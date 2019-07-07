Basha: Nesër, të gjithë bashkë! Asnjë hap pas!

July 7, 2019 10:49

Basha: Nesër, të gjithë bashkë! Asnjë hap pas!

Nga Arkiva

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ka ftuar të gjithë qytetarët shqiptarë t’i bashkohen protestës së opozitës të bashkuar nesër më 8 korrik, në orën 20:00.

Nëpërmjet një postimi në “Facebook”, Basha iu kërkon qytetarëve të bashkohen si njerëz të lirë me dinjitet kundër diktaturës së krimit, në mbrojtje të lirisë dhe dinjitetit.

Basha shkruan: “Nesër me #8korrik në orën 20:00, bashkohemi të gjithë në Tiranë si njerëz të lirë me dinjitet, prindër, motra, vëllezër, bij e bija shqiptarësh kurajozë, të gjithë bashkë kundër diktaturës së krimit, në mbrojtje të lirisë dhe dinjitetit, për familjet dhe fëmijët tuaj, për #ShqipëriaSiEuropa! Asnjë hap pas! #RamaIk”.

e.ll./dita

 

July 7, 2019 10:49
Komento

3 Komente

  1. Rapsodi prej Vicidoli
    Rapsodi prej Vicidoli July 7, 11:21

    A do ti marrim edhe grate me vehte ???
    Jo per gje, por Liria ka ca probleme grash..me kupton ti Lulush…

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  2. Ti dhe Ne
    Ti dhe Ne July 7, 11:43

    Ti shko bej rremuje pa nxjerre gje ne drite, ne po rrime ne punen tone.

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  3. DODOLECI I PESHTIRE I POLITIKES SHQIPCARE me sy te zgurdulluar nga frika !
    DODOLECI I PESHTIRE I POLITIKES SHQIPCARE me sy te zgurdulluar nga frika ! July 7, 11:44

    KY MUZLLUM I GAJSHEM ME BORAT-IN NE FILMIN

    KOMIK

    DO MBAHET MEND SI DORDOLECI I POLITIKES

    SHQIPTARE NE RRUGE !
    ——–

    ESHTE NJI NDER SHARLATAET ME ORDINER

    NE POLITIKE !

    ESHTE THJESHTE NJI MEKANIZEM NE DUART

    E SERBISE QE PERPIQET EEDHE NE KTO DITE

    PUSHIMI TE STRESOJE E RRIT DEPRESIONIN NE POPULL

    DUKE TENTUAR TA MBAJE NEN KAOS JETEN E QYTETARIT SHQIPTARE

    E CILA ESHTE PJES E NJI SKENARI QARQESH TE HUAJA

    QE GODASIN ANEN PSIKOLOGJIKE TE SHQIPTAREVE

    DUKE I MABJTUR NE CDO KOHE TE CORODITUR

    TE ACARUAR – TE NERVOZUAR – NEPERMJET

    NJI RETORIKE FAKE -TOTAL TE GENJESHTERT

    KAFSHUESE QE ZGJOJN INSTIKTET KE CDO

    EGERSIRE PER KAFSHIM –

    PRA PER TI MBAJTUE SHQIPTARET TE

    TRAUMATIZUAR – INJORANTE – TE NGJASHEM ME

    DERRAT – QE SIC THUHET NGA TE HUAJT ME

    IRONI PER SHQIPTARET ( NE QARQET ZYRTARE )

    “DERRAT E SE SOTMES JANE PROSHUTAT E SE NESERMES MBI TAVOLIAT TONA ”

    PROISHJA NE CDO KOHE E QETESISE QYTETARE

    PIKERISHTE SOT KUR ATA E KAN Q SHUME TE

    NEVOJESHME KUR GJITHE BOTA PUSHON -QETESOHET

    NGA SHTRESI QE GJATE GJITHE VITIT I SJELLIN KTO POLITIKANE

    DUKE I SHURDHUAR NE CDO ORE TE DITES

    KUDO MEDIE E TV

    KY BIR KURVE QE I SHERBEN QARQEVE ANTISHQIPTARE

    NUK I LE TE QETE SHQIPTARET E KJO QELLIMISHTE –
    PER TI SHTYRE AKOMA ME SHUME NE SHTRES

    DEPRESION QE ATA MOS TE MENDOJNE TE QET

    SI TE NDERTOJNE TE ARDHMEN –

    E MBAJTUR PERMANENT NE ZHURME E KONFLIKT

    IMAGJINONI SE CFAR NDODH ME NJI TRU

    I CILI NUK LIHET ASNJIHER NE QETESI TE

    MENDOJE SI NJERI PER JETEN E PROBLEMET

    QE I RENDOJNE MBI KOKE NE KTE JETE QE

    PIKERISHTE KY SURRAT I NDYRE POLITIKANI

    JA HEDHUR NE KAZANIN E PLEHRAVE !

    ESHTE PER TE ARDHUE SHUME KEQ QE KY SHTET

    NUK E ARRESTON KTE SHKERDHATE QE ESHTE

    BER I PADURUESHEM PER SHQIPTARET SI RRUGEVE TE TIRENES

    POR EDHE MEDIEVE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    PERSE LEJOHEN AKOMA PROTESTA NGA KY

    SHKERDHATE POLITIKANI EDHE NE KTO MUAJ

    KUR NJEREZIT KANE NEVOJE TE PUSHOJNE

    E QETSOHE NGA MUNDIMET E JETES ?!

