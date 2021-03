Bedri Islami: Fushata, trajtimi qesharak i zgjedhjeve si prag lufte dhe pyetja: A është tabu për Shqipërinë mandati i tretë?

Bedri Islami

Nuk është tabu të ketë një mandat të tretë në qeverisjen e vendit. As mallkim. Nëse shumica e tanishme qeverisëse e kërkon, kjo nuk është as risi dhe as një e përpjetë që nuk ngjitet dot. E provoi Nano në vitin 2005 dhe kishte mundur t’ia arrinte, nëse nuk do të ishte lodhur nga pushteti dhe nga dekadenca e një qeverie që nuk po qeveriste më. E provoi Berisha në vitin 2013, dhe, megjithëse deshi si askush tjetër, nuk e arriti, pasi gjithkush ishte lodhur nga akti vrasës i 21 janarit, tragjedia e Gërdecit – të dyja rridhnin në shumicë nga familja kryeministrore dhe nga korrupsioni marramendës.

Tani e provon Edi Rama. Edhe ai, si pararendësit e tij, për herë të tretë. Është gjithçka normale të kërkosh të vazhdosh qeverisjen dhe, po ashtu, është legjitime të vazhdosh të qeverisësh, nëse besohesh.

Rama mendon se është i besuar për një mandat të tretë. Edhe ndjekësit e tij besojnë në këtë, sondazhet, po ashtu. E majta në qeverisje, si duket, ka mësuar nga ajo që ka ndodhur në vitin 2005, dhe, megjithëse ka përballë edhe një herë dy rivalet e vjetra të saj, PD dhe LSI, dhe të njëjtët njerëz, Berisha dhe Meta, duket se do të shkojë drejt thyerjes së mallkimit të mandatit të dytë dhe do të nisë një të tretë.

Ka disa arsye që të i çojnë socialistët drejt këtij besimi dhe, në të njëjtën kohë edhe disa shanse që nuk kanë qenë më parë.

Le të shohim disa prej tyre:

Rama, si mund të jetë vënë re lehtësisht ka hequr nga slogani i tij termin e huazuar “Rilindje” dhe i është rikthyer simboleve, ngjyrave, përdallimeve të hershme të socialistëve. Si duket, ai i pari në rrethin e tij kuptoi atë që të tjerët e kishin kuptuar që herët: “Rilindja” nuk u bë e të gjithë socialistëve pjesë e mendimit dhe e shpirtit të tyre. Duhej një kthim në origjinë, tek ajo që kishte sjellë fitoren e vitit 2013 dhe që, në vitin 2017 u duk si një gërshetim mes dy sloganeve dhe dy rrymave në të majtën. Kthimi në gjenezë, me shëmbëlltyra të reja, do të jetë përafrimi i qeverisë me bazën e tyre, joshja për të qenë të pranishëm, objekt dhe jo subjekt i partisë së tyre. Askush më mirë se sa shefi i qeverisë, kushdo të jetë ai, Nano në fillim, Berisha më pas dhe tani, Rama, nuk e di se sa e vështirë është krijimi i mandatit të tretë.

Të krijosh mandatin e tretë do të thotë të nisësh në gjithçka nga e para.

Rama e di fare mirë se në vitin 2005 mungesa e dëshirës, tolerancës dhe e organizimit solli humbjen. Tani asgjë nuk i është lënë në dorë rastësisë.

Organizimin e forcës së tij politike, duke e kthyer në një detashment politik, Rama e ka filluar të paktën pesë muaj para Bashës. Në kohën kur ky i fundit donte të dëshmonte se dy mandate janë të mjaftueshme dhe dukej sikur lutej “më erdhi radha, largohu nga karrigia” , Rama kishte nisur të gjithë komisarët e tij në qarqe, duke ia besuar këtë “stekave” të vjetra të forcës së tij politike, të sprovuar dhe që e dinin fare mirë se ku pikonin çatitë e zgjedhjeve të shkuara.

Këto pesë muaj që Basha ia dhuroi Ramës që të punonte në qetësi do të jenë determinuese në 25 prill. Sepse gjithçka që ishte e mundur të organizohej e të kapej, tani është organizuar dhe është kapur, që nga figurat e njohura e deri tek të fortët. Këto të fundit janë frika më e madhe e Bashës, ndaj i sheh në ëndërr sikur butaforikisht shkojnë një herë në dy ditë e darkojnë me shefin e qeverisë.

Shumica qeverisëse ka një kokë drejtuese. E mirë apo e keqe, tolerante apo e ashpër, është vetëm një. Ai vendos. Humbja ose fitorja do të kenë emrin e tij. Ai bëri listën që deshi, spostoi kë mendon se mund t’ia dredhë, afroi njerëz që opozita nuk mund t’i kapë për të shkuarën, vuri gardën e vjetër në zonën e rrezikut, sepse ashtu deshi dhe zbriti nga treni cilindo që mendoi se një ditë do të zbriste vetë. Askush nuk i tha, mos, dhe askush nuk do i thotë edhe pas 25 prillit.

