Berisha, djepi iliro-arbnor i Alpeve shqiptare

Pashk M. Alia

Qyshse del nga kodrat e Pukës, në horizont duken terrenet berishase dhe ngulmimet e tyre. Lufta për jetesë, terreni i izoluar, detyrat luftarake i kanë bërë berishasit shumë praktikë, të pavarur, bujarë dhe të sojshëm nder veti. Ata ishin shumë të lidhur pas blegtorisë, por edhe bujqësisë. E donin shkollën, sepse Tanushi ishte i shkolluar në shkolla bizantine, komandatët luftarakë të legjioneve të Skënderbeut, Nikoll, Dhimitër Berisha e të tjerë në rangje më të ulët, deri tek berishasit Idriz Seferi dhe Hasan Prishtina (Ahmet) Berisha, të cilët dhanë aq shumë për luftën dhe arsimimin e nxënësve, saqë shkrinë tërë pasurinë e tyre duke luftuar për pavarësinë e vendit dhe për të ngritur shkollën e mesme normale të Elbasanit.

Kur po udhëtoja për në vendlindje, sapo hyra në Zadrime, e dija se aty ka familje berishase, kur po ecja në udhet gjarpërueshe të kodrave të Korthpulës aty banon një grup familje berishase, në të djathtë gjatë ecjes është Tërthorja e Dibrrit ku banojnë shumë berishas të vllazërive Tetaj dhe Doçaj.

Më në verilindje, në Rras të Butë dhe Rras të egër, në qytetin Pukë shumë berishas, ec dhe në Kryezi po ashtu, në Lak Ballshi, në të majtë janë Berishajt e Qaf Tmugut, të Races dhe në tejdukje Berisha e Vendit, ec dhe sapo del në Qaf- Shari të zë syri Arapin, Lëvoshen, Ludricën të gjithë Berishaj.

Ngjitesh në pyjet e pllajave të livadheve të Bugjonit dhe e di se në të djathtë poshtë livadheve të Zotnisë, drejt liqenit është Aprripa e Keqe, në drejtim të Fierzës, Poravi dhe më tej Gropat e Fierzës janë po Berishas. Kur del në Strame, në të djathtë është Kokdoda me shumë Berishas e nga pas shkëmbit të Qllumit poshtë breg-dirini është Aprripa e Gurit, dhe sapo vazhdon udhëtimin del në Qyqesh, shkon në Trovna, përballë Mërturi Gurit, më rrënjë Berishas.

Duke ecur në drejtimin jugor të Bokës së Rrymit shikon majtas Grylë Mali, Vishaj, Përshpalaj, Pap, Kotec, e gjitha vetëm Berishaj Dhe pasi del tek vendi kur ështe lisi i Lekës së Dukagjinit djathtas është Belshina e cila në 1529 kishte 15 shtëpi, në të paskodren e saj Prroi Mërçisë, më në jug Brebulla, dhe vijon më Zvinë e Fusha e Zhubit, Dushkajë, Mugurush dhe, qershia mbi tortë, vendi ku kanë rrenjet e para Berishajt është Latundi i Kishës, i cili në regjistrrimet e popullsisë së 1529 kishte 200 shtëpi.

Të gjitha këto, nëse nuk kam harruar ndonjë, janë Berishajt e Pukës.

Një rracë e artë njerëzore që diti të mbijetojë

Nuk mund të them se jam shterues në njohuritë e mia historike për Berishajt, pavarësisht se kam lexuar shumë për ta, pasi edhe shumë është shkruar, por edhe duke jetuar jetën time më aktive në këto anë, kam dëgjuar shumë histori, legjenda, tregime e rrëfenja, këngë, valle dhe humor autentik.

Të bëhet zemra mal, për këtë racë njerëzore të hershmë në këto troje dhe që bënë emër të madh në vend, dhe jo vetëm. Por ajo që ka lidhje edhe me shënimet e mia, janë bisedat e babait dhe nënës time Berishas, është tradita jonë familjare e mbrujtur me këtë frymë të lashtë sa epike aq dhe heroike.

