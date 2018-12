I përmendin vajzën dhe makinën luksoze, nxehet keq lideri i opozitës: Do të të fusja një grusht…

Kreu i PD, Lulzim Basha ka reaguar pas akuzave të kreut të grupit parlamentar të PS, Taulant Balla, pasi ky i fundit i përmendi vajzën e tij Viktoria që sipas Ballës tregon se pronari i projektit të Unazës se Re është kumbari i familjes së Bashës.

“Instinkti i parë është instinkti i prindit dhe do të fusja një grusht tani. Por të prekësh m*tin bëhesh vetë pis”- tha Basha.

Duke qëndruar në këtë linjë Basha tha se automjeti i tij marrë në kompaninë Mektrin, ku pronar është një durrsak i ndershëm.

“A e kuptuar se pse nuk e votojnë vettingun? Reforma në drejtësi as nuk e ngadalëson, as nuk e plotëson, është paralel. Vettingu i largon politikanët nga politika përsa kohë që tregon lidhjet e tyre me krimin. Sot ndahet shapi nga sheqeri dhe nuk ka kovë me m*t si parafolësi që të ndryshojë këtë, ose doni vettingun në politik që të pastroheni nga kova, ose ndryshe e kuptojnë shqiptarët. Se do Balla vetingun, pasi është i pari që digjet. Mjaftojnë tabulatet e tyre për të parë se kanë kontakte me krimin e organizuar. Gjetët simbolin e atij që largon vettingun në politik për t’u thënë shqiptarëve se pse nuk e doni vettingun. Shqiptarët nuk janë budallenj, sot ndahet ata që duan të pastrojnë politikën nga politikanët e lidhur me krimin. Automjeti im është në listë prej 6 vitesh, në një kompani që quhet Metrin, që nuk është pjesë e asnjë oligarku, por e një pronari durrsak të ndershëm”, tha Basha.

Akuzat e Taulant Ballës:

“Kam një dosje, do ta jap kur të mbarosh. Çdo ditë ti shkon për të takuar banorët e Unazës me këtë makinë. Kjo tregon lidhjen tënde me kompaninë Victoria Invest, dhe të kujtoj që dhe një nga vajzat e tua e ka emrin Viktoria. Janë arsye të kumbarllëkut, kumbare e familjes tënde. Ngrije kokën ngrije”, tha Balla.

o.j/dita