Berisha paralajmëron për dhunë: Do të flakim Ramën me mosbindje civile

Ish-kryeministri Sali Berisha tha se me mosbindjen civile e cila filloi të hënën dhe që do të vazhdojë me tej do të rrëzojnë kryeministrin Edi Rama.

Nga çadra, Berisha i kujtoi Ramës një rast në vitin 1991, kur ai është evakuuar me autoblindë të ushtrisë.

“Filloi mosbindja civile e cila do të flakë Edi Ramën në koshin e plehrave të historisë njëlloj si etrit e tij. Edi Rama do ti kujtoj një moment.

Më 20 shkurt të 1991 është evakuuar me autoblindë të ushtrisë nga Ramiz Alia bashkë me njerëz të tjerë dhe është dërguar në Zall-Herr. Tani Edi Rama nuk ka më Zall Herr më për ty, as në Surrel nuk mund të rrish.

Të garantoj që kjo çadër do të krejë ty nga ajo zyrë, do të të japë ty vendin që meriton dhe mos mendo se do të çojë Mimi autoblindat se nuk do jetë as ajo aty ku është”, tha Berisha.