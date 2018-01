Artan Xh.Duka

Prapë protesta në Rumani. Vënd i BE. Dhe prapë korrupsioni, ai “gogoli” që neve BE na i ka vënë si para-kusht për hapje negociatash, pale anëtarësim! Po, a ja vlen të mbajmë veten me garjet duke kritikuar BE për standarte pranimi për gjëra që hasen në gjirin e saj? Se fundja, edhe në BE, korrupsioni është pashmangshmëri. Natyrë njerëzore.

Por ajo që dallon një vënd të BE nga ne është qasja ndaj tij. Ndërsa rumuni, italiani, greku apo francezi, del në protestë për veten e vet dhe të mirën e përbashkët, ne, që kemi shumë herë më tepër arsye se ta, nuk dalim ose kur dalim, dalim në kohën e gabuar, kauzat e gabuara dhe nën hyqmin e gabuar. Siç pritet të ndodhë edhe më 27 janar.

Qytetari rumun në protestë, sesa justifikim për problemet tona, është sfidë që nxjerr “lakuriq” sedrën qytetare në vënd. Ndoshta, prandaj dhe nuk jemi ende në BE. Ku opozita më së pari fillon tek qytetari.

Kriza e qytetarisë

Apatia qytetare ndaj abuzimit politik tek ne është historike. Ende nuk jemi shkëputur nga tribalizmi ku lideri admirohet dhe ndiqet pas apriori, për keq a për mirë. Prej vitesh si qytetar luftën kundër korrupsionit e kemi “deleguar” ironikisht tek protagonistët e tij por për fatin tonë të mirë, së fundi “stafetën”e kanë marrë miqtë e huaj që me sa duket, qoftë dhe për interesat etyre, do ia dalin mbanë.

Ndaj qeverisjes që nuk është e imunizuar nga problemet, reagimi qytetar tek ne është ose apatia (tipike), ose protesta dinjitoze ku opozita nuk i fton por ftohet në shesh (shumë e rrallë), ose ndjekja pas e opozitës sa herë bën ftesë ajo (tipike).

Demokracia fiton kur ndaj qeverisë që abuzon, sheshet mbushen plot. E mira e do që qytetari të mos priste për ftesë në të por tek ne ende mbetet ende luks (përjashto revoltën ndaj piramidave).

Demokracia ndërkohë humbet nëse qeveria abuzon dhe sheshet mbeten bosh! Por demokracia humbet edhe kur sheshet mbushen me qytetarë që thjesht i përgjigjen thirrjes së partisë pavarësisht mungesës së kauzave demokratike dhe cënimit të interesit kombëtar (sikurse sot hapja e negociatave). Jo vetëm dëshmon opozitë të paprinciptë por dhe qytetari në krizë.

Të dyja bashkë, qoftë apatia apo “bedelizmi” qytetar, njësoj na mbajnë larg standartit demokratik sa kohë politika ose nuk të llogarit ose të ka në “xhep” në çdo kohë. Po ndërsa qytetari nuk ka pse kritikohet kur nuk del në shesh për veten e tij, ai i prish punë jo vetëm vetes por gjithë shoqërisë, kur del në shesh si bedel për hallin “pas meje, qameti” të liderave që shpresojnë se me tensionimin e situatës e “martirizimin” grotesk politik do të mund të fitojnë ca kohë.

Protesta e 27 janarit nuk është protesta e qytetarit shqiptar, qoftë votues i PD apo PS, që kërkon jetë me të mirë dhe integrim në BE. Është thjesht tentativë në panik për dalje frike nga ata që shohin se drejtësia po u vjen rrotull për ato që bënë dje në qeveri brënda “kornizave” ligjore të kohës.

Takëmi në krye të opozitës e di që protesta do i izolojë dhe diskretitojë më shumë në sytë e publikut dhe partnerëve të huaj. Po aq u bën. Dëshpërimi ekstrem pjell reagime ekstreme. Mbi të gjitha shpresojnë se, sesa vetë “jehona” e protestës, do të ketë më shumë efekt zhurma mediatike dhe politike në ditët që i paraprijnë asaj! Në atë gjëndje që është sot lidershipi opozitar, beson gjithshka!

Protestë që vetëm prish punë për të gjithë!

Për fat të mirë, ndryshe nga herët e tjera, përballë opozitës të pashpresë dhe provokuese, nuk është vetëm një qeveria punëtore e liberale si kurrë më parë, një publik që nuk kandiset e kuturiset aq kollaj nga “fletërrufetë” opozitare të stinës por dhe një dyshe që nuk kanë ç’i bëjnë – BE/SHBA, që janë të vendosura për reforma për shtet ligjor dhe standarte reale demokratike në vënd. Është prania e të huajve që shpjegon dëshpërimin e madh opozitar.

Ndaj as 27 janari e as data të tjera më pas nuk i bëjnë më fajde takëmit në krye të opozitës që nuk ka kë fajëson tjetër për panikun sot nga drejtësia, përveçse veten për abuzimin e paskrupullt të djeshëm në qeveri. E kur nuk i bën fajde politikës së përfolur për abuzim, nuk i bën, jo e jo, qytetarit të thjeshtë simpatizant të PD e LSI. Përveçse dëm.

27 janari është një sfidë e shans për të dëshmuar qytetarinë demokratike të përkrahësve të PD e LSI. Nëse e duan partinë e tyre, t’a lënë sheshin bosh që të shtohet presioni për rotacion në drejtim të partisë. Jo vetëm nuk fitojnë gjë duke bërë “bedelin” për interesa të tjetërkujt, por rrezikojnë të humbasin vetë dhe të gjithë me ta me komplikimin e negociatave me BE.

Perëndimi po na sheh dhe, më shumë se abuzimi politik i PS sot dhe PD e LSI dje, e preokupon reagimi ynë si qytetar ndaj tij. Po ndodh në Rumani! As duke e harruar, as duke e falur dhe për më tepër, as duke e përkrahur duke iu bërë dekor bedelash në shesh si deri më tani! Janari do mbahet mënd për datën 21. Data 27, as nuk ka as paralele me Rumaninë, as do të mundet të sfumojë tragjedinë për të cilën janari do mbahet mënd gjithmonë.