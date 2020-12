BE jep lajmin për Shqipërinë: Do vaksinoheni në një kohë me ne, akordohen 70 milionë euro për Ballkanin

Pikërisht kur Tirana zyrtare ka shprehur zhgënjimin për ndarjen e vaksinës anti-covid nga BE, Brukseli ka reaguar menjëherë. Komisioneri Europian për Zgjerimin, Olivér Várhelyi, ka bërë të ditur se vaksinimi në Ballkan do të nisë njëkohësisht me vendet e Bashkimit Europian.

Në një postim në faqen e tij në twitter, Várhelyi ka shpërndarë një njoftim të Komisionit ku bëhet e ditur ndarja e 70 milionë eurosh për vendet e Ballkanit që të sigurohen menjëherë një pjesë doza vaksinash.

Ndërkohë, disa vende të BE-së do të kenë në kujdestari vende të veçanta të Ballkanit për të shpërndarë vaksinën. Sot, Komisioni Evropian miratoi një paketë prej 70 milion eurosh, pjesë e Instrumentit të Para-Anëtarësimit (IPA II) për të ndihmuar në financimin e hyrjes së partnerëve të Ballkanit Perëndimor në vaksinat COVID-19 të prokuruara nga Shtetet Anëtare të BE.

Komisioneri për Fqinjësinë dhe Zgjerimin, Olivér Várhelyi tha: “Gjatë gjithë pandemisë, BE-ja ka treguar që ne e trajtojmë Ballkanin Perëndimor si partnerë të privilegjuar. Ne vazhdojmë të veprojmë në këtë frymë edhe në rastin e vaksinave, duke marrë hapa për të mundësuar një fillim të shpejtë të fushatave të vaksinimit për stafin kritik dhe grupet më të prekshme në rajon në fillim. Vaksinimi i shpejtë do të jetë vendimtar në përfundimin e pandemisë dhe fillimin e rimëkëmbjes socio-ekonomike të Ballkanit Perëndimor”.

Paketa do të shpërndahet në formën e granteve që do të ndihmojnë në mbulimin e kostos së vaksinave për grupet prioritare në rajon, si dhe pajisjet e nevojshme të vaksinimit. Kjo do t’i mundësojë Ballkanit Perëndimor të blejë një numër vaksinash nga sasia që ka porositur BE me gjashtë prodhues, por edhe me shtetet e veçanta anëtare të BE të veçanta që do të ndajnë një pjesë të dozave të tyre të para alokuara.

Ndërsa BE vazhdon të mbështesë iniciativën COVAX, struktura për të siguruar qasje të drejtë dhe universale në vaksinat COVID-19 dhe të gjithë partnerët e Ballkanit Perëndimor e kanë nënshkruar atë, dorëzimi i vaksinave sipas kësaj skeme pritet të fillojë më vonë se fushatat e vaksinimit në BE.

Aksesi në një numër dozash nga marrëveshjet e blerjes së BE do të lejojë që rajoni të fillojë vaksinimet paralelisht me Shtetet Anëtare të BE.

Komisioni dhe Qendra Evropiane për Kontrollin e Sëmundjeve po ndihmojnë gjithashtu rajonin në finalizimin e strategjive të vaksinimit në përputhje me rekomandimet e Komisionit për të siguruar përgatitjen e duhur të fushatave dhe administrimin e vazhdueshëm të vaksinave. BE po financon gjithashtu një projekt me Organizatën Botërore të Shëndetësisë (OBSH) për të ndihmuar në menaxhimin e logjistikës dhe shpërndarjen e vaksinave.

Komisioni Evropian është i përkushtuar të sigurojë që të gjithë ata që kanë nevojë për një vaksinë ta marrin atë, kudo në botë. Kjo është arsyeja pse ajo menjëherë iu përgjigj thirrjes së OBSH-së për veprim dhe ka ndihmuar në mbledhjen e gati 16 miliardë eurove që prej 4 majit 2020 nën Reagimin Global të Coronavirus, veprimin global për qasje universale në teste, trajtime dhe vaksina kundër koronavirusit dhe për rimëkëmbjen globale.

Faciliteti COVAX është shtylla e vaksinave të Përshpejtuesit të Hyrjes në COVID-19 Tools (ACT), një bashkëpunim global për të përshpejtuar zhvillimin, prodhimin dhe qasjen e barabartë në testet, trajtimet dhe vaksinat COVID-19. Mbi 870 milion euro janë njoftuar deri më tani nga BE dhe Shtetet Anëtare të BE për COVAX. COVAX synon të blejë 2 miliardë doza deri në fund të vitit 2021, përfshirë mbi 1.3 miliardë për vendet në zhvillim. Kjo do të ndihmojë në zhvillimin e një portofoli të larmishëm të vaksinave, të negociuar me furnizues të ndryshëm, dhe duke mbuluar teknologji të ndryshme shkencore, kohën e dorëzimit dhe çmimet.

Pjesëmarrja e BE-së në COVAX është plotësuese me negociatat e vazhdueshme të BE me kompanitë e vaksinave të filluara në bazë të Strategjisë së Vaksinave të BE. Përpjekjet e BE-së për të zhvilluar dhe prodhuar një vaksinë efektive do të përfitojnë të gjithë në komunitetin global. Investimi i BE-së në rritjen e kapacitetit prodhues do të jetë në shërbim të të gjitha vendeve në nevojë. Përmes Marrëveshjeve të Avancuara të Blerjes, u kërkon prodhuesve të bëjnë të disponueshëm kapacitetin e tyre të prodhimit për të furnizuar të gjitha vendet dhe bën thirrje për rrjedhën e lirë të vaksinave dhe materialeve pa asnjë kufizim eksporti.

Komisioni po koordinon gjithashtu dhurimin e disa prej dozave të prokuruara nga Shtetet Anëtare të BE për vende të ndryshme partnere në mënyrë që të garantojë qasjen e tyre të hershme në vaksinat COVD-19 për punonjësit e kujdesit shëndetësor dhe popullatat në nevojë derisa vaksinat përmes COVAX të jenë më të disponueshme./SHQIP

