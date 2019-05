Basha: Nuk njohim asnjë produkt të Komisionit të Reformës Zgjedhore

Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha i është përgjigjur ftesës së bashkëkryetarit të Komisionit për Reformën Zgjedhore Damian Gjiknuri për të dërguar vëzhguesin e tyre në këtë Komision. Basha tha se ai është komisioni i paraburgimit të Damian Gjiknurit me shokë

“Ju e dini fare mirë bandat e taksidarëve kanë shkatërruar buiznesin e vogël, kanë mbyllur qepenat e 30 bizneseve përditë, kanë shkakatuar mjerim dhe papunësi. Duket në xhepat e zprasur, tek fermerët e braktisur, duket tek mjerimi iI pensionistëve, tek dëshpërimi I rinisë që ndodhet par dy aleternativave. Të ulë kokën apo të ikë në emigracion. Asnjë prej këtyre alternativave nuk pranohet as nga këta 200 të rinj, as nga demokratët e tjerë. Ne do të qëndrojmë, në do të përballemi, ne do të fitojmë.

Qytetarët e dinë se ajo që na pret në fund të kësaj beteje nuk është vetëm rotacioni politik. Rotacionin politik është I pashmangsëhm. PD dhe aleatët janë maxhoranca numerike. Rotacioni është emergjencë kombëtare, po ne jemi në betejë për të diktuar që rregullat europiane të jenë rregullat e zgjedhjeve shqiptare.

Garancia e vetme është qeveria tranzitore pa edi ramen kryeministër. Përdhunuesi serial I zgjedhjeve, nuk mund të jëtë kujdestar I zgjedhjeve. Për këtë duhet një reformë e vërtetë zgjedhore për të cilën pyeten qytetarët. Kam një mesazh për ata që janë ulur bashkë me Damian Gjinkurin, që duhet të ishte në burg për vjedhje votash, të ulur bashkë me ata që janë kapur në përgjime duke blerë e shitur vota, duke kërcënuar demokratët: Zonja dhe zoterinj, ai nuk është komisioni i reformës zgjedhore. Ai është, në pjesën më të madhe, komisioni i paraburgimit të Damian Gjiknurit me shokë.

Asnjë produkt i tyre nuk përbën gjë tjetër veçse një turp. Nuk e njohim, nuk do ta njohim, mos harxhoni kohën kot”, deklaroi Basha.

