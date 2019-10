Basha propozon: Qeveri tranzitore para çdo palë zgjedhjesh derisa të anëtarësohemi në BE

Kryedemokrati Lulzim Basha thotë se duhet një qeveri tranzitore derisa Shqipëria të jetë anëtare e BE për të garantuar zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe për t’i prerë rrugën presionit ndaj votuesve dhe administratës.

Gjatë takimit me kreun e institutit demokratik amerikan për Europën Juglindore Robert Benjamin për të folur për krizën politike në vend Basha është shprehur se zgjidhja e krizës kalon vetëm përmes zgjedhjeve të lira e të ndershme, ndërsa theksoi se me ndihmën e SHBA, Shqipëria do të arrijë të rikthejë vlerat demokratike.

Kryedemokrati është shprehur se po vonohet ngritja e SPAK dhe BKH për hetimin e krimit dhe korrupsionit në nivele të larta.

“Me Drejtorin për Europën Qendrore dhe Lindore të institutit demokratik amerikan NDI, z. Robert Benjamin diskutuam krizën politike në vend, zgjidhja e të cilës kalon përmes zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Derisa të jetë anëtare e Bashkimit Europian, para zgjedhjeve Shqipëria duhet të ketë një qeveri tranzitore që garanton zgjedhje të lira dhe të ndershme. Në këtë mënyrë do ti pritet rruga presionit ndaj votuesve dhe ndaj administratës, keqpërdorimit të fondeve publike dhe aseteve shtetërore dhe rolit të personave me rekorde kriminale dhe grupeve kriminale. Ndarja e politikës nga krimi është jetike për votën e lirë.

Ndava shqetësimin e opozitës për vonesat në ngritjen dhe funksionimin e SPAK dhe BKH që do të hetojnë krimin dhe korrupsionin në nivele të larta dhe vendosmërinë e Partisë Demokratike dhe opozitës së bashkuar që pasuritë që ka vendi dhe potencialin e jashtzakonshëm njerëzor ti vëmë në të mirë të qytetarëve dhe jo në funksion të një grushti pushtetarësh të korruptuar dhe oligarkësh.

Me ndihmën e çmuar të SHBA do të arrijmë ta kthejmë Shqipërinë në një demokraci funksionale dhe pasuritë e saj në zhvillim dhe mirëqenie për çdo familje shqiptare. Përfaqësuesit e Institutit Demokrat ndanë shqetësimin me të cilin po ndiqet në SHBA kriza politike në vend dhe konfirmuan gatishmërinë për të dhënë kontributin e tyre për zgjidhjen e saj dhe forcimin e demokracisë”, shkruan Basha.

o.j/dita