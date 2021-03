Basha pas marrëveshjes me Kryemadhin: Të shkojmë fshat më fshat dhe qytet më qytet për fitore

Lideri i Partisë Demokratike, Lulzim Basha pasi firmosi marrëveshjen me LSI-në, deklaroi se ka ardhur çasti që të bashkohen të gjithë për një të ardhme më të mirë për vendin. Duke komentuar koalicionin me LSI-në, Basha theksoi se udhëtimi i përbashkët për të ndryshuar Shqipërinë fillon sot.

Ai bëri premtimin e tij publikisht se nuk do t’i zhgënjejë shqiptarët.

“Të dashur bashkëkombës, kudo ku ndodheni çdo udhëtim i madh nis me një hap. Çdo shpresë nis me një ëndërr që bëhet realiteti. Udhëtimi ynë i përbashkët për të ndryshuar Shqipërinë fillon sot. Koalicioni ynë, PD dhe LSI ka bashkuar të gjitha forcat për të garantuar që 25 prilli të jetë drita e ndryshimit. Pas 8 vitesh ndryshim, 8 vite premtime bosh, ndërsa vende të ngjashme me ne kanë përparuar, ka ardhur koha që të ndryshojmë. Ne do të sjellim ndryshimin. E shoh shpresën dhe optimizmin tuaj, e ndjej entuziazmin se bashkë me pranverën po vjen dhe dita e shumë pritur. Në emrin tim dhe të PD-së, koalicionit tonë, angazhohem se nuk do t’ju zhgënjej, se do të punojmë se bashku duke bashkuar forcat për të sjellë një të ardhme të mirë për çdo shqiptar. Ne e dimë të vërtetën, njerëzit tanë janë të fortë, shqiptarët janë të fortë, por Shqipëria meriton një të ardhme më të mirë. Ndaj, gjatë javëve të fundit kam prezantuar planet tona të punës në të gjitha drejtimet. Për ekonominë, arsimin, turizmin, shëndetësinë, dhe luftën dhe krimin e organizuar, kthimin e të rinjve në vend dhe integrimin europian të Shqipërisë. Me këtë ndryshim fillon ndryshimi, fiton Shqipëria. Këto janë plane pune që do të ndryshojnë jetën e gjithsecilit prej jush. Ka ardhur çasti që të bashkohemi. Tani ka ardhur çasti që të fitojmë se bashku për Shqipërinë, për çdo shqiptar. Të shkojmë shtëpi më shtëpi, rrugë me rrugë, fshat më fshat, qytet më qytet dhe të garantojmë fitoren e 25 prillit, fitoren e zgjedhjeve me anë të të cilëve do të fitojnë Shqipëria dhe e ardhmja e fëmijëve tuaj”, tha Basha.

o.j/dita