Nga Gjon Bruçi

Duke qenë një dashamirës gjer në nivelin e “fansit” i gazetës DITA, dhe ndonjëherë edhe bashkëpunëtor me shkrime modeste, po marr guximin të replikoj rreth shkrimit të saj të datës 23 dhjetor 2016 me titull: “Po tani a do të gjykohet Sali Berisha?”.

Gazeta Dita, me shkrimin e mësipërm shpreh jo vetëm opinionin e saj, por dhe kërkesën e pjesës dërmuese të popullit, i cili të paktën prej tri vjetësh e gjysmë pas ardhjes në pushtet të “Rilindjes” ka shpresuar se puna e para e kësaj të fundit, domethënë “Rilindjes” do të ishte gjykimi dhe dënimi i Sali Berishës, këtij neroni të ri që dogji, përdhunoi e shkatërroi shtetin dhe krejt Shqipërinë. Miratimi i Vetingut dhe zbatimi i tij në praktikë, është shansi i fundit që kjo shpresë e kjo kërkesë e qytetarëve të plotësohet, ndaj dhe shkrimi i mësipërm “DITËS” është tepër koherent.

Berisha nuk do të dënohet!

Nëse në një shkrim të datës 26 korrik 2013 pata shkruar për “mundësinë dhe pamundësinë e dënimit të Berishës”, tani pas tri vjetësh e kusur, e them pa frikë dhe me bindje se Sali Berisha nuk do të dënohet. Asnjë lloj Vetingu, e asnjë lloj reforme e sistemit aktual nuk do ta çojë atë prapa hekurave. Kjo nuk është hamendje dhe as teoremë, por një aksiomë e cila nuk kërkon vërtetim. Sepse ajo është vërtetuat e stërvërtetuar tashmë në të gjitha planet dhe profilet e saj.

Berisha, padyshim që është personazhi më i kriminalizuar në historinë e vjetër e të re të Shqipërisë. Asnjë lider shqiptar i gjersotshëm nuk ka bërë aq shkatërrime, vrasje e krime mbi popullin dhe vendin e tij në një hark kohor prej dy dekadash e gjysmë sa ka bërë Sali Berisha. Krimet e tij kanë qenë kreshendo, si kur ka qenë në qeverisje, ashtu dhe në opozitë, çka na jep të drejtën të themi se ai ishte hiç më pak se sa Neroni, i cili edhe pas më shumë se dymijë vjet kujtohet si simbol i djegies e i shkatërrimit.

Ardhja në pushtet e socialistëve në vitin 2013 ngjalli tek qytetarët shpresën e dënimit të këtij neroni të ri. Ishte kjo shpresë, ky besim dhe vetë premtimi i “Rilindjes” që i siguruan kësaj të fundit një votë plebishitare në zgjedhjet e qershorit 2013. Tri vjet e gjysmë kaluan dhe shpresa nuk ndezi. Nuk ndezi sepse “gjyqësori i korruptuar” u nxirrte gjuhën dy pushteteve kryesore, Legjislativit dhe Ekzekutivit. U shpik “Vetingu”, si mjeti i fundit që do ta çonte hakën tek i zoti. Do të ndodhë? Një mashtrim i trashë i atyre që duan të mashtrohen apo që nuk gjejnë mënyrë tjetër për t’u ngushëlluar!

Veprat e zeza të Sali Beishës dhe klanit të tij njëzet e pesë vjeçar nuk kanë patur e nuk kanë nevojë as për Veting, as për Miting. Por vetëm për gjykim e për dënim. Krimet si ai i Gërdecit dhe i 21 janarit ndodhën në mes të ditës e në mes të Tiranës, dhe nuk kishin e nuk kanë nevojë as për “vetingje”, e as për “reforma”. Ato nuk kishin nevojë as për dëshmitarë, sepse vetë autori, domethënë Berisha, më se njëherë e ka pranuar hapur duke deklaruar për shembull për 21 janarin: “Provojeni edhe njëherë, por do e pësoni më keq se më 21 janar”. Madje para do ditësh, bash në sallën e parlamentit, na kumtoi se kishte patur plan të vriste edhe Edi Ramën, nëse ky i fundit do t’i afrohej zyrës së tij . . . Pra, nga pikëpamja juridike, s’ka avokat në botë dhe asnjë lloj gjykate sado e korruptuar qoftë, ta shpëtojë Berishën nga dënimi për viktimat e Gërdecit dhe vrasjet e 21 janarit. Gjyqi i këtyre dy krimeve mund të mbaronte brenda ditës, nëse do të ekzistonte vullneti politik dhe interesi i mazhorancës aktuale e i partnerëve ndërkombëtare.

