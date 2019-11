Beteja e madhe e Mushqetasë

Nga Sali Onuzi

Beteja e Mushqetasë, që u zhvillua në kuadrin e operacionit për çlirimin e Tiranës gjatë Luftës së Dytë Botërore, është padyshim beteja më e madhe që është bërë në Shqipëri aso kohe, ndofta edhe nga më të mëdhatë në Ballkan. Në atë Betejë u shkatërrua dhe gati asgjësua tërësisht grupimi i forcave gjermane “Steyrer” prej mbi 2000 vetash të nisur nga Elbasani për në Tiranë. Në Mushqetë luftuan 9 batalione të Brigadave sulmuese të 17, të Br.4, të Br.8 të Br1 e Br.15.

Fitimtare dhe në përmasa të mëdha beteja e Mushqetasë, i ka bërë xheloz disa autorë të huaj që kanë dashur t’i japin autorësinë e tyre. Kanë shkruar sikur aviacioni aleat, britanik, me kërkesën e misioneve britanike në Shqipëri, bombardoi kolonën gjermane të grupit “Steyrer” dhe bëri kërdinë mbi të. Partizanët shqiptarë, në të dy anët e rrugës paraqiten ose si faktor i dorës së dytë ose si dekor. Këtë e ka paraqitur kështu edhe Peter Lucas, në botimin e tij “Misioni Amerikan në Shqipëri” ( 2008), ku shkruan se sado trima të ishin partizanët ata nuk kishin atë fuqi zjarri për të shkaktuar kaq shumë dëme mbi gjermanët. Ishte forca ajrore Aleate që shkatërroi kolonën gjermane, ndërsa partizanët kryen ç’kishte mbetur për tu bërë në këtë operacion. Por ajo vijon Lucas, ishte një fitore dhe Shehu ishte aq i zgjuar sa ta pretendonte si fitore të tijën dhe të partizanëve. Aleatët duket nuk kundërshtuan” ( f.245)

Vërtetë aviacion nuk kishin, por brigadat partizane kishin artileri dhe ajo u përdor, siç do ta shohim, me efektivitet në Mushqeta. Nga ana tjetër referenca e Lucasit tek R. Hibbert nuk është e saktë. Ky i fundit nuk ka shkruar as ka dëshmuar për sulmin aleat mbi Mushqeta, por për sulmin brenda në qytetin e Tiranës dhe mbi rrugën Tiranë-Elbasan para datës 28 tetor 1944.( shih “ Fitorja e Hidhur..” Tiranë,1993 fq .326 përkthyer nga Xhevat Lloshi).

Por këtë meritë e kërkon për aviacionin e vendit të tij një autor italian, Franko Benanti ne librin e tij “Lufta ime më e gjate. 1943-l948” botuar më 1968 në italisht dhe në 2012 në shqip, ja çfarë shkruan tekstualisht autori në fjalë: “Kolonat gjermane që marshonin drejt Tiranës, me të arritur në Qafën e Kërrabës, pësuan një sulm të dhunshëm ajror të realizuar, edhe pse në kushte atmosferike të stërkëqija, nga një skuadrilje gjuajtësish italianë, të dërguar nga komandanti i RAF-it nënmarshalli Eliot, sipas kërkesës së Misionit Ushtarak Anglez dhe Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë Shqiptare. Kolonat e motorizuara gjermane u dërmuan nga aviacioni italian. Gjermanët pësuan në këtë sulm 1300 të vdekur. Një pjesë e të mbijetuarve arriti të kapë Tiranën, të tjerët u sulmuan nga partizanët e brigadës së 15-të dhe u zunë robër. Për aksionin e shkëlqyeshëm skuadrilja e gjuajtësve italianë mori një lavdërim të nxehtë nga nënmarshalli Eliot.” ( f 181)

Historiografia shqiptare e ka thënë që herët se kjo betejë e madhe, e Mushqetasë, ishte vepër e brigadave të Ushtrisë Nacionalçlirimtare. E ka shkruar komandanti i Shtabit operativ për çlirimin e Tiranës, Mehmet Shehu, dhe të gjitha botimet e bëra jo vetëm para viteve ‘90, por edhe në shumë prej atyre të pas viteve 90. Argumentet kanë qenë e janë të tilla që nuk të lënë vend për dyshime. Për më tepër që kanë jetuar dhe ende jetojnë, për fat të mirë, një pjesë e ish partizanëve që morën pjesë në këtë betejë të Madhe dhe kjo nuk mund të zhbëhet.