    PERSE I LEJON POLICIA KTA SHKERDHATA TE PROTESTOJNE ?

    —-

    DIHET QARTE NGA TE GJITHE SE KY COP MUTI

    QE BEN GJASME POLITIKANIN KTU OPOZITARIN

    NUK ESHTE ASPAK PER TE RREXUAR RAMEN

    (KTE E DI EDHE ME BUDALLAI RRUGEVE SOT NE SHQIPERI )

    POR SI EDHE SHKRUAJ ME LARTE QE TE SHKATERROJ SHQIPTARET SI NJEREZ

    E BEJE PSIKOPATE DUKE I MABJTURN NE DHUNEN E ZHURMES PERMANENT ATA

    QE DO TE THOTE TRAUMATIZUAR SHQIPTARET

    GJE QE PER CUDI ASNJI NUK E MERR SERIOZISHTE NE ATE VEND

    DHE NUK KUJDESET E SDO ME DIT PER ATE SE CILAT JANE EFEKTEN E POPULL

    NGA KJO GJUHE E DHUNEE RRUGACESH PARTIAK

    PER QYTETARIN SHQIPTARE – SI NDIKON KJO KAKOFONI
    KJ FAKE RETORIKE IDIOTI DHE MBAJTJA NE KONFLIKTE SHQIPERINE

    DUKE E PARE ANEN PSIKOLOGJIKE TE KSAJ

    DHUNE E CILA I DREJTOHET E BEHET QELLIMISHTE

    PER ATA KUNDER QYTETAREVE SHQIPTARE

    E ASPAK PER ATE QE GJASME PRETENDOHET

    GJASME POLITIKE !!!!!!!!!!!!!!!!!!

    ESHTE KOHA QE PSIKOLOGET NE SHQIPERI TE

    PROTESTOJNE KUNDER KSAJ DHUNE POLITIKE

    KRIMINELESH RRUGESH –

    TE CILET JANE SHKAKTARET KRYESORE PER

    GJENDJEN E RENDE JOVETEM EKONOMIKE TE

    ASAJ SHOQERIE POR EDHE CDO SEMUNDJEJE

    TRUPORE E MENDORE TE SHQIPTAREVE

    KY SURRAT I NDYRE ESHTE BERE I PADURUAR PER QYTETARET SHQIPTARE

    DHE DUHET TE ZHDUKET NGA JETA E SHQIPTAREVE

    E SJKOJ ANDEJ NGA ZGJODHI TE JETOJ NE HOLLANDE OSE ANDEJ NGA KA DAL !

    SHQIPERIA E SHQIPTARET S’KANE NEVOJE

    SOT NE KTE SHEKULL AKOMA PER MASKARENJE

    MASHTRUES E GENJESHTARE E AKOMA ME PAK

    PER SHARLATANE E KRIMIELE SI KY

    DORDOLECI ZHURMUES I RRUGEVE TE TIRONES

    -QE SHERBEN THJESHTE SI NJI ZHURMUES

    I QYTETARIT SIKUR MOS TE KISHIN PAK SHQIPTARET

    PELLITJETE E DJALLIT MAJE MINAREVE DISAHER NE DITE

    QE SHTON DEPRESIONIN E QYTETAREVE SHQIPTARE

    ESHTE NJI KURTH KU TE HUAJT KANE FUTUR SHQIPTARET ME KTA

    KAFSHE ANTISHQIPTARE

    ESHTE KOHA QE TE REAGOHET NGA INTELEKTUALE E PSIKOLOGE KOMPETENT

    NE MBROJTJE TE DOMOSDOSHMERISE SE

    QETESISE QYTETARIT

    SHQIPERIA NUK ESHTE BAGDAD E AS AFGANISTAN
    SI KERKOJNT’NA I IMPONOJNE KTO MASKARENJ

    TE DEMOKRACISE !!!!!!!!!!!!!!!!!!

    ——–
    NJI MASHTRUES I PESHTIRE QE DHJET NGA GOJA CDO DITE

    FLET PER– DIKTATURE E KRIM — !!

    NDERKOHE QE NQS DO KISHIM VERTET NJI PUSHTET TE TILLE

    KTE SHARLATAN E GENJESHTARE TE PESHTIRE

    DO TA KISHIN MARRE ZVARRE JOVETEM NGA RRUGA

    POR EDHE NGA SHTRATI I GRUAR LAKURIQE

    ME BILEN JASHTE POLICIA

    DHE RRASUR BYTHNGJITURIN NE BIRUCE

    -KESHTU TINGELLON DIKTATURA

    NDERSA KRIMI E KISHTE HEQUR QAFE QYSH

    KUR KY PUSHTET ERDHI NE PUSHTET –

    QE MJERISHTE NUK REZULTOJE I TILLE

    SEPSE DO I KISHTE BERE NJI SHERBIM TE CMUAR

    SHQIPERISE DUKE E PATSRUAR ATE NGA BANDA

    E KRIMINELIT TE SHPELLES SIEDHE BANDA E ALI BANBES OPOZITARE

    SHQIPTARET NUK JANE ARABE E AS

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