Bashkia Durrës nis punimet për ujësjellësin e ri në Katund i Ri, Sako: Mbajtëm premtimin

Qindra familje të njësisë administrative Katund i Ri, në të cilën përfshihen fshatrat: Jubë, Erzen, Qerret, Katund i Ri, Fllakë, Sektori Rinia, Mamëz dhe lagjja mirditore në Durrës kanë marrë zgjidhje për furnizimin me ujë të pijshëm.

Bashkia po vijon me ritme të shpejta punën për një prej projekteve më madhore, një kërkesë kjo e vazhdueshme prej mëse 30 vitesh e banorëve të zonës. Lajmin e mirë e ka dhënë vetë kryebashkiakja e Durrësit Valbona Sako e cila ka postuar në Facebook edhe fotot nga kantieri i ri i ndërtimit ku po punohet për ta vënë sa më parë në punë.

“Premtuam që do fillojmë ndërtimin e ujësjellësit të ri dhe e mbajtëm fjalën. Ky është një projekt jetik për qindra familje të kësaj zone e cili u jep zgjidhje përfundimtare problemit të furnizimit me ujë, një problem i trashëguar në mbi 30 vite. Bashkë me miqtë tanë nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe nga Banka Gjermane për Zhvillim (KfW) po punojmë që pas ndërtimit edhe të rrjetit kryesor dhe atij shpërndarës, të bëjmë lidhjen me matësa. Po investojmë çdo ditë, për të përmirësuar infrastrukturën dhe për të rritur cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve tanë. Ne mbajmë premtimet tona”, shkruan Sako.

Kjo zonë do të furnizohet me ujë nga burimi i Fushë Kuqes. Projekti për zonën e njësisë administrative Katund i Ri parashikon edhe ndërtimin e 59 km rrjet kryesor dhe 55.7 km rrjet shpërndarës. Në përfundim të këtij investimi do të bëhet furnizimi i zonës me ujë 24 orë.

Pak ditë më parë, Kryetarja e Bashkisë Durrës zhvilloi një takim edhe me përfaqësues të Agjencisë Franceze të Zhvillimit (AFD) për të nisur një seri investimesh me Ujësjellës Kanalizime që do të përmirësojnë furnizimin me ujë të pijshëm dhe grumbullimin e ujërave të ndotura për gjithë qytetin.

