Basha shpalos sfidat pas largimit të Ramës

Këtë të hënë të 8 korrikut po zhvillohet protesta e dhjetë kombëtare e opozitës së bashkuar.

Në fjalën e tij në bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, kryetari i PD, Lulzim Basha pak para se të ftonte protestuesit të marshonin drejt parlamentit, shpalosi edhe sfidat e vështira pas largimit të Edi Ramës nga pushteti, duke bërë edhe dy paralajmërime.

Duke shprehur bindjen se sundimi i ligjit është rruga e vetme drejt Europës, kreu i opozitës kishte dy paralajmërime të forta. I pari ishte për ata që kanë abuzuar me pushtetin. “Përgatituni për ditën e gjykimit! Drejtësia ka vonuar, por drejtësia nuk do të mungojë!”- tha Basha, i cili nuk la jashtë vëmendjes edhe kriminelët. “Ne do t’ju shtypim pa mëshirë! Do ta pastrojmë Shqipërinë nga fara juaj shkatërrimtare!”- u shpreh kreu i opozitës. Basha tha se “me fundin e këtij regjimi kriminal, ne do t’i japim fund politikës së të fortëve.

Fund të fortëve të rrugës!

Fund të fortëve të politikës!

Fund të fortëve të medias!

Fund të fortëve të biznesit!

“Për të patur një qeveri të popullit duhet, në rradhë të parë një reformë zgjedhore dhe reformë e partive” theksoi Basha, duke vënë në dukje, 4 pika kyçe, që do të garantojnë këto reforma

Këto reforma do të garantojnë mundësinë e kujtdo për t’u zgjedhur. Do të sigurojnë që paratë e krimit dhe oligarkëve të mos kenë rol në zgjedhje. Administrata dhe burimet qeveritare të mos kenë rol në zgjedhje. Mediat të mos jenë instrument i manipulimit të votuesve.

“Kjo do të jetë sfida e parë pas largimit të Edi Ramës nga pushteti. Do të jetë sfidë e vështirë, por ne do ta realizojmë.”- vuri në dukje me vendosmëri lideri i opozitës, i cili beson se “zgjedhjet e lira e të ndershme do t’i hapin rrugën transformimit politik dhe ekonomik që ka nevojë Shqipëria, ndryshimit që kërkojnë shqiptarët.” Basha theksoi se “qeveria që do të dalë nga zgjedhjet e lira, do të hapë menjëherë negociatat me BE-në, do ta fusë vendin në rrugën e përparimit dhe zhvillimit.”

Për Lulzim Bashën, sfida më e vështirë do të jetë beteja për të futur Shqipërinë në rrugën e vërtetë të përparimit me një një ekonomi të lirë dhe konkurencë të ndershme, duke luftuar kundër monopolove, kundër klientelizmit dhe kundër kapjes së ekonomisë.

e.ll./dita