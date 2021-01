Bedri Islami: 14 shkurti, Kosova dhe liderët!

Nga Bedri Islami

Një mik i imi shumë i afërt dhe i mirë, më shkroi dhe më pyeste se çfarë mendoj për 14 shkurtin, Kosovën dhe liderët.

Është një varg i Shekspirit, që në shqip mund të përligjet kështu, “Duke vështruar errësirën që shohin të verbërit”.

Përgjithësisht në Kosovë – në Shqipërinë londineze, po ashtu- na mungon një klasë politike që nuk influencohet nga joshjet, as nga frikësimet; një klasë politike që ushtron me kryelartësi privilegjin për të kritikuar administratën dhe që, pas një seance parlamentare, pasi ka thënë çfarë ka menduar dhe me forcë ka kërkuar zgjidhje, kthehet në këmbë nga salla parlamentare, e mbrojtur nga mirëbesimi i popullit.

Deri tani, në Kosovë, shefi i një qeverie ka patur fuqinë e një mbreti absolut, pa patur maturinë që duhej të kishte një kryetitullar.

Shumë gjëra kanë qenë të hallakatura, pa principe morale e kombëtare, të pakujdesshme dhe përfituese.

Të gjithë kanë spekuluar me fjalën “popull”, por tani, pikërisht populli duhet të thotë “Mjaft”!

Është e vështirë të qeverisësh një popull që del nga robërimi dhe është i përligjur padurimi i tij, pikërisht nga pritja e gjatë dhe shembulltyra që ka njohur.

Por, jo e pamundur.

Për të pasur një shtet të qëndrueshëm, mbi gjithçka tjetër, duhet që personat që qeverisin të demonstrojnë kreativitet, guxim dhe lidership.

Duhet që ata, pasi të jenë disa kohë liderë, të bëhen Prijës, pasi ka një ndryshim të madh, të pakapshëm , mes liderit dhe Prijësit.

Lideri është i përveçëm, prijësi është i të gjithëve!

Një shembull: Fehmi Lladrovci kurrë nuk ka qenë lideri i vetëm i një force politike, por ka qenë Prijësi i të gjithëve! Askush nuk u nda prej tij pa e ndjerë veten më trim!

Duhet të ketë qeveritarë të guximshëm, që të jenë në lartësinë e duhur, për t’u përballur me vështirësitë e paraqitura nga objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm dhe të veprojnë, jo për interesin e tyre vetjak, por për të mirën e përgjithshme.

Të jenë qeveritarë që nuk kanë droje nga dalja në popull, përkundrazi, ata të priten nga njerëzit për vlerat e tyre, të besohen dhe të shkohet pas tyre, që, edhe pasi ata të largohen nga postet – ndaj veprës së tyre të mbetet mirënjohja.

Liderë që bëhen prijës dhe nuk kanë frikë të eksperimentojnë, të drejtojnë dhe mbi të gjitha…të pyesin, të dëgjojnë, të bëjnë drejtësi.

Çdo komb në kohë krize evokon një mit kombëtar dhe figurën tradicionale të një heroi.

Për fat të keq ne kemi liderë në Kosovë, por jemi në pritje të një Prijësi!

Kam vënë re se jo pak herë djalli i kryengritjes merr pamjen e engjëllit të reformës!

Unë jam kundër verbërisë politike, kundër nënshtrimit dhe jo rrallë herë ne kemi pasur verbëri dhe nënshtrim!

E di se Albin Kurti do të jetë fituesi i zgjedhjeve të 14 shkurtit dhe shumë vetë do të duan të jenë kumbarët e tij!

Nëse nuk do të jetë në Listën e kandidatëve për deputetë , Lëvizja VV! do të ketë më shumë votues, sepse, veç atyre që presin kthimin e tij në krye t qeverisë, shumë të lëkundur do të priren drejt tij, si shpagim për klasën e vjetër politike, që u plak aq shpejt, saqë duket sikur ka qeverisur një mijë vite.

Dhe ka qeverisur turpërisht!

Mua, personalisht, nuk më pëlqen motoja e tij elektorale, “Krejt dhe Drejt”, më saktë nuk më pëlqen pjesa e parë e saj, për dy arsye,

e para, më kujton thirrjen e bolshevikëve në vitin 1917, “Krejt pushteti sovjetëve”, dhe Albin Kurti, sado i majtë të duket, ai në fakt është nacionalist i shkallës sipërore,

dhe e dyta, arti i bashkëqeverisjes është arti i së mundshmes.

Kam shkruar dikur se është për t’u çuditur, por kombet jo rrallë kanë zgjedhur përgjithësisht si figura përdalluese indidividë që nuk u ngjajnë shumë.

Pas luftës kjo ka ndodhur edhe në Kosovë.

Tani është koha e fundit që të ketë një përafrim të shëmbëlltyrës së kombit me atë të liderit!

—-

©Copyright Gazeta DITA

Ky artikull është ekskluziv i Gazetës DITA, gëzon të drejtën e autorësisë sipas Ligjit Nr. 35/2016, “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e lidhura me to”. Shkrimi mund të ripublikohet nga mediat e tjera vetëm duke cituar DITA dhe në fund të vendoset linku i burimit, në të kundërt çdo shkelës do të mbajë përgjegjësi sipas Nenit 178 të Ligjit Nr/ 35/2016.