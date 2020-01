Besim Nuri, figurë atdhetare që i bën nder historisë shqiptare

DHIMITËR SHTËMBARI

Në kushtet më të rrezikshme të historisë së popullit tonë, kur fqinjtë lakmitarë ishin lëshuar të rrëmbenin copa të mëdha nga trualli shqiptar, kur edhe Fuqitë e Mëdha bënin pazar më Konferencën e Paqes në Paris me integritetin e vendit tonë, disa nga patriotët më në zë nxituan të mblidheshin në Lushnjë në një kuvend mbarëkombëtar, ku të ngrinin zërin e tyre të fuqishëm për moscopëtimin e Shqipërisë nga të huajt.

Një ndër të shquarit midis këtyre atdhetarëve të zjarrtë shqiptarë ishte edhe Besim Nuri – në këtë kohë (dhjetor 1919 – janar 1920) kryetar i Bashkisë së Lushnjes.

Cili ishte Besim Nuri?

I lindur në gusht të vitit 1983 në Berat në gjirin e një familjeje me rrjedhë të hershme atdhetare, arsimin fillestar do ta merrte në vendlindje në gjuhën arabe. Kuptohet, do të ishte një arsim fetar.

Por nuk do të ndalej këtu. I nxitur prej prindërve të vet, vazhdon në po këtë qytet, Berat, shkollën e mesme, e cila do t’i krijonte mundësinë për më lart. Dhe ashtu ndodhi. Besimi i ri do të vazhdonte arsimin e lartë në Itali dhe, ca më pas, edhe në Turqi, pikërisht në Stamboll.

Në vitin 1907, kur ishte vetëm njëzetekatër vjeç, shkon familjarisht në qytetin e Lushnjes. Si njëri me shkollë, u pozicionua në krahun e popullit të thjeshtë. Nuk u josh nga premtimet e administratës turke në qytet. Madje, në vitin 1909 e gjejmë në krye të një proteste të madhe të Katundarisë së Lushnjes, Katundari që kërkonte të çlirohej nga barra e rëndë e taksave turke. Në po këtë kohë ai arrestohet për mosbindje, duke u mbajtur i mbyllur në bodrumin e godinës së administratës turke.

Si njëri i bredhur edhe jashtë vendit, natyrisht edhe si njëri inteligjent, Besim Nuri u vu në krye të veprimeve që i kontribuonin komunitetit myzeqar në Lushnje e më gjerë. I moshuari Jonuz Mane nga Karbunara e mbante mend atë teksa ai i organizonte banorët e qytetit për mbjelljen e ullinjve në kodrën që ngrihej mbi qytet. E mbante mend edhe për disa ndërtime një e dykatëshe, që i rezistuan kohës deri në vitet gjashtëdhjetë – shtatëdhjetë.

I orientuar në krahun e duhur të historisë

Edhe pse me banim në Lushnje, si beratas që ishte Besim Nuri nuk u qe ndarë atdhetarëve më të njohur beratas, duke u bërë, në një rast, nënshkrues i Memorandumit të Beratit, dokument ky që i qe dërguar konsullit amerikan më 30 prill të vitit 1919. Duke mos parë tjetër mundësi shpëtimi, me anën e këtij dokumenti këta atdhetarë e gjenin më të udhës që Shqipëria të vihej nën mandatin amerikan.

Në vitin 1919 Besim Nuri qe zgjedhur kryetar i bashkisë së Lushnjes. I njoftuar prej disa atdhetarëve të mirënjohur për një mbledhje të mundshme dhe shumë të rëndësishme në Lushnje, ai nuk e bën fjalën dysh, përkundrazi fillon e vazhdon përgatitjet për pritjen e delegatëve dhe garantimin e jetës së tyre. Në Komisionin Nismëtar të Kongresit, veç shumë figurave të shquara kombëtare, ndër 28 anëtarët e tij bënin pjesë edhe mjaft myzeqarë, si Sheh Ibrahim Karbunara, Taullah Sinani, Llazar Bozo, Nebi Sefa, Bajram Haxhiu, Teki Libohova, Abedin Nepravishta, Jakov Bozo, Andre Papaj, Qerim Arapi, Arif Kurti, Rasim Hoxha, Reshit Shazivari, Hamit Xheka…