Basha nuk e ka këtë shans dhe në tetë vite drejtues i PD-së, nuk arriti ta krijojë. Ai, edhe në rastin më të mirë, mbeti nën hijen e Berishës dhe ankthin e Ilir Metës. Mes dy shkëmbijve që nuk janë edhe aq të nënujshëm, por që mund ta përmbysin kur të duan. Njëri heshtas dhe tjetri haptas i kanë bërë paralajmërimin e fundit dhe fakti që as njërit e as tjetrit, nuk i ktheu përgjigje, e bën atë edhe më të dobët.

Ai është kryetar, që ka mbi vete superkryetarë dhe nën vete bashkëkryetarë, të cilët i futi në listat e partisë së tij, në vende të sigurta, pasi e kishin ndjekur në budallallëqet e tij, si dalja nga parlamenti, dhe ky ishte një haraç që duhej paguar.

E ka paguar shtrenjtë.

Si askush tjetër, në fakt si një fëmijë inatçi, Basha bëri dy gabime të mëdha: largimin nga parlamenti dhe braktisjen e zgjedhjeve vendore.

Në të dyja herët premtoi se nuk do të ketë kurrë votime me Edi Ramën kryeministër – por me Edi Ramën në postin e shefit të qeverisë po futet me një këmbë. Premtoi se nuk do të ketë kurrë zgjedhje lokale, u premtoi shefave lokalë se gjithçka do të zgjidhet përmes revolucionit molotov, por zgjedhjet u bënë, dhe, si asnjëherë tjetër, nga 61 bashki, ai drejton vetëm në një, që edhe pa atë drejtuese aktuale mbetet bastion i tij, ose qarku ku votat vidhen masivisht ose ndërrojnë drejtim masivisht.

Largimi nga parlamenti i la dorë të lirë Edi Ramës për të bërë ligjet e tij, me mourumin që la pas vetes Basha, një turmë amorfe që askush edhe sot e kësaj dite nuk e di përse Basha i kishte në listat e tij; i la në dorë shkrimin e Kodit Zgjedhor sipas dëshirës dhe e futi në një rrugë ku duhej të zgjidhte: ose nënshtrimin ndaj të vegjëlve, ose gjendjen e tashme.

Nëse më parë, në trenin e koalicionit të tij votat e të vegjëlve shkonin për të ose aleaten e tij, në këtë rast LSI, tani ata nuk vlejnë për askënd.

E majta po shkon në zgjedhje “si një trup i vetëm” . Rama hoqi aleatët bashkëngjitës të tij, të cilat ishin në fakt parti të lodhura. Ai krijoi një tren me një lokomotivë dhe një vagon. Hipi në të kë deshi dhe i vendosi në vendet që deshi.

E djathta, më shumë për shkak të miopisë politike të Bashës, shkon me disa vagonë, që, edhe pse i takojnë të njëjtës ngjyrë, nuk e shtyjnë njëra-tjetrën, por e pengojnë atë. Krahas dy grupimeve të njohura të opozitës, që edhe ata do i sulen “miqësisht” njëra-tjetrës, ku në fakt i detyroi Rama të futen, si dhe lakmitë vetjake, treni i Bashës ka shumë vagonë që nuk duan të jenë në bishtin e tij dhe, sado në fund do të jenë, do të shkulin pjesë nga fillesa e tyre.

Topalli për shembull dhe forca e saj politike është larg mendsh të marrë vota nga e majta, e po ashtu, Patozi apo Murrizi. Ata do të gërmojnë në kopshtin nga kanë ardhur dhe, sado e vogël të jetë hemorragjia prej tyre, ajo do të kushtojë jo pak.

Ishin apo jo këto parti krijesa të Edi Ramës, apo u financuan dhe u mbështetën ose jo prej tij, pas 25 prillit kjo nuk do të ketë rëndësi. Perdja do të bjerë ende pa u mbyllur akti i datës 25 prill.

Votat e së majtës Rama do i ketë të gjitha për vete. Nuk do i ndajë me askënd. Votat e së djathtës do të ndahen, megjithëse jo në përpjestim të drejtë, por të lakmueshme nga qeveria dhe të dëmshme për opozitën.

Edi Rama, si duket e ka zgjedhur taktikën e tij në fushatë: më shumë sarkazmë, se sa luftë të vërtetë, pasi kjo e fundit të djeg më shumë. Ai po nxit instiktet dhe reagimet e vrullshme, që nga deklaratat hipike dhe deri te trandja e presidentit. Po e bën këtë qetësisht, duke ua tundur shallin e kuq dhe duke i egërsuar si toreador.

Basha luhatet mes asaj që të duket djalë i mirë dhe njeri i paqtë dhe shembullit që i sjellin dy mentorët e tij, Ilir Meta dhe Berisha, përmes gjuhës së egër, dhunës, trajtimit të zgjedhjeve si një prag lufte, duke paraqitur Shqipërinë në gjendjen e një vendi që është i gatshëm të rrokë armët.

Sa më shumë të rrijë nën hijen e tëre, aq më shumë do të humbasë vizioni i djalit të mirë dhe do të shfaqet portreti i djalit të mundur; të mundur nga njerëzit e tij dhe të mundur nga kundërshtari i tij.

Një mandat i tretë nuk është tabu.

Edi Rama ka marrë përsipër të thyejë këtë tabu dhe të nisë një mandat të tretë.