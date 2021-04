Basha në Kukës: Ora e llogarisë po vjen, Rama i ka bërë hesapet gabim

Kreu i PD, Lulzim Basha e ka përqëndruar fushatën ditën e sotme në Kukës. Ashtu si dhe në herët e tjerë nuk kanë munguar njerëzit që e kanë shoqëruar atë në çdo takim me makina dhe dalje masive të njerëzve në sheshe.

Basha i ka thënë qytetarëve të Kukësit se Rama i ka poshtëruar e diskriminuar për 8 vite, por i ka bërë gabim hesapet më kuksianët. Ndërsa ka vendosur lule në bustin e poetit Havzi Nela.

Ai ka premtuar se do e kthejë Kukësin në kryeqendrën e Verilindjes, dhe jo vetëm, do të hapë një inkubator të teknologjisë dhe informacionit në bashkëpunim me një universitet në Austri.

“Mirë se ju gjej, vëllezër dhe motra, kuksiane e kuksian fisnik. Mirë se ju gjej në Kukësin e fisnikërisë, në Kukësin që do i prijë ndryshimit dhe fitores. Për 8 vjet, qeveria dhe kryeministri në ikje e kanë shkelur Kukësin em këmbë, duke e shkatërruar ekonomitë tuaja familjare, ju kanë nëpërkëmbur, tallur. I ka bërë hesapet gabim, ora po vjen. Dita e ndryshimit. Për 8 vjet kam qenë në mesin tuaj, në rrugët e këtij qyteti, në shtëpitë tuaja, në zhegun e llambës e ngricën e dimrit, e kam ndjerë zemrën kuksiane, optimizmin.

Më 25 prill vullkani i ndryshimit do të bëjë që kuksianët dhe bijtë e tyre do të jetojnë me dinjitet, këtu në Kukësin tuaj, në Kukësin tuaj. Ndryshim do të thotë mirëqenie, mirëqenie do të thotë paga dinjitoze. Që vjen nga një ekonomi që prodhon, hap vende pune. Shumë shpejt do të marrë fund diskriminimi. Ju jap fjalën një ndër inkubatorët e teknologjisë së informacionit në bashkëpunim me universitetin në Austri do të hapet këtu në Kukës.

Jo thjesht dhe vetëm me një qendër arsimimi dhe kualifikimi, investime amerikane, gjermane, austriake, do e kthejmë në atë që e ka bërë zoti, kryeqendër të Verilindjes. Ju falënderoj nga zemra, që kur nuk u dorëzuat. 8 vite dështime, 8 vite diskriminim, 8 vite poshtërim, 8 vite varfëri, mos i harroni, më 25 prill asnjë votë për atë që ju poshtëroi. Votat tuaja për Partinë Demokratike. Zoti e bekoftë Kukësin dhe kuksianët, fitore!’’- tha Basha.

o.j/dita