Po pse nuk ka ekzistuar ky vullnet e ky interes i mazhorancës dhe partnerëve ndërkombëtare për të dënuar Berishën?

Për një arsye tepër të thjeshtë: Berisha në “guidën” e tij kriminale nuk ka qenë asnjëherë i vetëm. Asnjëherë ai nuk ka vepruar pa mbështetjen direkte apo indirekte të pjesës tjetër të politikës që luan rolin e opozitës, dhe të partnerëve ndërkombëtarë. Për të argumentuar këtë që shpreha më sipër, le t’u referohemi telegrafisht disa prej pikave kulminante, ku Berisha evidentohet si autor i drejtpërdrejtë i krimit shtetëror, krim i cili ka sjellë pasoja të rënda në jetën e shoqërisë dhe të vendit.

1997-ta ishte një gjëmë kombëtare, e cila nuk lindi në një ditë, por u “gatua” për plot gjashtë vjet rresht nën hundët e opozitarëve të quajtur socialistë dhe ambasadorëve të SHBA dhe Bashkimit Europian. A mund të ketë njeri në Shqipëri që, të besojë se Saliu nuk pyeste për ndërkombëtarët, për ata që e kishin sjellë në pushtet? Po socialistët, a nuk bënin sehir e madje edhe u ingranuan nëpër bordet e firmave piramidale, dhe megjithëse disa e kuptonin fundin, heshtnin për hir të marrjes së pushtetit. Dhe jo vetëm socialistët, por edhe intelektualë të veçantë, për hir të interesave të çastit u bënë bashkëfajtorë me këtë gjëmë që, shembi me themel Shqipërinë. Lexoni librin “Viti ‘97” të Bazes, ku do të shihni se si autori në fjalë me porosi të Berishës botoi në gazetën e tij një lajm që, shërbeu si indicie për nisjen e rrëmujës shkatërrimtare të atij viti të zi. Mos harroni gjithashtu dhe Pandeli Majkon e Bashkim Finon, që siç kanë deklaruar edhe vetë, e qetësuan Berishën, i cili kishte bërë gati valixhen për të kapërcyer detin . . .

Asnjë zog shqiptari, apo i çdo etnie qoftë, nuk do mund të dilte pa lagur nga “Bomba” e Gërdecit dhe madje të bëhej edhe anëtar i NATO-s, nëse “aktivitetin” në fjalë nuk do ta kishte në bashkëpronësi e në bashkëfajësi me miqtë tanë amerikanë, të cilët nxisnin dhe menaxhonin “prodhimet” që hodhën në erë 26 jetë shqiptarësh, pa llogaritur të gjymtuarit dhe dëmet materiale. Ishte pikërisht kjo bashkëpronësi e bashkëfajësi që opozitari socialist Rama, ndonëse kishte rast për të sulmuar për marrjen e pushtetit, i rrahu krahët Berishës dhe e ngushëlloi për fatkeqësinë që ndodhi prej “gabimit teknologjik e njerëzor”!

