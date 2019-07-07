Basha: Nesër, të gjithë bashkë! Asnjë hap pas!
Nga Arkiva
Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ka ftuar të gjithë qytetarët shqiptarë t’i bashkohen protestës së opozitës të bashkuar nesër më 8 korrik, në orën 20:00.
Nëpërmjet një postimi në “Facebook”, Basha iu kërkon qytetarëve të bashkohen si njerëz të lirë me dinjitet kundër diktaturës së krimit, në mbrojtje të lirisë dhe dinjitetit.
Basha shkruan: “Nesër me #8korrik në orën 20:00, bashkohemi të gjithë në Tiranë si njerëz të lirë me dinjitet, prindër, motra, vëllezër, bij e bija shqiptarësh kurajozë, të gjithë bashkë kundër diktaturës së krimit, në mbrojtje të lirisë dhe dinjitetit, për familjet dhe fëmijët tuaj, për #ShqipëriaSiEuropa! Asnjë hap pas! #RamaIk”.
e.ll./dita
A do ti marrim edhe grate me vehte ???
Jo per gje, por Liria ka ca probleme grash..me kupton ti Lulush…
Ti shko bej rremuje pa nxjerre gje ne drite, ne po rrime ne punen tone.
KY MUZLLUM I GAJSHEM ME BORAT-IN NE FILMIN
KOMIK
DO MBAHET MEND SI DORDOLECI I POLITIKES
SHQIPTARE NE RRUGE !
——–
ESHTE NJI NDER SHARLATAET ME ORDINER
NE POLITIKE !
ESHTE THJESHTE NJI MEKANIZEM NE DUART
E SERBISE QE PERPIQET EEDHE NE KTO DITE
PUSHIMI TE STRESOJE E RRIT DEPRESIONIN NE POPULL
DUKE TENTUAR TA MBAJE NEN KAOS JETEN E QYTETARIT SHQIPTARE
E CILA ESHTE PJES E NJI SKENARI QARQESH TE HUAJA
QE GODASIN ANEN PSIKOLOGJIKE TE SHQIPTAREVE
DUKE I MABJTUR NE CDO KOHE TE CORODITUR
TE ACARUAR – TE NERVOZUAR – NEPERMJET
NJI RETORIKE FAKE -TOTAL TE GENJESHTERT
KAFSHUESE QE ZGJOJN INSTIKTET KE CDO
EGERSIRE PER KAFSHIM –
PRA PER TI MBAJTUE SHQIPTARET TE
TRAUMATIZUAR – INJORANTE – TE NGJASHEM ME
DERRAT – QE SIC THUHET NGA TE HUAJT ME
IRONI PER SHQIPTARET ( NE QARQET ZYRTARE )
“DERRAT E SE SOTMES JANE PROSHUTAT E SE NESERMES MBI TAVOLIAT TONA ”
PROISHJA NE CDO KOHE E QETESISE QYTETARE
PIKERISHTE SOT KUR ATA E KAN Q SHUME TE
NEVOJESHME KUR GJITHE BOTA PUSHON -QETESOHET
NGA SHTRESI QE GJATE GJITHE VITIT I SJELLIN KTO POLITIKANE
DUKE I SHURDHUAR NE CDO ORE TE DITES
KUDO MEDIE E TV
KY BIR KURVE QE I SHERBEN QARQEVE ANTISHQIPTARE
NUK I LE TE QETE SHQIPTARET E KJO QELLIMISHTE –
PER TI SHTYRE AKOMA ME SHUME NE SHTRES
DEPRESION QE ATA MOS TE MENDOJNE TE QET
SI TE NDERTOJNE TE ARDHMEN –
E MBAJTUR PERMANENT NE ZHURME E KONFLIKT
IMAGJINONI SE CFAR NDODH ME NJI TRU
I CILI NUK LIHET ASNJIHER NE QETESI TE
MENDOJE SI NJERI PER JETEN E PROBLEMET
QE I RENDOJNE MBI KOKE NE KTE JETE QE
PIKERISHTE KY SURRAT I NDYRE POLITIKANI
JA HEDHUR NE KAZANIN E PLEHRAVE !
ESHTE PER TE ARDHUE SHUME KEQ QE KY SHTET
NUK E ARRESTON KTE SHKERDHATE QE ESHTE
BER I PADURUESHEM PER SHQIPTARET SI RRUGEVE TE TIRENES
POR EDHE MEDIEVE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PERSE LEJOHEN AKOMA PROTESTA NGA KY
SHKERDHATE POLITIKANI EDHE NE KTO MUAJ
KUR NJEREZIT KANE NEVOJE TE PUSHOJNE
E QETSOHE NGA MUNDIMET E JETES ?!
PERSE I LEJON POLICIA KTA SHKERDHATA TE PROTESTOJNE ?