Berishajt njihen si fisi më i vjetër i Ballkanit V-P, një popullsi me ekonomi të konsoliduar qysh para ose në lindjen e Krishtit, pasanikë blegtorie përkrah liburnve të lashtësisë. Berishajve nuk iu dihet data as koha kur erdhen në ato anë. Ka legjenda, të cilat për të shprehur moçshmërinë e fisit të Berishajve, thonë, se: “Berishajt kanë dalë nga dheu

Në brigjet dhe trevat përgjatë lumit Drin, lumi më i gjatë në Shqipëri prej 160 km, u vendosën Berishajt, përgjatë të cilit këndonin hajadët, perendeshat e qindra përrenjve e lumenjve që rrjedhin nga malet e dy anëve të Drinit me peizazhe dhe bukuri të tilla frymëzuese.

Berishajt nuk janë një territor kompkt i pandërprerë, por i copëzuar në terrene e birgje të quajtura Berishaj, që, kanë hapësira aq të mëdha, dhe kur flasim për këtë rracë të artë njerëzore, kemi paraysh vlerat e tyre ndër mijëra vite.

Berishajt vetëm në territorin e Pukës, janë në tre Berishaj, Berisha e Vendit, Berisha e Vogël, Berisha e Epërme, janë në 10 fshatra. Por sipas të dhënave të sakta e që do t’i përmendim më vonë, Berisha ishte në krejt Bugjon dhe Gralisht, Porav e Aprripë, madje edhe në Iballë dhe në Pukën e sotme qytet.

Berishajt ishin porta hyrëse veriore e bregdetit Adriaktik, të ardhur nga banimi prej më se dy mijë vitesh në qytetin e Istreve në Polo, për në tokat etnike shqiptare.

Në këto terrene lindën dhe jetuan të parët e mi. Aty u linda edhe unë. Jam krenar që jam pjesë e një fisi, i cili është sot banor në tre kontinente, në shumë shtete, qytete, fshatra e zona të ndryshme të globit.

Ajo që më ndikoi mua, është ky emër i madh, i moçëm sa toka, siç dëgjoja nga bisedat e pleqve dhe tregimtarve Berishas dhe jo vetëm gjatë vogëlisë time, dëgjoja gjithnjë edhe më vonë dhe dëgjoj me endje akoma për të depërtuar në çdo skutë të pandriçuar, në çdo fletë të lexuar, në çdo gojëdhënë dhe histori vendase dhe të huaj, vijoj të gjej edhe sot diçka të re për Berishajt dhe banorët që e mbajnë si mbiemër.

Lëvizjet biblike të Berishajve

Thuhet se kanë qenë tri të tilla, ikje dhe ardhje në këto troje: Pasardhës të mevonshem të herës së tretë janë Kojel Deti (Dedli) me nipin djalin e Murrit, Pogu, të cilët populluan Berishajt për të treten herë rreth viteve 1010-1015 e. re. Xhaxhai, Murri u vendos në Berishë të Vogël dhe nipi, Pogu u vendos në Mërtur.

Kjo e ka shpjegimin e vet nga të dhënat historike, sepse në hershmerinë, në ardhjet e para të tyre, mijra vite, mbase para 6000 vitesh, Berishajt u vendosen deri në Shpellat e Gralishtit dhe ngriten kalanë në Iballë. Berishasit ishin protagonist territoresh, ndaj ato vendqëndrime të ardhjes së hershme të tyre në rajonin që më vonë u quajt Pukë, kishte synime hapsinore, sunduese. Jo më kot fshatrat përrreh Iballes së sotme si Porav, Aprripë e vogel, Arap, Ludricë, Bale, Kokdodë, Berishajt, Merturi janë Berishas.

