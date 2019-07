Mediat britanike: Votime pa precedentë, pjesëmarrje e ulët

Mediat ndërkombëtare pasqyrojnë zhvillimet e ditës së djeshme në Shqipëri lidhur me zgjedhjet vendore.

Në shkrimin e gjigandit britanik të mediave “BBC”, thuhet se shqiptarët kanë votuar në zgjedhje pa precedentë, opozita bojkotoi zgjedhjet si dhe incidente të vogla ndodhën në qendrat e votimit.

Në shkrimin e “BBC” shkruhet gjithashtu se Presidenti Ilir Meta lëshoi një dekret për të shtyrë zgjedhjet, por Kryeministri i vendit e hodhi poshtë atë si dhe ka filluar lëvizjet për të shkarkuar Presidentin, me të cilin dikur ishin aleatë.

Për muaj të tërë opozita ka mbajtur protesta dhe kanë kërkuar dorëheqjen e Kryeministrit si dhe zgjedhje të reja të përgjithshme.

Përsa i përket zgjedhjeve të 30 qershorit, gjigandi britanik i mediave shkruan se votimi vazhdoi edhe pse kritikët i quanin si zgjedhje jo të duhura, duke marrë parasysh mungesën e konkurrencës.

Përmendet edhe momenti që i shtoi dramaticitetin situatës përpara votimit, ku gazeta gjermane “Bild” publikoi disa biseda telefonike të përgjuara, e cila u hodh në gjyq nga Edi Rama.

Një tjetër reagim vjen edhe nga “Daily Mail”, ku thuhet se votimi për kryebashkiakët shqiptarë, të bojkotuar nga partitë e opozitës është zhvilluar paqësisht si dhe pati një pjesëmarrje të ulët.

Trupat politike Europiane dhe Shtetet e Bashkuara i bënë thirrje partive shqiptare, që të shmangin dhunën.

Bashkimi Europian, i cili do të vendosë në vjeshtë nëse do të fillojë bisedimet e pranimit me Tiranën, ka paralajmëruar politikanët e vendit se dhuna dhe grindjet mes dy palëve do të jetë në vëmendjen e tyre dhe do të ndikojnë në rrugën e anëtarësimit të Shqipërisë në BE.

Rama ofroi të shtrëngonte duart me Bashën për të arritur një marrëveshje, e cila do të sjell zgjidhjen e krizës parlamentare, për të ndihmuar vendin të marrë dritën e gjelbër, për bisedimet e hyrjes në BE.

