“BE i jep 6 mln euro Policisë shqiptare”, Soreca: Së shpejti takim me kreun e SPAK

Ambasadori i BE-së në Shqipëri, Luigi Soreca, foli nga pika kufitare e Kakavijës për operacionin “Forca e Ligjit” duke thënë se po monitoron nga afër gjithçka.

Ai deklaroi se shumë shpejt do të takohet me kreun e SPAK për t’u siguruar që ligji të zbatohet në përputhje të plotë me të drejtat e njeriut.

“Më pyesni sikur unë jam prokuror apo në krye të operacionit Forca e Ligjit, por unë nuk jam. Ajo që mund të them është se ky ligj i posaçëm aplikon parimin e rëndësishëm të ndjekjes së parasë. Ligji është i qartë me subjektet e tij. Për ne të BE është e rëndësishme mënyra si do zbatohet dhe po zbatohet ligji. Ne po e monitorojmë nga afër zbatimin e këtij ligji. Së shpejti do të takohem me kryetarin e SPAK, ligji duhet zbatuar në përputhje të plotë me të drejtat e njeriut Nga këto që dëgjuat ne jemi të kënaqur, por puna duhet vazhduar dhe për këtë. Me 1 shkurt BE do të japë 6 milionë euro për policinë e Shtetit, por në veçanti në policinë e kufirit”, tha Soreca.

Nga ana tjetër, kreu i Policisë së Shtetit, Ardi Veliu, paralajmëroi se nuk do të ketë asnjë tolerancë për të gjithë ata presona, që do të jenë subjekt i paketës “Anti-KÇK”.

“Akti normativ ka vetëm pesë ditë që është duke u implementuar dhe ka fuqi zbatimi deri në fund të dhjetorit. Çdo preson që do jetë pjesë e këtij akti, do jetë pjesë e hetimeve dhe nuk do të ketë asnjë tolerancë”, deklaroi Veliu.