Studiuesja angleze Durham, shkruan se ardhja e Berishajve në trojet shqiptare mund të ketë ndodhur para lindjes së Krishit. Fakti se sipas Durham, Berishajt hodhen themelet e Gjakovës e Pejës, tregon se ata përpara se sa të vendoseshin në ato troje, banuan në Shqipërinë veriore etnike në qytetin e Istreve të quajtur Polo, më pas deri në Berishë Pukë dhe pastaj u shpërngulën në Gjakovë e Pejë.

“Gjeografia” e tyre në territoret shqiptare

Berishajt janë një popullsi e madhe dhe e shtrirë në një territor të gjerë. Në kontekstin më të gjerë gjeografik Berishajt shtrihen nga Kuçi, sot Mali i Zi, Kelmend, Hot, Kastrat, Pult, Grudë, Potgoricë, tri Berishaj Pukë, Pejë, Gjakovë, Fushë-Kosovë, Mitrovicë, Prizren, Lugina Tropojë dhe Berishë e Brigjeve, Mitrovicë, Rugovë, Terthore, Dibrit, Konaj, Fan i Vogël, Konat Lushnje, Ujmishtë, Kolesan dhe Topojan Kukës, Doçaj-Lurë, Aren, Zadrimë, Itali, SHBA, etj.

Vetëm në Pukë janë tri Berisha, e Vendit, e Vogël, e Epërme, me këto fshatra, Race, Milor, Qafë Tmugu, Fushë Thaci, Bollicë, Bukurush, Dushkaj, Katund Kishës, Knar, Pap, Shopel, Zvinë, Dushkajë, Brebulla, Grykë Mali, Mugurush, Trovna, Vlash, Qyqesh, Lëvoshë, Ludricë, Arap, Gjise, Kotec, Porav, Aprripë Guri, Mërtur, Aprripë Keqe.

Po analizojmë disa vendndodhje Berishase:

Kastrati. Durham thotë se Kastrati ka 300 shtëpi me prejardhje nga Kuçi, që nga ana e tyre Kuçi vjen nga Berishajt, një prej fiseve më të lashtë të Shqiperisë.

Studiuesi Hanh, cilëson se “në vitet 1600-1614 shqiptarët kuças instalohen në shpellat e Veleçikut, i pari i tyre me emër Dedli Bratoshi me 7 djem. Kurse të ardhurit nga Drekalët në shpatet jugore në Kastrat, e kanë prejardhjen nga Berisha, pra këto janë vetëm një pjesë e fisit të Kuçit, i cili është pjesë e fisit Berishë që e ka vendndodhjen në perëndim të Bjeshkëve të Namuna.

Hoti. Në pemën fisnore të Hotit me Berishë në 19 breza, prof.Ahmet Osjan, enciklopedist në disa fusha, thotë: “ edhe unë jam nga Reçi, por jam Berishas dhe Berishasit janë për mbi 6000 vjet në trojet e tyre”.

Pulti. Nga 5 gjini 2 prej tyre janë Berishë. Gjuraj, ardhur nga Kuçi dhe Gjuraj, ardhur nga Merturi.

Temali. Bajrak më vete dhe shkon me Dukagjinin. I pari ardhur nga Berisha

Konaj. Studiuesi P.Gjika thotë se në Konaj, një bajrak i gjinisë Tetaj – Berishë Pukë, ka ardhur nga Gjakova mes shekullin e 17 të dhe është stabilizuar në luginën Fan i Vogël, Konaj. Konajt janë i 4 në radhë të 17 fshtrave të Fanit, janë të vllazërisë Tetaj dhe lidhen me Berishë me Tet Bici në 14 breza.

Gruda. Një gjini e Berishës në shekullin 17 u vendos në Grudë. Kjo gjini u zgjerua deri në 4 barqe: Lulgjuraj, Prifti, Vulaj, Kesheva.

