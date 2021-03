Bashkëshorti ndërroi jetë pak ditë më parë, humb betejën me COVID-19 dhe gruaja e neuropsikiatrit nga Elbasani, Hyqmet Shqerra

Pa kaluar ende 3 javë nga vdekja e neuropsikiatrit të Elbasanit, Hyqmet Shqerra, koronavirusi i ka marrë jetën edhe bashkëshortes së tij.

Hyqmet Shqerra, vdiq në spital në 11 shkurt të këtij viti nga Covid 19 në moshën 81-vjeçare, ndërsa dje ka ndërruar jetë edhe gruaja e tij. Ka qenë djali i mjekut që ka ndarë me të gjithë miqtë lajmin e hidhur.

MESAZHI I DJALIT

Lamtumire mama.Tani je afer burrit tend te jetes qe aq shume e ke dashur dhe respektuar. Dashuri idilike e juaja. Nuk mundet te rrinit te ndare per shume kohe. Me keni lene uraten te dy dhe do te me mbroni e drejtoni nga lart duke qene engjejt e mi mbrojtes. Premtoj qe do ndjek gjurmet tuaja e do mbaj lart emrin e babait dhe te mamase siç me keni edukuar ju me dashuri me pune me respekt me fisnikeri me ndershmeri me perulesi e me vete permbajtje.

Ju qofte dheu i lehte te dyve!

