“BE, në rrezik! Si ta kthejmë një krizë në një mundësi?” (sipas kryeministrit të Spanjës)

Nga Pedro Sanchez

Evropa po përjeton krizën e saj më të keqe që nga Lufta e Dytë Botërore. Qytetarët po vdesin, ose po luftojnë për jetën e tyre në spitalet që janë mbingarkuar nga pandemia që paraqet kërcënimin më të madh për shëndetin publik që nga pandemia e gripit të vitit 1918.

Bashkimi Evropian po përballet me një luftë të ndryshme nga ato që ne kemi shmangur me sukses gjatë 70 viteve të fundit: një luftë kundër një armiku të padukshëm që po vë në provë të ardhmen e projektit evropian.

Rrethanat janë të jashtëzakonshme dhe bëjnë thirrje për pozicione të palëkundura: ose ne ngrihemi në këtë sfidë ose do të dështojmë si bashkim. Ne kemi arritur një kryqëzim kritik, në të cilin edhe vendet dhe qeveritë më të zjarrta pro-Evropiane, siç është rasti i Spanjës, kanë nevojë për një dëshmi të vërtetë të angazhimit. Ne kemi nevojë për solidaritet të palëkundur.

Solidariteti midis evropianëve është parim kryesor i traktateve të BE-së. Dhe tregohet në raste si kjo. Pa solidaritet nuk mund të ketë kohezion, pa kohezion do të ketë mosmiratim dhe besueshmëria e projektit Evropian do të dëmtohet rëndë.

Ne mirëpresim një numër masash të rëndësishme që janë njoftuar gjatë javëve të fundit, përfshirë programin e ri të blerjes së përkohshme të Bankës Qendrore Evropiane dhe planin e SURE të Komisionit Evropian për ata që kanë humbur punën e tyre. Por vetëm këto masa nuk janë të mjaftueshme. Ne duhet të shkojmë më tej.

Evropa duhet të ndërtojë një ekonomi të kohës së luftës dhe të promovojë rezistencën, rindërtimin dhe rimëkëmbjen evropiane. Ajo duhet të fillojë ta bëjë këtë sa më shpejt të jetë e mundur me masa për të mbështetur borxhin publik që shumë shtete, përfshirë Spanjën, po marrin. Dhe duhet të vazhdojë ta bëjë këtë kur të përfundojë kjo urgjencë shëndetësore, për të rindërtuar ekonomitë e kontinentit duke mobilizuar burime të rëndësishme përmes një plani që ne po e quajmë planin e ri Marshall dhe i cili do të kërkojë mbështetjen e të gjitha institucioneve të përbashkëta të BE-së.

Evropa lindi nga hiri i shkatërrimit dhe konfliktit. Mësoi leksionet e historisë dhe kuptoi diçka shumë të thjeshtë: nëse nuk fitojmë të gjithë, në fund, të gjithë humbim.

Ne mund ta kthejmë këtë krizë në një mundësi për të rindërtuar një Bashkim Evropian shumë më të fortë. Por për ta bërë këtë, duhet të zbatojmë masa ambicioze. Nëse vazhdojmë të mendojmë me vogëlsi, do të dështojmë.

Shtetet e Bashkuara iu përgjigjën recesionit të vitit 2008 me një paketë stimuluese, ndërsa Evropa iu përgjigj me masa shtrënguese. Të gjithë e dimë rezultatin. Sot, kur jemi në prag të një krize globale ekonomike me një përmasë edhe më të madhe se ajo e vitit 2008, SHBA ka zbatuar mobilizimin më të madh të burimeve publike në historinë e tij.

A është Evropa e gatshme të mbetet pas?

Është koha të shkëputemi me dogmat e vjetra, kombëtare. Ne kemi hyrë në një epokë të re dhe kemi nevojë për përgjigje të reja. Le të mbajmë vlerat tona pozitive dhe të rishpikim pjesën tjetër.

Në muajt e ardhshëm, vendet anëtare të BE-së do të marrin në mënyrë të pashmangshme vëllime më të mëdha borxhi për t’u marrë me pasojat e asaj që nuk është vetëm një krizë shëndetësore, por një krizë ekonomike dhe sociale.

Kjo është arsyeja pse përgjigja nuk mund të jetë e njëjtë me atë të parashikuar për tronditje ekonomike asimetrike, siç është një krizë financiare ose bankare në një shtet të vetëm ose një grup shtetesh. Nëse virusi nuk respekton kufijtë, atëherë nuk duhen as mekanizmat e financimit.

Me kusht që të jetë universal dhe nuk i nënshtrohet kushteve, Mekanizmi Evropian i Stabilitetit mund të jetë i dobishëm në fazat fillestare për të injektuar likuiditetin në ekonomitë e BE-së përmes një linje kredie. Por kjo nuk do të jetë e mjaftueshme në planin afatmesëm.

Sfida me të cilën përballemi është e jashtëzakonshme dhe e pashembullt. Ai kërkon një përgjigje të vetme, të bashkuar, radikale dhe ambicioze për të ruajtur sistemin tonë ekonomik dhe shoqëror dhe për të mbrojtur qytetarët tanë.

Spanjollët gjithmonë e kanë mbështetur dhe mbrojtur projektin evropian. Është koha e reciprocitetit. Me ne, me Italinë dhe me secilën nga 27 vendet e Unionit.

Është koha për të vepruar me solidaritet në krijimin e një mekanizmi të ri të ndarjes së borxheve, duke vepruar si një bllok i vetëm për blerjen e furnizimeve thelbësore mjekësore, krijimin e strategjive të koordinuara të sigurisë në internet dhe përgatitjen e një plani të madh emergjence për të siguruar që rikuperimi i kontinentit të jetë i shpejtë dhe i fortë.

Ky solidaritet duhet të sigurojë që të mos ketë boshllëqe midis veriut dhe jugut, që të mos lëmë askënd pas.

Këto janë kohë shumë sfiduese, të cilat kërkojnë vendime të guximshme. Miliona evropianë besojnë tek Bashkimi Evropian. Ne nuk duhet t’i braktisim ata. Ne duhet t’u japim atyre arsye për të vazhduar të besojnë. Dhe ne duhet të veprojmë tani ose kurrë, sepse, pikërisht në këtë moment, vetë Evropa është në rrezik.

*Kryeministër i Spanjës