Tropoja fshat. Ka një popullim të gjerë Berishas. Në një shkrim “E verteta mbi Kosovën dhe Shqipërinë, në Jugosllavi” thuhet: “Berishasit kaluan lumin e Tropojes dhe zunë vendin e Thaçit, Si dikur në Iballë kanë qenë Berishas dhe ua mori Thaçi.

Në rrëzë të Alpeve në Tropojë kemi Berishët që nuk u njihet kurrfarë prejardhje nga ndonjë zonë tjetër.

Në mes të Drinit dhe Hasit kemi Berishën e Rodogoshit.

Në qendër të Bjeshkëve të Namuna në veri e jug të Drinit, disa fshatra të Lekbibajt të sotëm janë Berishë.

Obica. Ka 350 frymë nga Berisha.

Marova. Me qindra mijë shqiptar shtrihen në lindje të FushëKosovës në veri të Karadakut të Shkupit me k/qender Gjilanin, me rreth 200.000 banorë ku 8-10 % janë me origjinë Berishas. Në Shkup ka ekzistuar tregu me emër tregtorja Berishase.

Berishas ka edhe në Mirditën e stome.

Terthore Dibrrit. Nga një tezë e Konferencës Kombëtare Etnografiuke e vitit 1976, del se një gjini e Berishës Pukë, e quajtur Kupoja, ka ardhur në Terthoren e Dibrit, në shekullin e 15. Kjo gjini është zhvilluar e shumuar në 7 gjini dhe nuk bëjnë martesa mes veti.

Në Rras të Butë, dy vllazeri, Doçaj dhe Tetaj ardhë diku nga sh.13-14, dhe aty gjenden gjinitë Lukaj, Frangaj, Pepaj, Preçaj.

Një degë e Berishajve e gjinisë Tetaj është ngulur në luginën e Fanit Vogël, në Konaj, me bajraqe Gjonaj, Gjergjaj, Gjilekaj, Halilaj, Margjonaj, Kolëpërgjonaj, Kolgjecaj, dhe Biblekaj.

Një degë tjetër në Rras të Egër me emrin Beqiraj.

Një degë në Korthpulë, Pukë.

Në Zadrimë, Lezhë ka disa familje berishas

Temali në Shkodër, 230 shtëpi është me prejardhje Berishas, nga Katund i Kishes.

Plani, një pjesë janë Merturas, Berishas, siç do e shohim më poshtë.

Në Lumë të Lurës ka shumë Berisha.

Kuçi. Edhe vllazëria Drekali një fis mesjetar i shkëputur nga Kuçi për në Kastrat, është shkëputje e berishajve. Nga 300 shtëpi, 200 prej tyre janë Berishaj.

Gjakovë. Sipas Durham, thuhet se është Gjakova është themeluar nga një degë Berishë-Mertur. Janë vendosur qysh në mesjetë para pushtimit turk, kohë kur Berishë Mertur ishin bashkë. “Gjakova, shkruan ajo, qarkohej nga një numër fshtrash, të cilët i pashë vetë se si banorët ishin shqiptarë ardhur nga Berishajt, dhe mes tyre nuk bëheshin martesa sepse ishin të një gjaku.

Sipas Durham edhe Peja e krahina perrreth ka disa katunde me prejardhje berishase.

Rugovë. Studiuesi prof.dr.Zyber Neziri, duke folur për Rugovën e Sipërme thotë se kjo popullsi ndahet në 5 vllazëri, ku ka Kelmend, Kastrat, Shalë, Shkrel dhe Berishë.

Kaçaniku. 200 shtëpi. Një plak thotë se deri tani ruajtëm nga fisi ynë Berishë veshjet, tirq, xhamadan, kapuç të bardhë, por rinia ia fali dreqit që na i hoqi.

Bardhanaq. Ka shumë Berishas.

Junik. Ka 1500 banor Berishas

Podguri Prizrenit. Ka 25 fshatra dhe pjesa dërrmuese janë Berishas.

