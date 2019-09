BB: Shqipëria shpenzon 2.5% të PBB për të luftuar varfërinë dhe pabarazinë

Banka Botërore ka publikuar një raport të ri, i cili titullohet “Të mbrosh të gjithë”, e që fokusohet tërësisht në tregun e punës. Në lidhje me shpenzimet shtetërore për të ndihmuar të varfrit dhe ulur pabarazinë, BB analizon ekonominë e mbi 80 shteteve të ndryshme të botës me kriter normën e shpenzimit në raport me PBB.

Shteti shqiptar shpenzon rreth 2.2% të PBB për këtë, e cila vë në shënjestër uljen e pabarazisë në përmjet ndihmës ekonomike për familjet në nevojë, mbulimin e energjisë elektrike si dhe asistencës sociale apo atë të papunësisë.

Sipas raportit të BB, shpenzimi në total për to nuk i kalon 2.5% të PBB. Ndërkohë vetëm subvencionimi i energjisë elektrike është më pak se 1% e prodhimit kombëtar. Pjesa e mbetur kanalizohet në formën e asistencës sociale apo atë mbi papunësinë.

BB analizon ekonominë e një numër shtetesh në zhvillim nga koj pikëpamje.

Sipas raportit të BB dhe të paraqitur nga Scan, krahasuar me vendet e tjera të rajonit, Mali i Zi dhe Serbia janë në të njëjtat nivele me Shqipërinë, ndërkohë që Bosnje Hercegovina është e para në rajon dhe ndër të parat në vendet e analizuara, me shpenzime shtetërore për të ulur pabarazinë dhe varfërinë ne një shifër mbi 4% të Prodhimit të Brendshëm Bruto.

e.ll./dita