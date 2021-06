“BE do t’i hapë negociatat me Shqipërinë me apo pa Shkupin”, pohimi i një diplomati në Tiranë: “Por BE nuk do jetë më edhe për shumë kohë, kjo që është sot”

Ekskluzive Dita: Një burim diplomatik në Tiranë i tha gazetës DITA se hapja e negociatave me Shqipërinë në fund të qershorit “është e sigurtë”.

Ai shtoi se kjo do të ndodhë “me apo pa Maqedoninë e Veriut”.

Duke folur për të ardhmen e unionit, i njëjti burim shtoi se gjithsesi BE nuk do jetë në të ardhmen kjo që është sot.

“Disa vende duan një Europë politike, por disa të tjerë jo. Kanë shpejtësi tē ndryshme, ndaj do ecet me shpejtësi të ndryshme”, – tha ai duke shtuar se do ketë “jo një, por disa unione”, të krijuara nga vendet që sot janë bashkë në BE.

Ndërkohë kryeministri Rama ka dhënë një intervistë mbrëmjen e djeshme në kanalin TV “France 24” në Francë. Përballë gazetares Caroline de Camaret, kreu i ekzekutivit shqiptar ka folur për integrimin dhe pandeminë si dy nga çështjet kryesore ku është fokusuar qeveria shqiptare.

“Edi Rama, Kryeministër i Shqipërisë: “Korrupsioni i hap vendin sundimit të ligjit në Shqipëri“,’ – ishte titulli i emisionit ku doli Rama.

“Shqipëria shpreson për hapjen zyrtare në fund të qershorit, të negociatave të pranimit të vendit të saj në Bashkimin Evropian, të cilat janë bllokuar për disa vjet. Kryeministri shqiptar Edi Rama mbetet i kujdesshëm, edhe pse mendon se vendi i tij duhet “normalisht” të marrë dritën jeshile nga Brukseli.

Rama, një frankofon beson se Shqipëria është përfshirë në një “betejë” për të reformuar sistemin e saj gjyqësor përballë korrupsionit, një shenjë që ai thotë për ardhjen e një “demokracie funksionale”, – shkruan France 24 për intervistën me Ramën, në prezantimin në faqen web.

Rama tha se pret një vendim pozitiv, por u shpreh se nga Brukseli nuk surprizohet më.

“Duhet thënë që para pandemisë ishte vendosur që negociatat do të hapeshin. Më pas u mor vendimi për të shtyrë konferencën. Unë tashmë pres dhe nuk më surprizon asgjë në Bruksel, sepse ka çdo ditë dinamika të brendshme, ka çdo ditë një histori që është e vështirë. Sigurisht që ne duam të shohim çfarë do të bëhet. Por tanimë kemi një problem me Bullgarinë dhe Maqedoninë e Veriut dhe do të shohim nëse problemi do të zgjidhet” – tha Rama.

