Basha: Na kanë përbuzur, por sonte kjo merr fund njëherë e mirë

Protesta e nëntë e opozitës së bashkuar, që ishte njoftuar se do të mbahej këtë të premte në orën 20:00 ka filluar dhe po zhvillohet në mënyrë paqësore me pankarta dhe thirrjet e zakonshme “Rama ik”. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha iu bashkua protestës dhe po mban një fjalim përpara protestuesve të mbledhur në bulevardin “Dëshmorët e Kombit” përpara Kryeministrisë.

Lulzim Basha tha: Shpeshherë na kanë përbuzur, na kanë mosbesuar. Por sonte kjo merr fund njëherë e mirë. Rama ik, del sot nga kraharori i çdo shqiptari. Ora e të vërtetës erdhi. Gjashtë vite me radhë qëndruam dhe, ja, më në fund gjithë bota e pa fytyrën e vërtetë të Edi Ramës, që ka shkrirë në një shtetin, qeverinë, krimin, me një qëllim, marrjen dhe mbajtjen me dhunë të pushtetit, diçka që nuk do ta pranojmë kurrë. Rruga jonë është rruga drejt Shqipërisë si gjithë Europa. Kjo betejë nuk do të ndalet vetëm me largimin e Edi Ramës, por kur të kenë vendosur kushte si gjithë Europa.

Ai vazhdon drejt grushtit të shtetit, drejt votimit kriminal. Ta dijë mirë Edi Rama, ne nuk bëjmë asnjë hap pas, nuk ka zgjedhje më 30 Qershor. Aleanca qytetare është në këmbë, beteja vazhdon qytet më qytet, fshat më fshat, demokracia kundër narkoshtetit, ndaj çdo tentativë për të provokuar shqiptarët do dështojë me turp. Ndërsa 30 Qershori do të jetë varreza politike e Edi Ramës dhe Rilindjes së krimit. Këto mesazhe të qarta e të prera dua t’i bëj sonte të qarta për këdo që nuk i di: Nuk do të ketë më në Shqipëri zgjedhje me Edi Ramën, nuk do të ketë më në Shqipëri proces politik pa dënuar hajdutët e votave. Ky është standardi i Europës, ky është standardi i Perëndimit. Ata i bëjnë gati valixhet për t’u larguar duke futur në to milionat e djersës së shqiptarëve. Mos kini merak, nuk kanë ku të shkojnë, përveçse në qelitë ku do t’i çojë drejtësia e pavarur. Nuk do të ketë në Shqipëri proces normal politik dhe as marrëveshje politike pa u vendosur drejtësia, pa u ndëshkuar kriminelët. Vendet do të ndërrohen shumë shpejt. Shqiptarët e lirë do ta marrin shumë shpejt fatin në dorën e tyre. Është penguar drejtësia për të mbrojtur Edi Avdylajn, Astrit Ramën. Por kjo po merr fund”.

Në vazhdim Basha tha: “Së bashku do ndërtojmë themelet e forta që, kurrë më, asnjë grupim individësh të mos e shkrinë shtetin e shqiptarëve siç bëri Edi Rama.Ndryshimi nuk do të jetë i vërtetë, nëse nuk i japim fund bandës së Edi Ramës, nëse që këtej e tutje parlamentet e shqiptarëve nuk do të jenë të varura nga vota e lirë e shqiptarëve. Ne duhet të shkulim me rrënjë të keqën e madhe që u bë njësh me shtetin e Edi Ramës dhe do bëjmë të mundur besimin që kjo lëvizje i fali çdo shqiptari me besimin tek vlerat e demokracisë tek shteti i së drejtës.”

Basha vijoi: “Jehona e “Bild” ka kapërcyer kufijtë e vendit dhe nuk ka njeri që nuk e di çfarë banditi është kryeministri Edi Rama, prandaj e vetmja mënyre ishte skenari i turpshëm. Tik Taku i Edi Ramës po mbaron…

(vijon)

