Basha rrugës për në Berat: Do çmontojmë bandën në pushtet

Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka hyrë në një lidhje ‘live’ rrugës për në Berat ku ka treguar dhe pritjen e rezervuar nga mbështetësit në Urë Vajgurore, të cilët kishin dalë me flamuj e makina të shumta për ta pritur. Basha tha se qindra qytetarë i janë përgjigjur ftesës për të rrëzuar qeverinë e inkriminuar të Edi Ramës.

“Jemi këtu pak para hyrjes së qytetit të Beratit, ku do të kemi takim me qytetarët. Kjo është një hyrje e jashtëzakonshme në këtë qytet, me dhjetëra makina na presin. Këto qytetarë na japin mesazhin se luftojmë për liri e demokraci.

Kjo është zgjidhja më e mira për t’i thënë Ramës se zgjedhje me hajdutë dhe kriminelë nuk do të ketë. Zgjedhje më 30 qershor nuk do të ketë. Rruga është e mbushur plot e përplot me njerëz që po na përcjellin për në aktivitet”, tha Basha.

Kryetari i PD, Lulzim Basha deklaroi se ky është bashkimi më i madh i shqiptarëve kundër krimit në qeverisje, kundër kriminelëve që kanë kapur zyrat e shtetit shqiptar. Ai tregoi sesi qytetarët beratas po e prisnin atë dhe kërkonin ndryshimin e situatës në Shqipëri.

l.h/ dita