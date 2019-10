BB: Emigrimi i “trurit”, 40 % e emigrantëve shqiptarë me arsim të lartë

Raporti më i fundit i Bankës Botërore e sheh me shqetësimin emigrimin e punonjësve më arsim të lartë drejt vendeve europiane. Në raportin e vjeshtës së vitit 2019 të BB mbi “migrimin dhe largimin trurit nga vendet e rajonit” raprtohet se 40% e shqiptarëve që kanë emigruar janë me arsim të lartë, duke theksuar se arsyeja kryesore e emigrimit është mundësia e kushteve më të mira të jetesës.

Shkalla e emigrimit të punëtorëve të kualifikuar është e lartë, veçanërisht në disa nga vendet me të ardhura më të ulëta në Ballkan dhe Evropën Lindore. Personat me arsim të lartë përbëjnë 55% të numrit gjithsej të emigrantëve nga Bosnja dhe Hercegovina, më shumë se 40% të emigrantëve nga Armenia dhe Letonia dhe afro 40% të emigrantëve nga Shqipëria, Moldavia, Maqedonia e Veriut, Kirgizistani, Kazakistani, Rumania dhe Taxhikistani janë me arsim të lartë.

Raporti thekson se vendet me më pak punëtorë të kualifikuar me arsim të lartë përballen edhe me një përqindje më të lartë të emigracionit të personave të kualifikuar. Sipas raportit, faktorë të ndryshëm rezultojnë në “ikjen e trurit” nga këto vende. Përveç pagave më të larta në vendet perëndimore, ato përfshijnë mundësi për avancim profesional dhe trajnim, të ardhme më të mirë për anëtarët e familjes dhe kushte më të mira jetese dhe pune.

Gjetjet e raportit tregojnë se kjo është e vërtetë edhe për shqiptarët e kualifikuar. ndonëse punësimi në vend është rritur dhe janë krijuar më shumë vende pune, varfëria mbetet e lartë; 34.6% e shqiptarëve jetojnë me më pak se 5.5dollarë në ditë.

Në raport shkruhet: “Punësimi vazhdoi të rritet – megjithëse ngadalësimi i rritjes solli një ngadalësim në krijimin e vendeve të punës, ndërsa varfëria ka ngecur. Ndërkohë, papunësia arriti në një rekord të ulët prej 11.5 për qind në tremujorin e dytë të 2019. Pagat reale u rritën me 3.3 për qind mesatarisht, kryesisht në shërbime (tregti dhe transport, dhe sektorë të turizmit). Varfëria mbetet e lartë, pasi rreth 34.6 për qind e shqiptarëve vlerësohet të jetojnë me nën 5.5 dollarë në ditë për kokë banori në vitin 2019”.

Raporti i Bankës Botërore mbi zhvillimet më të fundit në rajonin e Europës dhe Azisë Qendrore pohon se përqindja e emigrantëve në Europë është rritur vrullshëm gjatë katër dekadave të fundit ku një në çdo tre emigrantë në botë tashmë shkon në Europë.

e.ll./dita