Besnik Meta tregon “Ëndrra të zbathura”!…

Bashkim Koçi

Në vitet që njeriut i janë dashur për t’u shkolluar, nga klasa kur fillon të cicërojë gërmat e alfabetit shqip e deri kur përmbyll detyrimin për ta konsideruar veten nxënës apo student, periudha e shkollës së mesme, e përgjithshme apo profesionale, mbetet nga më mbresëlënëset, nga më të mbushurat me ëndrra e pasione të çuditshme, nga ato që nuk të jepet rasti kurrë që të mund të përsëriten në jetë.

Të gjithë, pa përjashtim, kujtimet më të bukura i kemi nga vitet e shkollës së mesme; shokët apo shoqet më të mirë e më të përzgjedhur i kemi po nga ata vite; formimin profesional për të marrë një drejtim të caktuar e kemi “përzgjedhur” po aty.

E sjell këtë “koncentrat” mendimi e gjykimi, teksa kam lexuar librin më të ri që na ka sjellë së fundmi Besnik Meta, të titulluar disi poetikisht, “Ëndrra të zbathura”. Ai në këtë libër ka bërë përpjekje të rrëfehet sinqerisht, me zemër në dorë, për jetën prej katër vitesh plot në një nga shkollat profesionale të atyre viteve, siç ishte Teknikumi i Naftës në qytetin e Kuçovës.

Edhe pse autori merret deri diku me peripecitë personale, me lodhjen e stërmundimin për të mundësuar fillimin e shkollës atje ku edhe dëshironte të shkollohej, me sikletin e familjes për të siguruar “inventarin e detyruar” që i duhej për të nisur fëmijën në shkollë, lexuesi që i përket brezit të atyre viteve, ashtu si dhe unë, gjen veten e tij, gjen “të filmuar” në detaje atë çka ishte njëlloj për të gjithë, edhe pse shkolla apo qyteti ku ke mësuar nuk ka asnjë lidhje me të.

Kjo ngjashmëri, për mijëra e mijëra nxënës të atyre viteve, është absolutisht si dy vëllezër, a motra binjake, të cilët i dallon vetëm nëna që i ka sjellë në jetë. Sidomos për nxënësit që shkonin aty si konviktorë, të cilët gjatë gjithë kohës, ditë e natë, ishin nën kujdesin e shtetit.

Nuk mund të lëvizet në mënyrë të shpejtë teksa njeriu përpiqet për të ndryshuar zakonet, mënyrën e jetesës, teksa mundohet përbrenda shpirtit të tij për t’u përshtatur me një mënyrë të re të shikimit të gjërave. Besnik Meta tek “Ëndrra të zbathura” ka zbrazur në çdo rresht a faqe të librit gjithçka që mban mend nga jeta në shkollë e konvikt, duke i thënë gjërat troç, si ia thotë zemra, me gjuhën e njeriut që bën të pamundurën për të sjellë copëza jete të veshura me kostumin e kohës. Sigurisht, duke i trajtuar problemet me korrektësi, ashtu si ndodhnin në realitet, ai sjell fakte e ngjarje që e bëjnë jetën e atyre viteve shumë më njerëzore, të mbushur me plot dashuri e përkujdesje, të pakrahasueshme me kohërat që jetojmë sot.

Aty përshkruhet, fjala vjen, shkolla, godina e konviktit, dhomat e fjetjes, lavanteria, mjedisi ku hekurosnin rrobat, e deri tek përshkrimi i korridoreve të godinës, të cilët gumëzhinin nga fjalosjet e sinqerta,“bio”, të vajzave dhe djemve.

Tek “Ëndrra të zbathura” autori nuk ka harruar ta trajtojë të plotë, ta përshkruaj në detaje, të sjellë me të gjitha ngjyrat jetën rinore të një shkolle profesionale, siç ka qenë Teknikumi i Naftës në qytetin e Kuçovës.

Ashtu si qiriu nuk mund të digjet pa flakë, njerëzit nuk mund të jetojnë pa një jetë shpirtërore. Kam mendimin se tek “Ëndrrat e zbathura” jeta është trajtuar e sjellë me të gjitha “takëmet”, ashtu si edhe ndodh në të vërtetë. Besnik Meta nuk ndjehet i ndrojtur për të nxjerrë sekrete, letra e poezi të shkruara nga të dashuruarit afro gjysmë shekulli më parë. Ai di të trajtojë me shumë finesë ca skena që të çojnë shumë vite larg, me dekada, ku djemtë dhe vajzat “e ndrojtura”, të zbritura nga fshatra të zonave të thella, kanë “stilin” e tyre, çuditërisht origjinal, sesi mund të shuhej zjarri i dashurisë.

