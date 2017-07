Berisha kërkon të largojë vëmendjen nga kriza në PD, paralajmëron protesta

Ish-kryeministri Sali Berisha akuzoi sot qeverinë dhe pushtetin se po terrorizon demokratët.

Madje sipas Berishës, ‘mafia e Noriegës’ po bën gjithçka të largojë nga Shqipëria demokratët me familjet e tyre

Sali Berisha ka postuar statusin e një biznesmeni i cili ka thënë se po mendon të largohet nga Shqipëria.

Në fund Berisha ka bërë thirrje për mosbindje civile ndaj terrorit të mafies.

Por Berisha, si një mjeshtër i diversionit, me këtë lëvizje synon një largim vëmendjeje mediatike nga kriza e PD, dhe që ajo të përqëndrohet tek qeveria.

Statusi i Sali Berishës

Ndal terrorit te mafies se zeze ndaj demokrateve!

Te dashur miq, nje vale terrori e papare ka shperthyer keto dite nga mafia e zeze e pushtetit ndaj demokrateve ne mbare vendin. Mafia e Norieges ben gjithçka, po perdor te gjitha format e presioneve antiligjore qe te largoje masivisht nga Shqiperia demokratet me familjet dhe bizneset e tyre.

Ky eshte rregjimi me i rrezikshem ne historine e vendit pas diktatures hoxhiste. Keni te bejme me nje klike e ndeshkuar, te mallkuar, te perçmuar nga 80% e shqiptareve.

Ne keto kushte tejet te renda, ftoj qytetaret te mos largohen nga Shqiperia por te organizohemi me te gjitha format e mosbindjes civile paqesore kunder saj.

Lexoni çfare shkruan biznesmeni demokrat dixhital! sb

“mirdita doktor berisha jam Sajmiri nga tirana kam nje biznes te mesem jam i djathte me bindje kam qen i persekutuar ne nje zon le kufitare ne perrenjas kurdohere kam votuar pd me i zhgynjyer se ket her as me 97 skam qen. ti mund ta kesh ket jnformacion po ta jap prap ka filluar geniocid kundra demokrateve e para jashte tirane ka per mbi 2 vjet qe ste mban njeri ne pun po sje i majte neper bizneset private shteti dihet tani ket jave kan filluar represjonet neper tiran sguxon njeri me fol per opozite. me mua sot esht hera e dyt qe me thon ik mos rri me shiti dhe ik me eshte neverit puna kam investuar gjakun e 27 vjeteve kam punuar 16 ore ne dite dilni flisni zoti berisha ku duhet te kemi shpres hera e par ne jet en time po e mendoj te iki genocidi ka filluar me bitin 1990 kishte shpres do beheshe me 2017 pas zgjedhjeve sme ka then njeri do rri ketu strategji zoti berisha fidel kastro e ka ber keshtu.”