Drenicë Kosovë. Ka shumë berishas, mes cilëve është një familje intelekutale e Hajdar Elezit e cila mban prej 200 vite historik familjar. Nga të dhënat del se kjo familje me Berishën bashkohet tek Kojeli në 18 breza.

Kemi Berishë në Ulqin, në pjesën perëndimore të Bjeshkëve të Namuna. Në një fshat afër Podgoricës me emrin

Në mesjetë në rrethinat e Pejës kemi toponimin fusha e Berishës.

Në Kaçanik shumë fshatra janë Berishas, dhe kjo del qysh në 1434 në librin e borxhlinjve të një tregtari që vepronte në Novorbertë, kemi Paliç Berishi, Paulixh Berich)

Në zonën e Grykës së Kaçanikut kemi disa fshatra Berishë.

Në Drenicë kemi disa fshatra që madje të gjitha së bashku si krahinë quhen Berishë.

Në Sardenjë të Italisë gjendet një urë, “Arcu de Berissai”, të cilën autori i librit “Ilirishtja, burim original i gjuhës Sarde”, prof. Alberto G.Grddu italisht, Le origini” albanesi”, della civilta in Sardegna) shpjegon që ky vend ka origjinë ilire dhe e lidh ketë me emrin Berishë.

Sot në tërë globin popullsia berishase është e shpërndarë në 3 kontinente, 18 shtete, 35 rrethe, 45 qytete dhe 252 fshatra. Nga evidentimet e 2008, ajo kishte të saktësuar rreth 148.000 banor në tërë globin. Me zbulimet e gjendura në Buenes Aires, vetëm ketu thuhet se ka rreth 90.000 banorë.

Në 1998 numuri intelektualëve Berishas ishte 13.588. Nga këta me gradë shkencore 223, në institucionet e kulturës punonin 176 Berishas, drejtues institucionesh 220, në shëndetësi 29; juristë, avokatë, gjyqtarë 278 vetë, specialistë bujqësie 413, biznesmenë 406, në fushën e mbrojtjes punonin 415 veta, të shkolluar me akademi 103, në arsim punonin 9600 veta, dhe figura të tjera politike dhe në drejtim shtetëror si: Kryeministri, ministri, mistra, zëvendësministra, deputetë 62 veta.

BOX më vete

Autorë të huaj dhe vendës për Berishajt

Studiues të tillë si Straboni, Karl Pasch, Domeniko Pasi, Ippen, Franc Nopcea, Durham, Konferenca Etnografike, Tiranë 1976, dhe shërbimet e huaja sekrete (natyrisht këta për nevoja të tyre), fisin Berishë e kanë përcaktuar si “fisi më i lashtë dhe autokton në trevat Shqiptare”.

Më i vjetri dhe më i besueshmi është studiuesi i Lashtësisë, Straboni, i cili në veprën e tij të njohur Geographica, libri i VII, hershmërinë e emrit të Berishajve në Pukën e sotme e vendoste në territore që përkojnë me zonën ku sot janë Alpet e Shqipërisë (Bjeshkët e Namuna).

Arkeologu i njohur Karl Pach në librin e tij “Ilirika” të botuar shqip, Tiranë më 1926, ku shprehimisht thotë se: Bertiscus është emër i moçëm, me të cilin quheshin Alpet e Shqipërisë. Se si gjatë shekujve Bertish, e ka humbur gërmen “T” është e shpjegueshme me anë të gramatikës historike të shqipes. Pach, thotë se deri në ditët e sotme, erdhën toponime të tilla dhe mbartësit e tyre siç është rasti i emrit Berishë-Bertissus, emër me të cilin quheshin Alpet e Shqipërisë së Veriut.

Studiuesi Italian Domeniko Pasi në një botim të vitit 1933, shkruan: Berisha është e dëgjuar si fisi kryesor i malësisë dhe njerëzit e saj njihen si; fisnikë, trima, bujarë, besnikë, mikpritës, si edhe për punë të tjera.

