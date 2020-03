BE do të pezullojë rregullat e saj për deficitet publike, qeveritë mund të shpenzojnë tej limitit

Presidentja e Komisioni Evropian, Ursula Von Der Leyen tha se BE do të pezullojë rregullat e saj të rrepta për deficitet publike për të lejuar qeveritë të hapin çezmat e parave për t’u përballur me pandeminë koronavirus.

Von Der Leyen:

“Sot është rreth ekonomisë. Koronavirusi ka një impakt në ekonominë tonë, shumica e sektorëve janë goditur. E di që u është thënë që kjo bazohet tek ju. Mbyllja e jetës sonë është e rëndësishme që të parandalojmë virusin. Por gjithashtu ngadalëson ekonominë tonë. Javën e kaluar thashë që do të bëjmë çfarë do që është e nevojshme për të mbështetur Europianët dhe ekonominë europiane, sot jam e lumtur që të them se e bëmë funksionale.

Qeveritë tuaja tani mund t’u japin para kompanive që janë goditur nga virusi. Hotelet, restorantet, kompanitë e transportit, fermerët e vegjël që rrezikojnë të mbyllen pa mbështetje. Sot kjo është e re, nuk ishte bërë kurrë më parë, janë pezulluar rregullat e rrepta për deficitet publike për të lejuar qeveritë të pompojnë sa më shumë para për t’u përballur me pandeminë koronavirus”.

e.k. / dita