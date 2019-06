Basha: Rama as sa Ramiz Alia.

Në një dalje publike për mediat, kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, foli për padinë që kryeministri Rama po përgatitet t’i bëjë gazetarit gjerman Peter Tiede, i cili ka publikuar audiopërgjimet në gazetën Bild.

Basha deklaroi se Rama ka paguar avokatin më të shtrenjtë me paratë e taksapaguesve shqiptarë, me qëllim që të mbrojë kriminelët me damkë që kanë bashkëpunuar me pushtetin e tij.

Basha tha: “Sot pushtetarët janë bërë mbretër dhe sulltanë. Padia që ka bërë mund të kushtojë qindra e mijëra euro, por Rama nuk ka asgjë as milionat. Ai ka 21 vjet që plaçkit dhe grabit. Ka marrë 20 përqind për lejet në Tiranë dhe ka marrë miliona euro. Një nga përfituesit e trafikut të dogës është Edi Rama. Ai është shkëputur nga realiteti.

Rama që në fillimet e karrierës ka qenë peng i krimit. Rama në emër të kriminelëve ka vendosur të padisë një gazetar gjerman, dukle paguar avokat me paratë që iu ka vjedhur shqiptarëve, Është e njëjta mbrojtje që Rama i ka bërë Armando Prengës, Rrajave, Roshit, Agron Xhafajt dhe gjithë kriminelëve të tjerë. Ai do të mbajë zgjedhje me forcë, por ky do të jetë fundi i tij.

Rama po tenton të bëjë edhe zgjedhje me një parti politike, njësoj si në kohën e Ramiza Alisë, që bëri pluralizëm falso. U përpoq që në vitin 1991 të bëjë zgjedhje me komuistët e tij, por dështoi. Tre dekada më vonë

Sot, Edi Rama shpalli se ka pajtuar një avokat gjerman kundër gazetarit Peter Tiede. Është një nga avokatët më të shtrenjtë në Europë, që faturon të paktën 13 euro për minutë. Të gjithë klientët e këtij avokati janë multimilionerë dhe miliarderë dhe, mes tyre mbretër, dhe sulltanë. Nuk është e rastësishme që në këtë listë, tani, do të jetë edhe Edi Rama, një nga njerëzit më të pasur të Ballkanit”.

Basha, në vijim ka krahasuar kryeministrin Edi Rama me Ramiz Alinë, por, sipas Bashës, Rama nuk është as sa Alia, që i hapi rrugën pluraliste.

“Kur komunzimi ra kudo në lindje, kur pluralizmi dhe liria triumfuan mbi robërinë, Ramiz Alia deshi t’u shiste shqiptarëve të etur për liri, pluralizëm fallso. U përpoq të bënte në shkurt 1991 zgjedhje gjoja pluraliste me organizatat e rinisë dhe të grave komuniste, por dështoi, sepse njerëzit nuk u mashtruan, sepse shqiptarët donin lirinë e vërtetë. Tre dekada më vonë. Jemi kthyer në të njëjtën situatë. Shqipëria është sot e rrënuar ekonomikisht. Krimet shtetërore janë bërë të padurueshme. Demokracia ka rënë. Edi Rama po kërkon të mbajë zgjedhje farsë, gjoja demokratike për të zgjatur jetën e regjimit të tij kriminal dhe autokratik, edhe për pak. Njësoj si më 1991, qytetarët ftohen të shkojnë në qendra votimi, të marrin një fletë votimi, në të cilën ka një emër dhe ta hedhin atë në një kuti, pa asnjë fshehtësi. Njësoj si atëherë, vota është shpallur plumb kundër armiqve të regjimit. Njësoj si atëherë, regjimi mundohet të shtypë pakënaqësinë e njerëzve. Ramiz Alia nuk e shpëtoi dot regjimin kriminal enverist. As Edi Rama nuk do ta shpëtojë dot regjimin e tij kriminal. Por fati i Edi Ramës duket se do të jetë më i keq se i Ramiz Alisë. Ramiz Alia i anulloi zgjedhjet e shkurtit 1991 për t’i hapur rrugë zgjedhjeve pluraliste. Edi Rama ka vendosur t’i bëjë zgjedhjet e tij njëpartiake. Edi Rama nuk është as sa Ramiz Alia. Ai i anulloi votimet e shkurtit 1991 për t’i hapur rrugë votimeve pluraliste. Edi Rama po përpiqet të bëjë edhe gjënë e fundit që bën çdo autokrat për ta mbajtur pushtetin: zgjedhje farsë. Por ky do të jetë fundi i tij.

e.ll./dita