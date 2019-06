Basha: Rama u braktis edhe nga socialistët, kishte manipulime

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka dalë në një konferencë për shtyp mbrëmjen e këtij 30 qershori dhe ka folur në lidhje me procesin e votimit të ditës së sotshme.

Në një kohë kur të gjithë po prisnin deklaratën për media të kryeministrit Edi Rama, i cili ka njoftuar se do të dalë para mediave në orën 21:00, kreu i opozitës Basha ka folur për mediat pak minuta para orës 21:00.

Ai ka thënë se votimet ishin si votimet brenda PS dhe se votoi administrata.

Basha shtoi se me braktisjen e votimit sot shqiptarët braktisën maskaradën e votimit partiak. Ai tha se 85% e shqiptarëve refuzuan votimet e paligjshme.

Ai deklaroi se Edi Rama është refuzuar edhe nga socialistët. Kryedemokrati foli po ashtu edhe për manipulime në zgjedhje.

Ai tha: “Ishte një ngjarje që nuk ndodhte askund në Evropë. Organizata e Rilindjes votonte vetë, numëronte, vetë, zgjidhte vetë. Ishin njëlloj si votimet brenda PS-së. Punonjës publikë janë kërcënuar për largim nga puna. E gjithë votimi ishte pjesëmarrja e punonjësve publikë. Do çlirohemi shumë shpejt nga ky ankth”.

Ai shtoi:“ Në të vërtetë, thuajse e gjithë vota e sotme është vota e sektorit publik, e rrogëtarëve të shtetit, e marrë nën kërcënim dhe dhunim të vullnetit të lirë të punonjësve dhe familjarëve të tyre. Numri real tregon asgjë më shumë sesa rrogëtarët e shtetit nën terror, të detyruar, njësoj siç e tregojnë përgjimet e BILD-it të dalin bashkë me familjarët që të mos e humbasin bukën e gojës. Atyre u jap fjalën se ne do të çlirohemi shumë shpejt nga ky ankth, nga ky krim ndaj jush dhe fëmijëve tuaj. Njësoj si të gjithë qytetarët, Ju do të jetoni me dinjitet dhe do t’u shërbeni me dinjitet vetëm qytetarëve dhe ligjit dhe jo pushtetit të radhës.Të gjithë bashkë ndodhnëse të shpërndarë anëambanë treguat forcën e një populli të bashkuar në betejë për Shqipërinë. Kjo farsë është nul ku proces është antikushtetues, ju jam mirënjohës që iu përgjigjët thirrjes time.

Basha përfundoi: “Dua të falënderoj jo vetëm demokratët por edhe socialistët. Vullneti i qartë i shqiptarëve ka qenë braktisja e votimeve të paligjshme moniste. Ky është vullneti i vetëm ka rëndësi për zgjedhjet. Detyra jonë është të garantojmë që vullneti juaj të respektohet. Ndryshimi do të vijë shpejt, do të jetë i thellë dhe i shpejtë. Do të jetë për shqiptarët e thjeshtë. E sotmja e ka bërë të pashmangshëm ndryshimin” .

e.ll./dita