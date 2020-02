Basha pas takimit me Yuri Kim, paralajmëron: Do të ketë zhvillime të reja politike

Kryetari i PD Lulzim Basha pati një ditë të ngjeshur me takime në selinë blu, mes tyre me ambasadoren e SHBA Yuri Kim, dhe delegacionin e KIE.

Pas takimit lideri i opozitës pati një prononcim të shkurtër për mediat duke thënë se do të ketë lajmë dhe zhvillime të reja politike ditët e ardhshme.

“Dita e zhvillimeve politike sot dhe atyre që do të vijnë do të jetë plot me lajme, me prioritete, me zhvillime. Për një gjë ju siguroj, se gjithçka që po bëhet po bëhet për t’i shërbyer një qëllimi që shkon përtej Partisë Denokratike dhe opozitës, qëllimi për t’u dhënë shqiptarëve një rrugë shprese dhe dalje nga kriza. Kështu që në këtë kuptim ndjehem i inkurajuar nga takimet sot dhe do të vazhdoj t’ju mbaj të informuar”, u shpreh Basha.

Basha u duk optimist dhe tha se këto takime kanë vetëm një qëllim për tu dhënë shqiptarëve një rrugë shprese.

Kreydemokrati Lulzim Basha ka komentuar edhe njëherë takimin me ambasadoren e ShBA-së në Shqipëri, Yuri Kim.

Këtë herë përmes një postimi në Facebook ai shkruan se ajo do të ketë bashkëpunimin e opozitës me të gjitha angazhimet e vendit ndaj ShBA, e cila do të mbetet sërish një aleat i Shqipërisë.

Postimi i plotë në Facebook

“Kënaqësi e veçantë të mirëpres Znj. Yuri Kim, Ambasadoren e SHBA, aleatit dhe partnerit tonë strategjik.

E urova Ambasadoren Kim për detyrën e re dhe e sigurova atë për bashkëpunim të plotë të opozitës në përmbushjen e të gjithë angazhimeve të vendit tonë me SHBA.

Ndava me të pikëpamjet për zhvillimet e fundit në Shqipëri dhe e garantova për angazhimin e plotë dhe serioz të PD në zbatimin e reformave dhe zgjidhjen e krizës politike.

Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë të jenë në krah të popullit shqiptar ashtu siç kanë bërë gjatë gjithë historisë së marrëdhënieve të shkëlqyera mes dy vendeve tona”.

L.H/ DITA