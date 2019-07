Berisha-Rama 2008, pakti famëkeq që na ktheu në “skllevër të lirë”

Nga Jorgo Mandili

DITA është e vetmja gazetë që e ka denoncuar marrëveshjen famëkeqe të 2008, të firmosur nga dy burrat e këtij vendi, njeri i pandëshkuar e tjetri i korruptuar. Që do të ngelen në historinë e Shqipërisë si “atentatorë” të demokracisë, si “kusarë” të pushtetit të popullit, duke ia rrëmbyer atë me demagogji, premtime e mashtrime, për të vendosur autokracinë e tyre, pasojat e së cilës vazhdojmë ende t’i ndjejmë dhe do vazhdojë kështu nëse kjo marrëveshje nuk zhbëhet.

Zhbërje e saj do të thotë, t’u heqësh kryetarëve të dy sekteve partiake nga duart listat e “deputetëve inkubatorë”, për t’i detyruar të pranojnë sistemin mazhoritar. Kokë më kokë e ballë për ballë! Të fitojë më i miri? Madje siç thotë profesori i matematikës, (në universitetin Oakland, Amerikë), Tanush Shaska, në një prononcim në fb për këtë problem: “Më mirë të fitojë një kriminel i votuar nga populli se sa shumë të tillë nga lista e kryetarëve “të sekteve të partive të privatizuara prej tyre. Me këtë prononcim profesori kërkon ashtu si dhe shumica, kthimin e pronësisë së përfaqësuesve të vet popullit. I vetmi padron i demokracisë dhe jo kryetarët e sekteve partiake. Marrja e kësaj pronësie nga këta të fundit, bën që deputetët të mos kenë asnjë detyrim ndaj votuesve. Detyrimin e kanë ndaj kryetarëve se ata i vendosin në listë.

Ndërrimi i kësaj pronësie është atentati i më i madh kushtetues dhe të bën përshtypje se si ndërkombëtarët dhe veçanërisht amerikanët që nuk të falin në cenimin e demokracisë, kanë heshtur e vazhdojnë të heshtin. Vallë kanë dijeni amerikanët për këtë marrëveshje?!

Nga zhbërja e kësaj marrëveshjeje fillojnë dhe hidhen themelet e një demokracie funksionale. Nga zhbërja e kësaj marrëveshjeje bie fuqia e autokratëve të sekteve partiake. Zhbërja e kësaj marrëveshjeje është KAUZA E VËRTETË E OPOZITËS!

Jo thirrjet nekrofilike për revolucion, Jo shkatërrimet e djegiet e pronës, Jo videot e improvizuara me “babale e babole”, jo me djegie mandatesh e veprime të tjera banditeske e vulgare vetëm e vetëm për pushtetin tuaj. Vetëm e vetëm për të mbrojtur pasurinë tuaj të krijuar me korrupsion e padrejtësi. Jo! Fusha e betejës është Parlamenti. Nëse mendoni për popullin, siç deklaroheni.

Do zgjedhje të lira ti Lul mediokri? Vërtet i do apo tallesh me të tutë e të tjerët që flet në emër të popullit? Vërtet mendon se besojnë njerëzit kur deklaron se pa ikur Edi Rama nuk ka zgjedhje të lira?

Vetëm një autsajder mendor si puna jote mund ta besojë përderisa në dhjetë protesta përsërit të njëjtën gjë. Ndaje mendjen o Lul dhe mos hajde vërdallë si p… nëpër brekë duke “kundërmuar” dynjanë brenda dhe jashtë Shqipërisë. Do vërtetë zgjedhje të lira? Je burrë apo “burrec”? Ja prova e zjarrit: Detyroje “kryeburrin e korruptuar, duke anashkaluar kryeburrin e “pandëshkuar”, dhe së bashku prisheni marrëveshjen famëkeqe të 2008 !

Por ju nuk doni. Pse?

Sepse,

– në atë marrëveshje ju keni “fronin”, imunitetin”, pasurinë, luksokracinë, mbrojtjen nga ndëshkimi

– ju rëndojnë mëkatet e së kaluarës në shpirt, duke mos pasur forcën dhe moralin të ndaheni nga e kaluara, se ju ka lidhur këmbë e duar Ai, “kryeburri i pandëshkuar”.

-zhbërja e asaj marrëveshjeje është “parakushti i fillimit të largimit të kësaj klasë politike të zhytur në krim dhe korrupsion, që ka dështuar në vijimësi të përfaqësojë dhe mbrojë interesat e vendit “(editorial i gazetës Dita ,19 korrik 2019)

– nuk keni alternativë që të inspironi dhe të ringjallni shpresën e humbur nga “kryeburri i korruptuar.