Ndërkohë, Besim Nuri u mor personalisht me masat që kishin të bënin me mbrojtjen e punimeve të Kongresit. U ftuan të ishin rreth e rreth qytetit çeta vullnetarësh, që do të mund të ndesheshin me forca të ndryshme të ardhura nga Durrësi, ku ushtronte veprimtari një e ashtuquajtur Qeveri e Durrësit, apo nga forca që mund të vinin të nisura nga Vlora prej administratës italiane. Dhe, siç shënon në një shkrim interesant historiani Niko Ferro, më 18 janar 1920 filluan të vijnë në Lushnjë fuqitë e para vullnetare të armatosura. Kështu, nga zona e Libofshës, nën komandën e Zoi Ndrekos, Nas Lepurit e Sil Keqit erdhën mbi 250 veta. Nga zona e Bubullimës, nën komandën e Jashar Blezenckës erdhën 170 veta. Nga zona e Dumresë, nën komandën e Demir Arapit e të Dalip Haskos erdhën rreth 300 vetë. Nga zona e Çermës dhe e Dushkut, nën komandën e Selman Arapit erdhën 150 vetë. Erdhën edhe nga zona e Kosovës (së Lushnjës) dhe e Dragotit 220 vetë…

Në mbrojtje të punimeve të Kongresit u vunë edhe forca të tjera, shtesë, të ardhura nga Berati, madje edhe nga Skrapari.

Pushtetar me aftësi të shkëlqyera organizative

Kryetarit të Bashkisë iu desh të punonte ditë e natë asaj jave që do të mbahej Kongresi, sepse i duhej të mendonte duke filluar që nga strehimi i delegatëve dhe i atyre që i shoqëronin ata. Me pesë hane të vogla që kishte qyteti nuk mund të zgjidhej ky problem. Po edhe vetëm shtëpitë e Ali e të Kaso Fugës nuk mund t’i mbanin të gjithë. Atëhere u desh që për strehimin e tyre të merreshin edhe Nikollaq Progri, Kamber Ruli, Xhevdet Nepravishta, Andrea Papaj, Izet Libohova e të tjerë

Për furnizimin me ushqime të atyre që do të ishin në Kongres u ngarkuan njerëz të shkathtë, siç ishin Dervish Zylyfi, Vasil Prifti, Jonuz Sefa, Hamit Xheka,Tahir Xhumari e ndonjë tjetër.

Nga tregimet e disa të moshuarëve, sidomos nga ato të Mësuesit atdhetar Hysen Dervishi sjellim ndërmend, se në fillim Komisioni Nismëtar kishte sugjeruar që Kongresi të mbahej në një magazinë, (natyrisht pasi të rregullohej) që ndodhej në dalje të qytetit, në rrugën që të çon për në Hyzgjokaj. Por pat qenë punë jo e lehtë. Mbas disa sugjerimeve u vendos që Mbledhja të mbahej në shtëpinë e Kasem Fugës. Të zotët e shtëpisë ranë menjëherë dakort. Dhe nisi përshtatja e saj për mjedis mbledhjeje. Drejtori i shkollës plotore, Nikollaq Progri nga Progri i Korçës, solli në këtë shtëpi një tavolinë dhe disa karrike.

Për të krijuar kushte sa më të përshtatshme për një mbledhje shumë të rëndësishme drejtori i shkollës vendosi në ballë të sallës fotografitë e Skënderbeut e të Ismail Qemalit. Ndërkohë, diku vendosi edhe Flamurin Kombëtar, të cilin ia kishte marrë nënprefektit të qytetit, Veli Vasjari.

Ndërkaq, doli nevoja për mbushjen e sallës me karrike, po ku t’i gjeje?! Gjendur para kësaj vështirësie, vendosën t’i drejtoheshin përsëri drejtorit të Shkollës Plotore, nëpërmjet një shkresë me datë 16.01.1920. Në atë shkresë thuhej: “Meqenëse shkolla duhet për Delegatët e Kongresit që po urdhërojnë këtu, jeni të lutur që sot të na lironi shkollën; mësimet do të vazhdojnë në Xhami; bangat duhen për Mbledhjen Kombëtare. Prandaj jemi të lutur përsëri të na i dorëzoni. Firmosur: Komisioni”.