Asnjë zog shqiptari, apo i çdo etnie tjetër brenda kufijve fizikë të Europës nuk do të dilte pa lagur pas vrasjes makabre të 21 janarit, sikur pas aktit të kryer, më saktë pas krimit shtetëror, të mos strukej nevoja e stabilitetit dhe e fasadës demokratike, aq shumë të domosdoshme për euroatlantikasit, këta “kampionë të demokracisë”. I vetmi kapërcim i Berishës nga “porosia” që kishte marrë nga “stabilizatorët e stabilitetit”, ishte se qëlloi jo brenda ndërtesës qeveritare ku ishte ngritur prita e batares së plumbave të gardës, por në bulevard, ku turmat ishin në largim e sipër nga aksioni i ditës. Por për hir të “stabilitetit” dhe çështjeve “madhore” këto “kapërcime” kapërcehen. A nuk i thotë Pjetër Mustakuqi, Kreshnik Martinit në filmin “Operacioni zjarri”, se “Kasketa është çështje e madhe dhe s’duhet prekur”?!!

Ndryshe nga shumë intelektualë, analistë e komentatorë, opozitarët socialistë e dinë fort mirë se Berisha do të mbetet si “kokrra e mollës” në zallamahinë e demokracisë shqiptare. A nuk janë qeveritarët socialist-lëseistë që po përgatisin edhe ligjin për statusin e Presidentit, një status që, krahasuar me situatat në Shqipëri, ia kalon edhe asaj të Mbretëreshës së Anglisë.

Statusi në fjalë do të jetë një “Jelek” tjetër për Berishën , i cili do ta mbrojë nga “plumbat” manovër të “Vetingut” të famshëm! Socialistët, për të shkuar më tej, jo vetëm e dinë se Berisha nuk mund të dënohet, por dhe punojnë natë e ditë që kjo të mos ndodhë. Mjafton të shohim “lirinë e plotë” që socialistët dhe lëseistët i kanë dhënë në parlament, ashtu siç edhe takimet kohë e pa kohë të ndërkombëtarëve për të kuptuar se Berisha vijon të mbetet si “eshkla midis dhjamit”, “dhjamë” që ja zhvati vendit dhe popullit për t’jua shpërndarë kundërshtarëve dhe ndërkombëtarëve. Takimi i fshehtë i disa ambasadorëve me Berishën një ditë para “miratimit” të Vetingut nga Kushtetuesja, që unë mendoj se ka ndodhur, është argument qartas domethënës për të gjitha ato që shkrova më sipër.

Konkluzioni: Berisha nuk mund të dënohet. Se dënimi i Berishës do të shembte gjithë piramidën e shtetit eksperimental që ndërtuan ndërkombëtarët së bashku me bastardët e racës shqiptare, bastardë të cilët për fat të keq kanë qenë të pranishëm gjatë gjithë historisë sonë. Berishën do ta kemi gjithnjë “midis nesh”, si atë leckën që vëmë në kopshtin e lakrave për të trembur lepujt, ndonëse lakrat na i kanë ngrënë e do t’i hanë derrat e egjër. I vetmi ndryshim nga parashikimi i mësipërm mund të jetë gradimi i Berishës me ndonjë detyrë nga Institucionet e BE, nëse do të arrijë të mësojë si duhet gjuhën angleze. Kjo do të ishte dhe zgjidhja më e pranueshme nga të gjitha palët që i kanë lyer mustaqet me “dhjamin” e grabitur prej shqiptarëve në këtë çerek shekulli tragjikomik.

Reforma në drejtësi me Vetingun e famshëm do të bëjë ca meremetime në fasadën e grisur të sistemit aktual, por nuk mund ta rinojë kurrsesi atë. Me të drejtë Kristo i Gjykatës Kushtetuese tha para disa ditësh se përpara reformës në sistemin e drejtësisë, duhet të bëhet reformimi i sistemit politik. Por këtë të fundit nuk mund ta bëjnë ata që e krijuan dhe e ushqejnë këtë sistem, sa djallëzor, aq dhe kriminal. Atë mund ta bëjë vetëm populli kur të zgjohet nga gjumi letargjik që ia kanë imponuar. Por sado i gjatë të jetë ky “gjumë”, populli një ditë do të zgjohet. Dhe zgjimi i popullit do të shënojë dhe fundin e kësaj skote, e cila më bëmat e saj antipopullore e antikombëtare ja ka kaluar gjithë skotës së vjetër të antishqiptarizmit.