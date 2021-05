Berisha “non grata” në SHBA, ambasadori Soreca nga Korça: Nuk kam koment, vendim i qeverisë amerikane. Ne e respektojmë plotësisht

Ambasadori i BE-së, Luigi Soreca ndodhet ditën e sotme në Korçë, në kuadër të ditëve të Europës.

Përballë gazetarvë, ai është pyetur dhe për vendimin që SHBA ka marrë për Sali Berishën, duke e shpallur non-grata. Soreca tha se është një vendim i SHBA-së, të cilin e respekton.

“Është një vendim i SHBA, që ne e respektojmë, unë nuk kam koment”, tha ai.

Ambasadori i BE, Luigi Soreca beson se Shqipëria është shumë pranë çeljes së negociatave.

Ai u shpreh se ky moment ka ardhur dhe se projekti i unionit nuk mund të jetë i plotë pa integrimin e vendeve të Ballkanit.

“Do t’ju them se ç’më ka thënë një miku im shqiptar para disa javësh. Ky mik është profesor dhe ai më tha se Shqipëria ka ecur përpara vërtetë shumë që prej vitit 1991. Pastaj ai shtoi këtë gjë që “vajza ime mendon që kjo ecuri, ky ritëm,, e cila nuk ka qenë aq e shpejtë”. Shqipëria ka ecur përpara vërtetë shumë, Shqipëria është shumë pranë atij çasti për fillimin e negociatave dhe ne vërtetë mendojmë se kjo kohë tashmë ka ardhur. Më lejoni të përsëris një gjë që unë e kam thënë edhe në të shkuarën, që Be nuk ka për të qenë i plotë nëse në të nuk do të jenë pjesë vendet e Ballkanit Perëndimor. Vetëm atëherë do të plotësohet BE-ja, kështu që për këtë arsye mendoj se Shqipëria dhe vendet e Ballkanit do të bëhen pjesë jo vetëm nga aspekti ekonomik, social apo i sigurisë, por edhe për dëshirën që kanë për t’u bërë pjesë”, tha Soreca.

Luigi Soreca foli në Korçë edhe në kuadër të ditëve së Europës.

“Me këtë mundësi që na jepet do të takojmë qytetarët ku ata jetojnë. është kënaqësi që vij këtu me dy koleget e mia, ambasadoret e shteteve europiane. Ne takuam njerëz të rinj, ky është një moment shumë i rëndëisishëm për Shqipërinë. Ne dëshirojmë që të bisedojmë me krerët e bashkive, për punën që po bëjn dhe duhet të bëjnë për procesin e integrimit, jemi në një moment shumë të rëndësishem, nuk kemi qënë kurrë kaq pranë fillimit të negociatave. Gjatë këtyre tre javëve do të vizitojmë dhe tregojmë të gjitha projektet e financuara nga BE dhe jo vetem, programe që janë në zonë. Me atë të këtij turneu do të bisedojmë me të rinjtë, për ta cuar Shqipërinë më përpara. Është koha ti themi shqiptarëve që Europa është me ju. BE nuk do jetë e plotë nëse brenda saj nuk do jenë shtetet e Europës”, tha ai.

j.l./ dita