Megjithatë le të shohim se ç’thonë vete ushtarakët gjermanë pjesëmarrës dhe komandues në këtë Betejë. Komandanti i kësaj kolone, koloneli Steyrer, për luftimet e zhvilluara në Mushqeta, 14-15 nëntor 1944 u raportonte eprorëve të vet si më poshtë: “Marshimi i pararojës ka qenë jashtëzakonisht i vështirë, duke kaluar në një rrugë të zjarrtë prej 6 km, që rrihej me armë të rënda. Pati humbje si në pararojë, ashtu edhe ne grupin e motorizuar. Armët e tyre të rënda ishin kalkuluar me mjeshtëri…U vura në dijeni rreth orës 10.00 të datës 15 . 11.1944 se grupi i mesit dhe prapavija po luftonin me çetat partizane dhe se avancimi i mëtejshëm i këtyre forcave ishte i pamundur. I shoqëruar nga katër tanke dhe një autoblindë, që m’u dërgua nga Tirana, shkova të kontrolloj gjendjen. Forcat kishin mbetur në vend nga një zjarr i forcave partizane nga më të vështirët. Rruga rrihej nga të shtënat e armëve të rënda nga lartësitë dhe ishte mbuluar me automjete të shkatërruara të të gjitha llojeve, me të plagosur, të vdekur dhe ushtarakë që po vdisnin…

E njëjta gjë ishte edhe për kuajt dhe mjetet tërheqëse… Morali i trupës, duke përfshirë edhe oficerët, ishte i dyshimtë…Udhëheqësit nuk po gjenin rrugëdalje që të vazhdonin përpara…Pjesa kryesore e praparojës kishte zënë vend në oborret e fshatarëve, në banesat dhe shpellat për tu mbrojtur nga sulmet e dendura, të organizuara nga të gjitha anët. Edhe këtu automjetet e shumta dhe armët e rënda kishin mbetur plotësisht të shkatërruara në rrugë dhe nëpër hendeqe. Humbjet në ushtarë te vdekur e të plagosur dhe në kafshë e mjete tërheqëse qenë të mëdha… Shkëputja e kontaktit me armikun nuk qe e mundur me gjithë zjarrin e tankeve dhe të mjeteve të blinduara…” ( AIH, DUGJ, 27.11.1944. T.311/184 )

Lexuesi mund të shohë vete se sa vend mbetet në këtë raport për kontributin e aviacionit luftarak aleat. Bëhet fjalë, siç ka qenë, për partizanë, për armët e tyre të rënda etj., etj. Na fakt edhe Mehmet Shehu, ndërsa e përmend kontributin e aviacionit aleat në ditët e tjera në fillim të nëntorit, nuk shënon gjë në librin e tij për veprimtarinë e këtij aviacioni në betejën e Mushqetasë. Këtë nuk e shkruan në librin e tij për Luftën Nacionalçlirimtare të Shqipërisë edhe një autor i njohur për objektivitetin e tij, Reginald Hibbert, ish oficer britanik me mision në Shqipëri gjatë Luftës dhe që e ka studiuar dokumentacionin britanik të aviacionit aleat në Shqipëri.

Edhe historiani amerikan i ditëve tona Bernd Fischer në librin e tij, aq të vlerësuar “Shqipëria gjatë luftës 1943-1945”, nuk shkruan të ketë pasur aktivitet të aviacionit luftarak britanik kundër kolonës gjermane ne Mushqeta. Ai shkruan aty për bombardime të aviacionit britanik në qytetin e Tiranës, ku RAF-i brenda një dite hodhi në veprim 28 avionë raketalëshues beaufighters, të cilët i shkaktuan dëm të madh kazermave të fortifikuara dhe pozicioneve ushtarake që kishin ndërtuar gjermanët.( pozicionet e topave, saktëson R. Hibbert) Po ashtu as komunikatat e Shtabit operativ dhe të Shtabit të Përgjithshëm të UNCSH nuk e regjistrojnë aktivitetin e aviacionit aleat në Mushqeta, ndërsa e pohojnë atë në raste të tjera. Dokumentet e arkivit e pohojnë kërkesën që Shtabi i Përgjithshëm i UNCSH i kishte bërë Misionit Ushtarak britanik për të dërguar aeroplanë luftarakë që të bombardonin e mitralonin kolonën gjermane në rrugën Elbasan – Tiranë, por këto aeroplanë (që sipas F. Benantit paskan qene italianë!) sipas autorëve të tekstit të Historisë së Luftës ANC vëllimi IV, botim i vitit 1989, erdhën me 16 nëntor mbi hapësirën e fushës së betejës, që kishte përfunduar një ditë më parë. (Historia e Luftës Antifashiste NCl të popullit shqiptar, v.4.Tirane,1989,f.803)

Nga pala tjetër, shqiptaro-amerikani Peter Lucas i referohet serbo-amerikanit, togerit Kukic, sipas të cilit “ pasi u bë ky sulm (i aviacionit aleat S.O) erdhën partizanët dhe i qëruan gjermanët” (f 242). Demek partizanët nuk paskëshin qenë aty fare! Po si është e mundur që grupi “ Steyrer” të dilte me datë 11 nëntor nga Elbasani dhe me 15 nëntor të ndodhej në Mushqeta ?! Apo sipas Kukic dhe Lucas gjermanët po prisnin (!) të vinte aviacioni aleat t’i bombardonte. Pesë ditë nga Elbasani në Mushqeta, flet qartë se ata u vonuan kaq shumë për shkak të pritave të njëpasnjëshme të partizanëve ku ranë dhe të pritës së madhe të Mushqetasë (14 -15 nëntor ) ku u asgjësuan shumica e tyre. Ky fakt pohohet edhe në ditarin e komandës supreme të Wehrmachit ,ku shkruhet “Tërheqja e trupave gjermane për në veri u vonua me të paktën 10 ditë për shkak të veprimeve të shumta banditeske në zonën e Tiranës. Prandaj trupat gjermane u larguan më 17.11.1944 prej Tiranës.”( vëllimi IV f.823)

