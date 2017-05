Basha: S’ka bojkot, por…

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha u shpreh pas mbledhjes së grupit parlamentar se premisat për dialog me mazhorancën janë zero.

Në orët e fundit të skadimit të afatit të vendosur nga Edi Rama për të bërë opozitën pjesë të procesit zgjedhor të 18 qershorit, Basha ka deklaruar se nuk do bëjë asnjë hap pas.

“Prej ditës së parë ne jemi të hapur për dialog politik, por të pranohen të vërtetat e krimit dhe drogës nga të gjitha palët. Nëse qeveria nuk e pranon, premisat për dialog janë zero”, u shpreh Basha.

Ai theksoi se demokratët do të tubohen sërish në shesh më 13 maj në orën 12:00.

“Detyrat janë ndarë. Së bashku do të ndalimin marrjen e vendit peng nga krimi dhe droga me zgjedhje të diktuara nga krimi dhe droga, ky moment i konfirmuar nga zmbrapsja e krimit dhe drogës në Kavajë, do të konfirmohet në 13 maj në orën 12:00 në protestën më të madhe që ka njohur Shqipëria.

Për kundërshtarët tanë, nuk do të pranojmë asnjë lëmoshë për PD-në, partitë e opozitës, për politikanët, kjo betejë nuk bëhet për karriget tona, por për qytetarët tanë. PD kurrë nuk ka marrë dhe nuk do të marrë një vendim për mospjesëmarrjen në zgjedhje.

Ato që do të organizohen në datën 18 qershor nuk do të jenë zgjedhje, por votime të një koalicioni monist të dominuar nga droga dhe krimi. Nëse nuk ka reflektim nga pala tjetër, votime moniste pa opozitën, me krimin dhe drogën, nuk do të ketë”, tha Basha.

Kreu i PD iu përgjigj edhe kritikave të Majlinda Bregut e cila tha se partia më e madhe e opozitës është në krizë dhe se mbetet detyrë e demokratëve për ta rindërtuar atë.

“Asnjë kritikë nuk kam marrë, është shprehur një mendim nga një anëtare e grupit parlamentar.

Mendimet do të rrihen, PD ekziston që çdo kush të thotë mendimin e vet. Është shprehur një mendim nga një anëtar, i bazuar në një premisë të gabuar, mospjesëmarrjen në zgjedhje, por kryesia dhe grupi parlamentar kanë konstatuar se nuk ka bojkot, por luftë të vendosur totale, paqësore, demokratike për të mos lënë marrjen peng të vendit nga krimi dhe droga.

Bashkimi më i madh i shqiptarëve do të jetë më 13 maj. Zgjedhje fasadë të dominuara nga krimi dhe droga nuk do të ketë as në 18 qershor dhe as në një datë tjetër”, theksoi më tej kreu demokrat.