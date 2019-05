Bashkia e Tiranës feston me fëmijët

Bashkia e Tiranës ka organizuar një sërë aktivitetesh për fëmijët me rastin e festës se 1 qershorit.

Nga ora 9:00 deri në orën 15:00, fëmijët dhe prindërit do të mund të zgjedhin mes dhjetëra aktiviteteve në sheshin “Skënderbej”, bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, në sheshin “Nënë Tereza”, tek Kodrat e Liqenit Artificial, apo tek fushat multisportive.

Bashkia e Tiranës garanton argëtim pafund për të vegjlit në këtë ditë dhe me panaire të ndryshme, aktivitete sportive, lojëra, muzikë dhe shfaqje artistike.

Kalendari i aktiviteteve për 1 QERSHORIN i përgatitur nga Bashkia e Tiranës është:

SHESHI SKENDERBEJ

Ora 09:00-15:00

-Cooking Zone; Ne fokus aftesim ne gatim, njohje produktesh fruta perime, blind taste me femijet, gatim me Albanian Food bloggers and shefs.

-Cooking Show

-food fashion show,

-food cooking show,

-food painting show

-vegies and fruits painting,

-proud little farmers.

Femijë, personazhe publik qe kane marre pjese ne gara gatimi mund te behen pjesë e këtij show.

-Aktiviteti Buke me Vete: AMK

-Fëmijët sipërmarrës

Nëpërmjet këtij aktiviteti femijet do te vihen ne rolin e “biznesman-eve” duke nxjere ne shitje lodrat e tyre qe nuk i perdorin me (në një moment nje 10 vjecari lodrat e moshës 4,5 vjecare nuk i duhen më) Ky aktivitet na ndihmon te edukojmë fëmijët ti ruajnë lodrat e tyre sepse dikush tjetër mund ti përdor ato ne te ardhmen. Nxiten fëmijët të mos shpërdorojnë dhe njëkohësisht të vihen përballë zgjedhjesh cfarë lodre të re duhet të blejnë. Mund të shesin edhe librat ose pajisje te tjera qe nuk i hyne me ne pune.

-Konkursi Ju Mund Eco Tirana; Konkurs me teme Mbrojtjen e Mjedisit nga mbeturinat dhe riciklimi.

-Aktivitet me bicikleta (akademia e dyrrotakut); Ne bashkepunim me Ecovolis do te organizojme “Akademinë e dyrrotakut” ku femijë nga mosha 3 vjec deri ne 15 vjec do jenë pjesëmarrës. Pritet te marin pjese rreth 100 fëmijë te cilet me shokët dhe shoqet e tyre me mesazhin per nje mjedis me te paster.

-Arkeologu i Vogel

-Tre lojra “Mos u nxeh” ne dimensionet 3mx3m,Mjedisi

-Tre lojra “Mos u nxeh”, Turizmi

-Dy Trampolina per femije

-Ekspozite “21 Ekuinokse pranverore”

-Ngri balonen tende dhe femijet qe do te pikturojne balonen (lulishtja tek sheshi “Skenderbej”)

-Performance Cirku Kombetar

-Panairi i Ministrisë së Bujqësisë (Tek Ministria e Bujqesise)

-Panairi i Agjencise Kombetare te Zonave te Mbrojtura (Tek Ministria e Turizmit dhe Mjedisit)

-Panairi i Agjencise Kombetare te Turizmit (Tek Ministria e Turizmit dhe Mjedisit)

-Panairi i Kafsheve (AMK perpara Bashkise)

-Performancat Artistike

Ora10:30-11:30 Teater Kukullash “Sunshine”

Ora 11:30-12:30Teatri i Kukullave

Ora 12:30-13:30Akademia Hollywood

Ora 13:30-14:30 Kori i Shkollave te Mesme te udhehequr nga dirigjentja Zana Turku.

Ora 19:00-20:00 Teater Kukullash “Sunshine”, trupa meksikane.

BULEVARDI DESHMORET E KOMBIT

Ora 09:00-15:00

-Panairi I Policise se Shtetit. (Ministria e Brendshme)

– Espozite pikture me femijet e ushtarakeve. (Ministria e Mbrojtjes)

-Panairi i Femijeve

Dyqane me lodra, veshje hand made per femije, face painting, animator, aksesor festiv per femije te cilet do te promovojne produktet e tyre.

-Performancat Artistike, skena perpara Kryeministrise

Ora 10:30-11:30Performance kercimi te femijeve nga qendra te ndryshme kulturore dhe nxenes te shkollave.

Ora 11:30-12:30 Performance nga shkolla e baletit dhe Liceut Artistik,ne formen e nje street arti.

Ora12:30-13:30 Performance Danci Sportiv

-Sport Zone

Federata e sporteve do të jetë prezente në këtë aktivitet për fëmijët permes sportesh të ndryshme si: shah, karate, tenis, bouling etj. Nxiten fëmijët të marin pjesë në aktivitete sportive për ti dhëne larmishmëri aktivitetit të tyre të përditshëm.

Lulishtja tek Taivani

-Finalja e Lojrave Popullore, Kthim ne Tradite.

-DJ musica per femijet

-Kendi i lojerave dhe argetimit

-Kendi “Eja lexo me mua”

-Koncert me numra te zgjedhur te kercimit dhe valles nga femije te talentuar

-Teatri per femije – ora 10.30

-Yoga tek Reja

SHESHI NENE TEREZA

Ora 09:00-15:00

-36 Shoqata sportive nga Shkolla si Qender Komunitare.

Ora 19:00-21:00

-Koncert Femijet per Femijet; Koncert me kenge popullore, me qellim ruajtjen e tradites popullore.Femijet do te kendojne bashke me kengetare te njohur te muzikes shqiptare si: Irma Libohova, Olta Boka, Rovena Dilo.

LIQENI ARTIFICIAL

ORA 10.00-10.30 – DJ music per femijet

ORA 10:30 – Ne amfiteater Koncert festiv i festes ne bashkepunim me QKKF

ORA 10:30- Ne fushat Multisportive.Aktivitet sportiv me femije te grupmoshave te ndryshme