Që aviacioni aleat ka ardhur mbi Mushqeta , një skuadrilje, (disa thonë angleze e RAF, dikush, italiane nën komandën e RAF, të tjerë amerikane, “Mustang”) këtë e pranojnë edhe partizanë që kanë shkruar për Betejën, e ka shkruar gazeta “Mundimi” e datës 16 nëntor 1944 e Forcave ajrore aleate që botohej në Bari në gjuhën shqipe, e ka shkruar në raportin e tij për komandën eprore komandanti gjerman i grupimit, koloneli Steyrer, (M. Kasmi,” Pushtimi gjerman i Shqipërisë,”, 2013.f180) , i cili e ndiqte fundin e betejës nga Tirana dhe të le përshtypjen se më shumë e përmend për tu justifikuar para eprorëve të tij për humbjen katastrofike. Këto dy të fundit japin datën 15 nëntor, autorët ish partizanë të shkrimeve japin dy data 16 dhe 15 nëntor po në të dy rastet, sipas tyre avionët aleat kanë arritur pas përfundimit të betejës. Kjo mbetet të hetohet.

Por po të shmangim dy ekstremet, që partizanët erdhën pas bombardimit, ose avionët erdhën pas beteje , duhet të pranojmë që aviacioni aleat, një skuadrilje, ka vepruar (sado në një mot të stërkeq )me datë 15 nëntor kundër kolonës gjermane. Kjo pjesëmarrje i jep Betejës së Mushqetasë një dimension tjetër, e plotëson atë nga çdo pikëpamje dhe e bën edhe më të besueshme katastrofën e forcave gjermane. Po kjo veprimtari nuk i jep dhe, nuk mund t’i japë skuadriljes aleate te aviacionit, rolin e faktorit vendimtar në betejën e Mushqetasë dhe as në Luftën për Çlirimin e Tiranës, siç shkruan pa përgjegjësi ndonjë gazetar, komentator e analist shqiptar, që e ka për “mjeshtri” të zvogëlojë rëndësinë e Luftës dhe të UNCSH.

Po t’i referohemi togerit amerikan O’Kifi, i cili atë ditë ishte në kontakt me shefin e patrullave britanike (që i kërkonte komandës Aleate bombardimin ajror ), dhe me Mehmet Shehun: “Shumica e gjermanëve ose u kapën ose u vranë nga partizanët dhe nga bombardimet ajrore të Aleatëve”. Pra, togeri amerikan vendos, me të drejtë, në vend të parë rolin dhe kontributin e forcave partizane shqiptare të UNCSH. Po edhe në ditët tona, sado që teknologjia e aviacionit luftarak ka përparuar aq shumë, nuk ka doktrinë ushtarake që të pranojë se Luftën e fiton i vetëm aviacioni, dhe as nuk njihet ndonjë luftë e tillë deri më tani.

Po për këtë betejë të madhe, për trimërinë e partizanëve dhe pjesëmarrjen e aviacionit aleat, kemi edhe një dëshmi arkivore të veçantë. Në letrën për mikun e tij Sotir Kolean, me 30 nëntor 1944,atdhetari dhe gjuhëtari i madh Aleksandër Xhuvani shkruan se “ Të mërkurën më 15 të këtij muaji gjermanët të rrethuem e pa shpresë shpëtimi ( dhe një fuqi e madhe që u nis nga Elbasani për t’u ardhë në ndihmë u shpartallue rrugës prej partizanëve e prej mitralimit t’aeroplanëvet e s’mundi me hy në Tiranë)… kanë ba mizori e barbarizma që nuk dëftehen me gojë”(AQSH F.54. viti 1944 ,D.67 ,fl.166)

Vlen të sjell këtu dëshminë e një reporteri partizan që duke vëzhguar fushën e betejës pas mbarimit të saj, shënonte se fasadat e shtëpive nga ana e rrugës automobilistike ishin bërë shoshë nga plumbat e armëve të forcave partizane të pritës. Kjo vlen të na tregojë dendësinë e zjarrit të armëve dhe pozicionin luftarak të tyre ,ngjit me rrugën, po edhe rolin e tyre vendimtar ne këtë beteje te madhe.

Ushtarakët anglezë dhe amerikanë ashtu dhe aviacioni aleat kanë dhënë një ndihmesë të vyer në Luftën Antifashiste Nacionalçlirimtare të popullit shqiptar. Historiografia shqiptare e këtyre tani marrim vesh se paskan qene italianë, dekadave të fundit me të drejtë është duke e rivlerësuar këtë kontribut historik që qëndron në themelet e Luftës së përbashkët antifashiste dhe të miqësisë mes popujve tanë. Por kjo vepër duhet ndriçuar realisht, pa mohime e zvogëlime si në të kaluarën, por edhe pa teprime.