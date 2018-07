Basha: Rezultatet e reformës në drejtësi, zero!

Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka thënë në një intervistë për “Zërin e Amerikës” se Vettingu po ecën me ritme të ngadalta, pasi Partia Socialiste e ka rrëzuar kërkesën e organeve të Vettingut dhe të opozitës për t’u pajisur me buxhet të mjaftueshëm dhe burime njerëzore.

“Partia Socialiste votoi për të prerë me 40 për qind buxhetin e propozuar nga organet e Vettingut. Tani organet e Vettingut nuk janë në gjendje të përparojnë me ritmet e duhura, duke vënë në pikëpyetje kalendarin e reformës në drejtësi, duk shtyrë krijimin e KLGJ-së dhe KLP-së, shtyrje që është antikushtetuese, sepse me Kushtetutë këto dy organe duhet të ishin krijuar prej kohësh”, ka thënë ai.

Basha ka vijuar të thotë se Partia Socialiste në vend që të tërheqë mbrapsht miratimin e njëanshëm të ligjit të Vettingut, po propozon për të krijuar institucione jashtë kuadrit të reformës në drejtësi.

“E ka bërë këtë me prokuroren e Përgjithshme, e cila u emërua në kundërshtim me Kushtetutën, tani do t’i japë kësaj prokurore të Përgjithshme dhe KLD-së kompetenca për të futur pa Vetting dhe jashtë procedurave kushtetuese kandidatë në sistemin e drejtësisë”, ka shtuar ai.

Kreu i Partisë Demokratike theksoi se nga kjo gjendje kaotike mund të dilet vetëm duke u rikthyer te Kushtetuta.

“Nuk kemi asnjë bandë të krimit të organizuar të çmontuar, nuk kemi asnjë kokë të krimit të organizuar para gjykatës, nuk kemi asnjë politikan të lidhur me krimin, apo të korruptuar para drejtësisë. Pra, rezultatet e reformës në drejtësi janë akoma zero”, përfundoi së thënuri Basha.

s.a/dita