Drejtori së bashku me mësuesit ranë dakord që mësimet t’i zhvillonin në Xhamin e Vogël të qytetit, ndërsa bankat e vogla të shkollës i çuan në sallën ku do zhvillohej Mbledhja.

Dhe mendo, pastaj, se si mund të kenë ndenjur në ato banka të vogla fëmijësh ata delegatë!

Telegram Presidentit amerikan Willson

Edhe pas mbajtjes së Kongresit kryetari i Bashkisë së Lushnjes, Besim Nuri, nuk e ndërpreu veprimtarinë e vet atdhetare në zbatim të atyre që u vendosën në atë mbledhje historike. Ai e kuptonte, se për Qeverinë e re të Sulejman Delvinës nuk do të qe e lehtë. Asaj do t’i viheshin, sikundër edhe iu vunë, gurë në rrota.

Nisur nga shpirti i tij atdhetar, Besim Nuri detyrohet t’i drejtohet më 17 mars të vitit 1920, domethënë tre muaj mbas Kongresit, Presidentit Amerikan Willson me këtë letër tepër interesante.

“Shkëlqesisë së Tij Wilson, kryetar t’Amerikës

I shteteve të bashkueme, Vashington

Shqiptarët që kanë mbështetun tanë shpresat e gjallnisë mbi shtyllën apostole të parimevet fisnike të Sh. S’uaj, sot ju luten të të pranoni falenderjet e paraqituna përkundrejt zanit të nalt e mëshirmadh që jeni tye kryer për shpëtimin e atdheut tonë.

I nalti kryetar; shpëtoni nji popull që asht m’i vjetri në Ballkan e që ka drejtu vështrimet e shpëtimit t’Ekselenca Juaj dhe mos e lini me derdhë gjakun e me vdek përpara lakmimevet imperialiste të fqinjvet veç sigurimin e kufijvet 1913 – ës, ju lutem me fuqinë e shpirtit mos pëlqeni aspak krasitje të parsyeshme si mbi Kosovë e Çamëri, mbi kufijtë natyralë ethnografike s’uej nuk mund me kjen të ndara nga Mëma e tyre Shqipni.

Ju lutemi në emër të popullit pranoni nderimet tona krejt besnike”.

Harrimi që zgjoi e dimensionoi kujtesën e një atdhetari të vërtetë

Sipas studiuesve Niko Ferro (Doktor i shkencave historike) dhe Muharrem Sharka bëhet e ditur, se Besim Nuri vdiq në Lushnjë më 17 mars të vitit 1935. Dhe që nga ai vit ai iu la harresës (!), ndërkohë që ai kishte kontribuar aq shumë për një ngjarje historike, e cila, për nga rëndësia, radhitej e katërta; mbas Kuvendit të Lezhës, Lidhjes Shqiptare të Prizrenit dhe Kuvendit të Vlorës.

Besim Nuri qe varrosur në dalje të qytetit të Lushnjes, në vendin e quajtur Kodra e Kalifas, aty ku edhe kishte lënë amanet.

Duhej të kalonin 79 vjet, të vinte 27 shkurti i vitit 2014, pa të gjendej varri i tij! Gjithmonë sipas studiuesve të nderuar lushnjarë, Niko Ferro e Muharrem Sharka, mësohet se në gurin e varrit të tij shkruhej: “Velhac Ylbaki”. (osmanisht). Pastaj vijon në shqip: “Qëndro o ti që para kësaj fle Besim Nuri”.

* * *

Kongresi i Lushnjes pat vënë një gur të rëndë themeli në historinë e shtetit shqiptar. Qenë tërë ata burra të shquar që kontribuon në këtë Kongres, disa prej të cilëve i mbuloi heshtja. Për dekada të tëra pat mbuluar edhe Besim Nurin.

Por ora e historisë nuk ndaloi. Vazhdoi. Sepse akrepat e saj nuk mund të ndalen. Erdhi një ditè dhe Besim Nurin e kemi të gdhendur në broncë para asaj Shtëpie, ku ai shkroi dhe la histori.

Besim Nuri, ish kryetar i Bashkisë së Lushnjes në janar të vitit 1920

Shtëpia ku u mblodh Kongresi i Lushnjes, janar 1920

Teqeja e Karbunarës, ku u mblodh së pari Komisioni Nismëtar i mbajtjes së Kongresit të Lushnjes

Delegatët e Kongresit të Lushnjes