-me zgjedhje të lira pa alternativë, program dhe ekip ju nuk fitoni.

Prandaj edhe zgjodhët rrugën e rrugës, më të gabuarën e më burracaken duke marrë mendjen e “kryeburrit të pandëshkuar”. Dhe tani nuk dini se si të dilni nga qorrsokaku ku jeni futur.

Por më e keqja është se në këtë qorrsokak futët dhe presidentin sa e detyruat t’a përfytyronte veten herë si Allende, herë si Mic Sokoli e herë si Vojo Kushi ..Domosdo është rracë jo shaka.

Në mënyrë të pazakontë, për herë të parë, humbi “qetësinë dhe dashurinë”.

Me një fjalë këto dhe arsye të tjera ju detyrojnë juve zotërinj të mos zhbëni marrëveshjen e 2008. Sepse Ju nuk doni t’a pranoni popullin si padron të demokracisë. Sepse ju jeni marioneta-kukulla që luani rolet sipas regjizurës së oligarkëve financiarë e politikë dhe jo vetëm shqiptarë!

Por…… ne çfarë bëjmë? Ne populli?

Ende do t’i votojmë këta “mëkatarë” politikë, të pështirë e të pacipë? Ende “do të mbetemi të burgosur të zgjedhjeve tona”? -pyet në një status në fb, Edit Hodaj. Bukur! Që do të thotë se me votat tona ne vetëburgosemi, se me duart tona i bëjmë “varrin” vetes, që të jetojmë si “skllevër të lirë”!

“Një filozofi e poshtër predikon se jeni lindur skllevër,-thoshte Sokrati ,kur demaskonte demokracinë e fisnikëve. Por,….as perënditë e as natyra nuk kanë urdhëruar farën e prindërve tuaj të bëheshit të tillë…

Ngrini një herë kokën lart e hidhni një shikim drejt qiellit pranveror. Ju e keni harruar edhe ngjyrën e bukurisë së tij. Në atdheun tuaj buzëqeshin brigjet dhe shkëlqejnë livadhet nën rrezet e diellit. Njëherë e një kohë keni qenë edhe të lirë edhe të fuqishëm, kurse më vonë ju kthyen në skllevër e mbi kurrizin tuaj bëhen të gjitha llojet e padrejtësive…

Ju jeni pulsi i jetës. Provoni fuqinë tuaj e bashkohuni…

Mjafton të ngrini çekanët, drapërinjtë, shpatat e tërë sfurqet, që të bëhet hi e pluhur nga themeli demokracia e fisnikëve të paktë, t’ua rrëmbeni të gjitha të mirat e t’i detyroni të punojnë që të kenë të drejtë të hanë…”

A do të zgjohemi, vallë një ditë, t’i “çojmë kryet” e të kemi pak guxim të divorcohemi nga salët e edët, lulët, ilirët e monikat, meditë e shehët, ndokët , dukët e dulet. “Ky kolazh demaskues e i pështirë të revolton. Si nuk kanë turp, që e mbajnë veten për politikanë dhe ende dalin faqe botës me dënglat e tyre të konsumuara e krejt bajate”-shkruan Jani Joro, një miku im në fb .

A do të zgjohemi, vallë një ditë, t’i “çojmë kryet” e të kemi pak guxim të divorcohemi nga sektet partiake dhe “krispinët”e tyre e të duam më tepër veten, familjen e Shqipërinë?

A s’pat kënduar poeti A.Duka: “More njerëz, more skllevër /Ju kanë shkelur, ju kanë tallur /Porsi mizat ore njerëz/Ju të vdekur të pakallur /Zgjodhët që të vdisni skllevër/ Me bekim të injorancës /Djalli qafën ka trashur /Njerëz jini vigjilentë /Se unë gjithmonë ju kam dashur”.

*****

Shënim i Redaksisë: Në foton shoqëruese, Edi Rama me Sali Berishën në spital pas shpërthimit të Gërdecit, krim shtetëror me përfshirjen e drejtpërdrejtë të familjes Berisha. Pak përpara vrasjeve masive në Gërdec, Rama dhe Berisha kishin rënë dakord për ndryshimet kushtetuese dhe po gatitej miratimi i tyre në Parlament. Gërdeci ndodhi në mes dhe nevoja e Ramës për ato ndryshime ishte arsyeja e mosndëshkimit të ngjarjes nga opozita e asaj kohe; drejtësia e korruptuar bëri pjesën tjetër më pas. Pak kohë pas tragjedisë, Rama dhe Berisha e çuan në fund paktin famëkeq duke e votuar atë bashkarisht në Kuvend. Berisha e bleu për pushtet gjakun e fëmijëve të vrarë në Gërdec, Rama e shiti gjithashtu për pushtet.