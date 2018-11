Bebe Rexha fiton çmimin e vitit

Të gjithë ndihemi krenarë kur dikush që ka origjinën shqiptare arrin majat në një profesion të caktuar dhe indjekim hap pas hapi sukseset e tyre. Kështu ka ndodhur edhe me këngëtaren e njohur në të gjithë botën, Bebe Rexhën. Ylli me origjinë shqiptare është nderuar me çmimin e jetës dhe karriera e saj tashëm është në një tjetër nivel.

Bebe do të rrëmbejë çmimin “Breakthrough Artist Award” në konferencën dhe ceremoninë e ndarjes së çmimeve “Music Biz 2019”.

Edhe pse eventi do të mbahet më 7 maj në Los Angeles ndërkohë që këngëtarja është lajmëruar se do të vlerësohet me këtë çmim më 7 nëntor të këtij viti, shkruan Billboard.com.

Ky vlerësim i jepet një artisti që ka patur impaktin më të madh përgjatë një viti në industrinë e muzikës dhe karriera e të cilit ka arritur në një tjetër nivel. Kujtojmë që vitet e kaluar, artistët që u nderuan me këtë çmim ishin Ariana Grande, Meghan Trainor, Nicki Minaj, John Legend dhe Carrie Underwood.

l.h/ dita