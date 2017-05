Basha: Rama u tërhoq nga oferta. Nuk do bojkotojmë, s’rrimë duarkryq

Basha ka zgjedhur të flasë për herë të parë pas takimit me Ramën në çadrën e protestës të opozitës. Kryetari i PD, deklaroi se nëse nuk do të arrihet një zgjidhje, nuk do të ketë bojkot të zgjedhje, pasi nuk do të rrinë duarkryq për të lejuar zgjedhje fasadë.

“Nuk do të lëmë asnjë mundësi pa eksploruar për një kompromis për marrëveshje, me kushtin e vetëm që të garantojë zgjedhje të lira dhe të ndershmë. As ndryshimet në kodin zgjedhor dhe as ndryshimet në kodin penal nuk kanë vlerë nëse janë në dorë të atyre që kthyen Shqipërinë në hambar droge. Shqipëria është në krizë politike dhe kërkohet zgjedhje politike. Rama bashkë me lobistët kishte shpresuar që të tregohemi me gisht si fajtorë. Pa zgjidhje politike dhe të vërtetë nuk ka dhe nuk do të ketë zgjedhje në Shqipëri. Pra nuk do të ketë as bojkot të zgjedhjeve, sepse nuk do rrimë duarkryq teksa kupola e krimit do të tentoje të mohoje të drejtën e zgjedhjes së parlamentit.”, tha Basha.

Basha deklaroi se gjatë tryezës së thirrur nga Nishani, Rama u tërhoq edhe nga propozimet e ndërkombëtarëve të një javë më parë.

Kemi ofruar sot në tavolinë çdo gjë që mundemi, pala tjetër u tërhoq nga propozimet e javës së kaluar. Sot Rama vulosi faktin e njohur nga opozita se ai është pengesa e vetme dhe nuk ka asnjë argument për ti hapur rrugën zgjidhjes së krizës.Ramës tani nuk i ka mbetur asgjë tjetër, vetëm argumenti i forcës. Rama ka krimin, bandat dhe drogën. Rama ka përballë një forcë të pathyeshmë. Vodhet presidentin dhe çfarë deshët, por zgjedhjet e lira nuk do i dorëzojmë“, tha Basha.

Kryetari i opozitës insistoi sërish tek kërkesa për qeveri teknike.

“Qeveria teknike është rruga e ndershme për të kthyer Shqipërinë në binarët e normalitetit për të kthyer demokracinë. Kush kërkon luftimin e të keqës, pavarësisht se cfarë ndikimi ka pasur në thelllimin e të keqës, është i thirrur në bashkimin kombëtar. Populli është i gatshëm të të mposhtë nëse nuk i lë vend argumentit“, tha Basha.

Basha tha se më 7 maj, Kavaja do të kthehet kryeqyteti i lirisë, duke paralajmëruar protesta masive, por paqësore siç tha ai.

“Të dielen e gjithë Shqipëria, më 7 maj çliron Kavajën nga krimi dhe droga. Të dielen jemi të gjithë banorë të kryeqytetit të lirisë. Bashkë në Kavajë për fitoren e popullit dhe zgjedhjeve të lira”, tha Basha.