Bashkia e Tiranës bën ndriçimin rrugës dhe urbanizimin e segmentit te mbikalimi i Kamzës

Bashkia e Tiranës ka nisur pajisjen me ndriçim të ri të segmentit nga mbikalimi i “Casa Italia” deri në kufijtë administrativë të Bashkisë së Kamzës, si dhe barriera anësore metalike, duke mundësuar më shumë siguri si për makinat, ashtu edhe për këmbësorët.

Punimet që po kryhen në këtë arterie u inspektuan sot nga kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, i cili vlerësoi faktin se një tjetër hyrje e kryeqytetit do të merrte një pamje dinjitoze.

“Jam shumë entuziast sepse po fillojmë një projekt të ri, është hyrja veriore e Tiranës. Siç e keni parë, disa hyrje të Tiranës janë stabilizuar, hyrja nga rruga “Dritan Hoxha” dhe hyrja nga rruga e Elbasanit është sot në një situatë shumë më të mirë dhe ka shumë estetikë, ka shumë më pastërti, sinjalistikë dhe ndriçim në këto dy hyrje.

Për këtë vit kemi planifikuar dy hyrje të tjera, hyrja nga Kamza dhe hyrja nga Kombinati. Sot fillojmë punën e hyrjes nga veriu, që është hyrja nga Kamza, besoj që jo vetëm është një hyrje dinjitoze për Tiranën, por është ndoshta kontrasti më i madh sesi menaxhohet Tirana dhe si menaxhohet Kamza”, tha Veliaj. Ai bëri të ditur se projekti synon veç ndriçimit dhe barrierave mbrojtëse të rrugës, edhe urbanizimin e zonës.

“Zona do të ketë 115 shtylla, 210 ndriçues, 3 km urbanizim me sinjalistikë, me kanale të ujërave të zeza, me infrastrukturën e nevojshme për këmbësorët, do të kthejmë disa ishuj si ky ku jemi, në mini-parqe të vogla për komunitetin, për të moshuarit që duan të pushojnë apo fëmijët që duan të luajnë dhe unë besoj që deri në 18 qershor, por dhe përtej, do tregojmë siç kemi treguar këtë vit, që vetëm puna dhe jo fjalët janë ato që na çojnë përpara.

Ndaj, i them të gjithë kolegëve forca, me shumë energji të reja për të bërë Tiranën e ëndrrave tona çdo ditë nga pak”, shtoi Veliaj. Kryetari i Bashkisë theksoi se ky projekt tregon edhe një herë se për Bashkinë e Tiranës nuk ka dallim në investimet që bën nëse një zonë apo njësi është e djathtë apo e majtë.