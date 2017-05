BE, zyrë “emergjence” në Shkup

Mediat greke bëjnë me dije se Komisioni Europian duke parë gjendjen në ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë, ka krijuar ditët e fundit në Shkup zyrën e menaxhimit të informacionit me përfaqësimin e gjithë vendeve anëtare, midis të cilave është edhe Greqia.

Ajo që shqetëson zyrtarët grekë është rrëzimi i qeverisë aktuale dhe fundosja e vendit në një krizë të zgjatur ose në luftë civile që mund të çojë edhe në zhvendosjen e popullsive.

Për sa i përket palës greke, ajo përfaqësohet nga diplomatë dhe oficerë policie që komunikojnë drejtpërdrejt me Ministrinë e Jashtme, të Rendit , të Mbrojtjes dhe Shërbimin Informativ Kombëtar në Athinë.

Sipas “Ethnos”, Greqia ka filluar të marrë masa në kufijtë e saj me fqinjin verior para incidenteve që ndodhën në parlamentin e vendit. Në mesin e muajit të kaluar ministri grek i Rendit, Nikos Toskas, ka biseduar me homologun e tij në Beograd, Nebojsha Stefanovic, për koordinimin e veprimeve në rast të një destabilizimi të mundshëm të Shkupit.

Masat që ka marrë Athina në rast të këtij skenari që askush nuk e do, përfshijnë përqendrimin e popullatës që do të shpërngulet në kufijtë me ish-Republikën Jugosllave pranë Kilkizit, ku do të krijohet një pikë që do të shërbejë për pritjen, regjistrimin dhe identifikimin e atyre që do të hyjnë për të kërkuar strehim në territorin grek, ku do të qëndrojnë deri në zbutjen e konfliktit të mundshëm.