Berisha shpërthen kundër 2 ambasadorëve, vlerëson kryeprokuroren

Ish-kryeministri Sali Berisha, foli sot për ngjarjen në parlament ku u hodhën tumues dhe palët u përplasën me njëra-tjetrën.

I ftuar në Ora News, ish-kryeministri foli dhe për çështjen e negociatave, sipas tij nëse Shqipëria nuk hap negociatat në vitin 2018, do të bëhet delja super e zezë e Ballkanit.

Në këtë intërvistë foli dhe për marrëdhënie t e tij me ambasadorin e SHBA.

A është kjo gjuha që duhet folur me kryeministrin?

Kjo nuk është gjuha që duhet përdorur me kryeministri ne Shqipërisë, por është gjuha që duhet përdorur me krye horrin dhe krye pisin e Shqipërisë. Është asgjësuar parlamenti shqiptar në 27 vite.

Kërkova në përputhje me rregulloren sipas procedurës. Gramoz Ruci tha se do flasësh pas folësit. Kur mbaroi folësi unë u ngrita, por në mënyrë të paimagjinueshme, dhe Edi Rama i bëri shenjë roje ve të gardës dhe më bënë pritë mua, pse kjo ndodhi kjo . Edi Rama është i sëmurë psikik, pasi kurrë një njeri normal mundtë bëj një gjë të tillë. Ai merr kokainë, rri me psikozën e Frojdit.

Duhej të shkarkohej në moment komandanti i rojeve të gardës në parlament. Ruci u bë bashkëfajtor në aktin më të turpshëm të ekzekutimit të parlamentit.

Rama ka fituar dhe pëlqimin e ndërkombëtareve…

Nëse Rama ka fituar kredencialet, Shqipëria nuk do ishte në këtë stad. Por Rama ka fituar vetëm kredencialet e nxira. Rama thoshte së bashku me drejtues të Brukselit, se negociatat do të hapen në dhjetor të këtij viti, e atij viti. Por negociatat mund të hapen vetëm në gjysmën e dytë të vitit 2018. Drejtuesit e BE i thanë Ramës se duhen reforma të thella. Tusk i tha këtu është kryeqytet miqësor, por ka dhe kryeqytete shumë më jo miqësore.

Në qoftë se Shqipëria nuk merr hapjen e negociatave në vitin 2018, do të bëhet delja super e zezë e Ballkanit. E pat çfarë bëri Rama kur iku në Bruksel, e ngriu çështjen e kryeprokurorit. Një njeri që donte integrimin, nuk mund të çonte parlamentin në atë gjë që ndodhi dje. Ishte lajmi botëror numër një, që eklipsoi të gjitha lajmet e tjera.

A ia vlente Arta Marku që të bëhej e gjitha kjo?

Këtu nuk ka asnjë emër. Është vetëm Edi Rama që do të bëhet kryeprokuror. Unë kur përdorja termin narko-shtet, isha i vetmuar ndërsa sot është një emër i ndërkombëtarizuar. Kjo zgjedhje po asgjëson institucionin. Rama me këtë zgjedhje ka një qëllim, do të mbyll dosjen Tahiri se është dora e tij. Për sa i përket kryeprokurores është një emër i nderuar nga familja e saj, nuk kam asgjë kundra me të.

Të dëgjojmë se çfarë ka thënë ambasadori Lu për këtë gjë…

Në konflikt të hapur interesi. Lu dhe Vllautin, që është e vërtetë që ata përfaqësojnë SHBA dhe Evropën, por është aq e vërtetë që ata janë dhe përfaqësues të Edi Ramës. Kanë tejkaluar çdo lloj kufiri që ata janë në mbështetje të Edi Ramës. U dhunua një deputete a tha një fjalë shkëlqesia e tij. Kërpaci ishte dhuna aty, nuk ishte gjë më të shëmtuar përgjakja e një deputeteje. E shikon me këtë optike se ka një anësi ekzemplare.