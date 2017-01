Basha: Me Ramën marrëdhëniet tona me SHBA janë të pamundura

Kreu i PD, Lulzim Basha pas kthimit të një turi në SHBA dhe Europë u ndal në Elbasan për të bërë publike atë që ka biseduar dhe ka ndarë me zyrtarët amerikanë dhe europianë. Basha tha se me Ramën kryeministër marrëdhëniet me SHBA janë të pamundura.

“Shqipëria është sot më e izoluar se kurrë në këto 26 vite, politikisht dhe ekonomikisht. Jemi të izoluar nga mungesa e interesit dhe bashkëpunimit. Sot nuk ka asnjë interes për investime të huaja në Shqipëri. Pasi të mbarojnë së ndërtuar investimet e qevrisë sonë, tap dhe devoll nuk ka më gjë tjetër. Marrëdhëniet tona me amëerikanë janë të pamundura me këtë kryeministër,. Integrimi me BE ka ndaluar dhe perspektiva e integrimit është e paqartë”, tha Basha.