Besniku sjell disa emra vajzash e djemsh që e lidhën jetën aty, në atë shkollë dhe që sot ndjehen po aq të lumturuar për zgjedhjen që kanë bërë. Libri parë në këtë kënd vështrimi, pra të trajtimit të problemeve që kanë të bëjnë me moshën më delikate, ku çdo gjë që fluturon hahet, është model, në mos shkollë që tregon sesi janë trajtuar probleme të familjes dhe moralit. Edhe pse njerëzit nuk e kanë për qejf për t’i shfaqur ndjenjat e tyre, por përkundrazi ata përpiqen për t’i fshehur ato, autori i librit është treguar i vëmendshëm për ti treguar “të gjitha”.

Shkenca, teknologjia, shumica e lëndëve që kishin për objekt probleme të nxjerrjes dhe përpunimit të naftës libri “Ëndrra të zbathura”, autori Besnik Meta, krijon dhe ngre në piedestal figurën e mësuesit, të personelit inxhiniero-teknik, të cilët portretizohen ashtu si edhe kanë qenë, mjeshtër të vërtetë për të përcjellë tek nxënësit, naftëtarët e ardhshëm të gjitha sekretet, të fshehtat e zanatit për shpim dhe përpunim. Por gjëja që të mban lidhur tek ky libër, por dhe që të ngjall nostalgji për marrëdhëniet mësues-nxënës në nivelin e shkollave të mesme, është ajo e padukshmja, opinionet dhe konsideratat që kanë nxënësit për secilin mësues të veçantë, nofkat që u kanë vënë dhe histori me plot humor që qarkullonin gojë më gojë, vetëm midis nxënësve. Autori, duke i vënë vetes detyrë për të qenë sa më i vërtetë, ka arritur që pas kaq dekadash nga mbarimi i shkollës, të nxjerrë të lara e të palara, por që për hir të së vërtetës janë kripa dhe piperi, që ia ngrehin vlerat librit “Ëndrra të zbathura”.

Aty, në këtë libër të shkruar me vërtetësi e dashuri, është si në një arkiv të plotë historia e shkollimit të naftëtarëve tanë, të atyre heronjve të vërtetë që ngritën me gjak e me djersë industrinë moderne të prodhimit e përpunimit të naftës.

Dikush që nuk ka informacionin e duhur merr vesh se nga kjo shkollë kanë dalë specialistë e kuadro me emër si Petro Olldashi, Lipe Nashi; Hero i Punës Socialiste Myrteza Kepi, Lavdosh Ahmeti, Fatmir Shehu, “Dëshmor i Atdheut” Arben Zylyftari, shkrimtarët Miho Gjini e Ramadan Pasmaçiu e shumë të tjerë.

Thuhet se bota e thyen çdokë, por më pas, disa janë të fortë te pjesët e thyera. Kam përshtypjen se Besnik Meta është njëri ndër ta. Fakti që ai vë në provë intelektin, dhe ndërkohë i shkon deri në fund përpjekjes për të sjellë tek lexuesi diçka të veçantë nga bota shqiptare, tregon që ai bart brenda vetes, në shpirt e në zemër, guximin për të trajtuar tema të lëna pas dore, të trashëgimisë dhe traditës tonë kombëtare për shkollimin profesional, për atë që bota e sotme moderne ndjehet e uritur.

Ndoshta është vendi të sjellim një qortim dashamirës për shtetarët tanë, të cilët, pa as më të voglin dyshim, e kanë trajtuar dhe vazhdojnë t’i trajtojnë si jashtë mode, të vjetruara, praktikat tona të shkollimit profesional.

Tek libri në fjalë, të shkruar nga dora e një ish nxënësi të asaj shkolle famëmadhe, njeriu me këmbë në tokë gjen forcë, frymëzohet për të ndërmarrë e formalizuar ca përvoja që dikur kanë qenë të arta. Fjala është që të mos kemi frikë të shkojmë tek disa pasuri të lëna pas dore, apo ca më keq, që i bëmë shesh-besh, i rrafshuam që në themel.

Besnik Meta nuk ka harruar të përshkruaj me lot në sy gjendjen e sotme të shkollës, të konviktit e mjediseve të tjera mësimdhënëse ku ai ka kaluar vitet më të bukura të formimit e shkollimit të tij. Nga brenda, s’dihet nga ç’pjesë e trupit i vjen një “ah” kur merr vesh se arshiva e shkollës, 50-vjeçare, e bëri shkrumb “dora e krimit”, siç shkruan ai. Përpara kësaj panorame ai ndjehet i tronditur, i zhgënjyer, madje edhe i pashpresë se një ditë kjo shkollë do të ringjallet si atëherë.

Urrejtja, do të thotë autori i librit “Ëndrra të zbathura”, nuk pajtohet me urrejtje, por vetëm me dashuri, ky është ligji i përjetshëm.