Berisha ka të ngjarë të jetë fisi ndër më të vjetrit në tërë Shqipërinë e Veriut, shkruan Franc Nopçe në librin “Fiset e malësisë të Shqipërisë veriore dhe e drejta zakonore e tyre”.

Oliver Scmidt në “Arbëria Venedike”, Tiranë 2007, shkruan: “Berisha ka qenë një fis i madh jo vetëm si territore, por edhe si populls”i.

Jo më kot Republika e Venedikut e njihte qysh në sh 15 dhe bënte marrëveshje historike me të, edhe pse nuk ishin fqinjë në kufij, por për vetë rëndësinë e këtij fisi, aq sa kjo ngjarje prej tyre u festua në Senat, duke u dhënë Berishajve rolin e një principate.

“Sipas gojëdhanave, fisi i Berishës është fisi më i lashtë dhe më fisnik ndër të gjitha fiset

Berisha është një mbiemër i rekordeve historike, arkeologjike, politike, faktor i luftërave për mbrojtjen e vendit dhe për mbrojtjen e religjinonit fetar, i kulturës dhe artit e deri tek rekordet sportive, ku sot mbi 99 futbollistë të moshës nga 17-32 vjeç, kanë sot mbi shpinë mbiemrin “Berisha”, të cilët luajnë në liga të ndryshme në botë, nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Italia, Skandinavia e deri në Austrinë e largët”, shkruan në një studimin e tij Gentjan Aliani.

Milan Shuflaj, duke folur për Berishajt, thekson se ndërmjet 1455-68, përmendet lidhja e 51 fshatrave më 12 000 banorë berishas me Venedikun. Më tej cilëson se Anzhuinët erdhën në Shqipëri në 1272-74, dhe gjetën familje bujare dhe vetë këta (pra Anzhuinet-citimi im, P.A), ruajtjën bujarinë e fisit Aranit “Besosia”.

Në kohërat e cikloneve etnike në Ballkan – thotë Shuflaj – kur mugujt e territ sllav vërshuan mbi trojet ilire, brigjet e Drinit shërbyen si mitra e kombit shqiptar, duke marrë rolin e një bërthame “nucleus”, që ripertitriu farën e damtume shqiptare nëpër tokat ilire. Pra e gjithë kjo zonë prej thuajse 150 km fshtara të banuara nga Berishasit qysh para lindjes së Krishtit, patën ndikim në ruajtjen e etnisë, territorit dhe gjuhës.

Shuflaj në vijim shkruan: “Në gjuhën e malësorëve shqiptarë janë skalitur shenja nga e kaluara e tyre e largët paraindeuropiane, paleoeuropiane. Në këtë zonë gjenden fjalë blegtorësh që nuk gjenden kund tjetër”.

Po sipas Sipas Shuflajt, në 1614 Patrici Kotorrit njofton se fiset e Kuçit, Hotet, Shkrelet, u betuan për themelimin e beslidhjes për të luftuar turqit Kuçet me 1500 luftëtarë, Hoti me 600 dhe Kastrati 130.

Franc Nopce, duke i shkruar Gjeçovit, thekson se “kam siguruar gjenezën e Berishase të dokumentuar qysh në 1250”, dhe shton se Berishajt janë më të hershëm se sa dalin në dokumente. Dhe kjo është e vërtetë e pamuhueshme sepse Berishasit ishin pasanikë të mdhenj blegtorie, dhe kjo tregohet edhe nga citimet venedikase, kur lidhen marrëveshje me berishajt, ku thuhet se është gjë e madhe të lidhin marrëveshje me një fis trima dhe pasanik blegtorie prej 12.000 banorë.

Tezën e ekzistencës dhe potencës së Beriashajve e mbëshetet edhe prof. Eqrem Çabej, i cili thotë se gjuha shqipe rrjedh nga e folmja e nëndialektit përgjatë brigjeve të Drinit të bashkuem…Pra, vijon më tej Çabej, e folmja e atyre viseve ruan tharmin e lashtë paleo-ilirik.