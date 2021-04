Basha zotohet para banorëve në Durrës: Do jemi transparentë, jo si fatura 110 milionë e Becchettit

Kreu i opozitës, Lulzim Basha ka biseduar ditën e sotme me kryesinë e Shoqatës “Durrësi”, i cili ka dëgjuar nga afër problematiket e tyre.

Duke e konsideruar si një masakër urbane ajo që i është bërë vitet e fundit këtij qyteti, ata shprehën se sot Durrësi ka humbur vlerat e tij turistike dhe historike.

Gjatë një takimi me qytetarët e Durrësit, kreu i PD-së i është rikthyer edhe një herë kësaj çështje duke thënë se nëse PD vjen në pushtet vendimet do të jenë transparente dhe jo si gjyqi i humbur me Becchettin duke i kushtuar vendit 110 milion euro.

“Janë pjesë e një plani pune të hartuar prej kohësh. Si kama ardhur për të qarë hallet nuk do fshihem por do të vijë për të diskutuar planet dhe projektet apo vendimet. Këto vendime nuk do merren me fshehtësi nuk do të merren pa transparencë apo për të favorizuar një grusht njerëzish që e paguajnë të gjithë qytetarët. Si ajo fatura e Becchettit prej 110 milion eurosh. Do merren me ju dhe me transparencë. Por edhe me referendume lokale për të thënë mendimin e tyre qytetarët”, tha Basha nga Durrësi.

j.l./ dita