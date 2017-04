Basha refuzon ftesën e Ramës: Dua qeveri teknike

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Baha ka refuzuar ftesën për dialog të kryeministrit Edi Rama.

Kreu i PD-së tha se nuk do pushtet në tavolinë, por ka përsëritur sërish se kërkon qeveri teknike.

“Zgjidhe vetë vendin, orën, por nuk vij unë të bëj fotografi dhe monologje shterpë me zotërinë tënde se as më merr e as do më marrë malli të bëj fotografi me ty, nëse do dialog ti cakto negociatorin, nuk do takohemi për përshesh me grosh por për fatet e shqiptarëve. Nëse ta mban të ndahesh nga krimi pikat janë rakorduar, qeveri teknike, mandatin e qeverisë, cakto negociatorin, bëhu burrë ndahu nga krimi, numrin e negociatorit e ke tash 7 ditë. Unë s’të kërkoj pushtet në tavolinë, por një qeveri teknike ti japë vendit të drejtën sovrane që ua kanë hequr kaq herë”, tha Basha.

Kreu i PD-së iu përgjigj Ramës edhe për akuzën që ky i fundit i bëri duke thënë se selia blu po bën që bota të qeshë me Shqipërinë.

“Tha pak më parë se bota po qesh me ne, i them jo kryeministrit që sillet si klloun, nuk është momenti të hiqesh si palaço që bën për të qeshur botën, bota nuk po qesh me, bota është e shqetësuar me ne, se një vend anëtar i NATO që bllokoi trafikun e qenieve njerëzore, që futi banditët që ti po i liron në burg, u bë vend i NATO, po sot për shkak se në krye të vendit është jo vetëm një i papërgjegjshëm, por një aleat i krimit të organizuar nuk kontrollon dot as territorin, as kufijtë e vendit”, tha Basha gjatë fjalës së tij nga çadra.