BE kritikoi Kuvendin se po shkelej demokracia, gazetarët njihen me “regjinë” ku do ndjekin komisionet, një sallë e veçuar me ekrane e kompjutera

Salla e gazetarëve për të ndjekur komisionet parlamentare nga muaji shtator do i ngjajë një salle regjie në redaksitë e televizioneve ku do jenë të vendosura disa kompjuterë dhe përballë do kenë ekranet që transmetojnë mbledhjet e xhiruara me kamerat e institucionit.

Në takimin e sotëm me gazetarët, Sekretari i Përgjithshëm i Kuvendit Genci Gjonçaj prezantoi platformën e re të miratuar nga Byroja e Kuvendit e cila u kundërshtua nga gazetarët e terrenit.

Ata ngritën shqetësimin se duke qenë të mbyllur në një sallë nuk do kenë mundësi të ndjekin nga afër prapaskenat e mbledhjeve apo edhe incidenteve në korridoret e Kuvendit që në të shkuarën nuk kanë munguar dhe janë fiksuar pikërisht nga kamerat e televizioneve.

“Nuk është konferencë shtypi kjo. Nëse unë jam i vëmendshëm në ato që kam lexuar BE ka trajtuar çështjen e investimit. Ky është një investim me lekët e taksapaguesve europianë. Ne kemi marrë produktin final.

Filozofia është ajo që ju keni shqetësim: Pse ne do jemi tek salla poshtë. Nuk gënjen askush. Nuk është problem të shtojmë kompjuterat. Duke nisur nga fakti që kanë dalë shumë media në treg nuk është problem të shtojmë kompjuterat. Është zgjedhja jote pastaj nëse do ta ndjekësh në Komision apo do ta ndjekësh tek salla.

Jam i bindur që pas një viti do thuash sa mirë se do e ndjek te salla poshtë. Një rast ka ndodhur që nuk duhet të transmetohej fare sepse nuk hyn në protokollet e transmetimit online. Është bërë gabim dhe personi përgjegjës i është hequr vëmendja. Aty është bërë gabim dhe po e pranoj unë këtë gjë.

Është një rast i vetëm dhe në një aktivitet që nuk është i përcaktuar në rregulloren e aktiviteteve që transmetohen për publikun. Deputetë që votuan pro apo kundër në Byro nuk ka interes për takimin e sotëm. Do ta sigurojmë. Mbledhja e Byrosë është e mbyllur”, deklaroi Gjonçaj.

j.l./ dita