—-
DIHET QARTE NGA TE GJITHE SE KY COP MUTI
QE BEN GJASME POLITIKANIN KTU OPOZITARIN
NUK ESHTE ASPAK PER TE RREXUAR RAMEN
(KTE E DI EDHE ME BUDALLAI RRUGEVE SOT NE SHQIPERI )
POR SI EDHE SHKRUAJ ME LARTE QE TE SHKATERROJ SHQIPTARET SI NJEREZ
E BEJE PSIKOPATE DUKE I MABJTURN NE DHUNEN E ZHURMES PERMANENT ATA
QE DO TE THOTE TRAUMATIZUAR SHQIPTARET
GJE QE PER CUDI ASNJI NUK E MERR SERIOZISHTE NE ATE VEND
DHE NUK KUJDESET E SDO ME DIT PER ATE SE CILAT JANE EFEKTEN E POPULL
NGA KJO GJUHE E DHUNEE RRUGACESH PARTIAK
PER QYTETARIN SHQIPTARE – SI NDIKON KJO KAKOFONI
KJ FAKE RETORIKE IDIOTI DHE MBAJTJA NE KONFLIKTE SHQIPERINE
DUKE E PARE ANEN PSIKOLOGJIKE TE KSAJ
DHUNE E CILA I DREJTOHET E BEHET QELLIMISHTE
PER ATA KUNDER QYTETAREVE SHQIPTARE
E ASPAK PER ATE QE GJASME PRETENDOHET
GJASME POLITIKE !!!!!!!!!!!!!!!!!!
ESHTE KOHA QE PSIKOLOGET NE SHQIPERI TE
PROTESTOJNE KUNDER KSAJ DHUNE POLITIKE
KRIMINELESH RRUGESH –
TE CILET JANE SHKAKTARET KRYESORE PER
GJENDJEN E RENDE JOVETEM EKONOMIKE TE
ASAJ SHOQERIE POR EDHE CDO SEMUNDJEJE
TRUPORE E MENDORE TE SHQIPTAREVE
KY SURRAT I NDYRE ESHTE BERE I PADURUAR PER QYTETARET SHQIPTARE
DHE DUHET TE ZHDUKET NGA JETA E SHQIPTAREVE
E SJKOJ ANDEJ NGA ZGJODHI TE JETOJ NE HOLLANDE OSE ANDEJ NGA KA DAL !
SHQIPERIA E SHQIPTARET S’KANE NEVOJE
SOT NE KTE SHEKULL AKOMA PER MASKARENJE
MASHTRUES E GENJESHTARE E AKOMA ME PAK
PER SHARLATANE E KRIMIELE SI KY
DORDOLECI ZHURMUES I RRUGEVE TE TIRONES
-QE SHERBEN THJESHTE SI NJI ZHURMUES
I QYTETARIT SIKUR MOS TE KISHIN PAK SHQIPTARET
PELLITJETE E DJALLIT MAJE MINAREVE DISAHER NE DITE
QE SHTON DEPRESIONIN E QYTETAREVE SHQIPTARE
ESHTE NJI KURTH KU TE HUAJT KANE FUTUR SHQIPTARET ME KTA
KAFSHE ANTISHQIPTARE
ESHTE KOHA QE TE REAGOHET NGA INTELEKTUALE E PSIKOLOGE KOMPETENT
NE MBROJTJE TE DOMOSDOSHMERISE SE
QETESISE QYTETARIT
SHQIPERIA NUK ESHTE BAGDAD E AS AFGANISTAN
SI KERKOJNT’NA I IMPONOJNE KTO MASKARENJ
TE DEMOKRACISE !!!!!!!!!!!!!!!!!!
——–
NJI MASHTRUES I PESHTIRE QE DHJET NGA GOJA CDO DITE
FLET PER– DIKTATURE E KRIM — !!
NDERKOHE QE NQS DO KISHIM VERTET NJI PUSHTET TE TILLE
KTE SHARLATAN E GENJESHTARE TE PESHTIRE
DO TA KISHIN MARRE ZVARRE JOVETEM NGA RRUGA
POR EDHE NGA SHTRATI I GRUAR LAKURIQE
ME BILEN JASHTE POLICIA
DHE RRASUR BYTHNGJITURIN NE BIRUCE
-KESHTU TINGELLON DIKTATURA
NDERSA KRIMI E KISHTE HEQUR QAFE QYSH
KUR KY PUSHTET ERDHI NE PUSHTET –
QE MJERISHTE NUK REZULTOJE I TILLE
SEPSE DO I KISHTE BERE NJI SHERBIM TE CMUAR
SHQIPERISE DUKE E PATSRUAR ATE NGA BANDA
E KRIMINELIT TE SHPELLES SIEDHE BANDA E ALI BANBES OPOZITARE
SHQIPTARET NUK JANE ARABE E AS