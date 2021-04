Basha sfidon sërish me debat Ramën: Ka frikë, është kthyer në satelitin tim

Kreu i PD, Lulzim Basha ka thënë se fushata për zgjedhjet e 25 prillit do të hyjë në histori, pasi sipas tij kryeministri Edi Rama është kthyer në një satelit të tij.

Ai thotë se Rama ka frikë nga debati pasi nuk do të bëjë bilancin e tij të 8 viteve të qeverisjes, dhe tjetër gjë ka bërë, tjetër gjë thotë dhe mban qëndrime pompoze.

I ftuar në emisionin ‘’Koha për t’u zgjuar’’ Basha ka thënë se shëndetësia gjatë pandemisë tregoi që ishte në ditët më të zeza.

‘’Prandaj e kam quajtur, dhe besoj do ketë një kohë, e kam quajtur satelitin tim. Kryeministri kthehet në satelit të kandidatit. S’ka asgjë për t’iu thënë shqiptarëve. Ka ardhur të hapë 300 mijë vende pune, ekonomia në kolaps” tha Basha.

“Ka ardhur me premtime për shëndetësinë falas. Shëndetësia në pandemi doli që ishte në ditën më të zezë. Pra, është e qartë strategjia, nuk është diçka që ndodh, e kalkuluar me sulme ndaj meje, opozitës, PD. Rama përpiqet të shmangë vëmendjen nga pyetja normale, zotëri kishte 8 vjet pushtet, çfarë bëre? Nuk është detyrim ndaj meje, duhet të debatojmë. Ky tjetri që kërkon pushtetin ka për detyrë t’i thotë çfarë do bëjë, ku do na çojë. Unë i dëgjoj qytetarët, i jap vërejtjet Rama ka ndryshuar fjalorin nga kazani, tepsia, merret me mua. Do të hyjë në histori si kryeministri u kthye në satelit. Gjej rastin të them se është edhe një hendek mesa asaj që thotë e asaj që bënë. Tjetër gjë ka thënë, tjetër gjë bën, ai ka frikë nga debati. Qëndrime pompoze, dhe pastaj ka frikë. ‘’- tha Basha.

o.j/dita