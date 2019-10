6 vjet të zhdukur, dy fëmijët shqiptarë rrezikohen nga bombardimet

Më 27 janar kalojnë plot 6 vite dhe Mide Dumani është ende në pritje të kthimit nga Siria të dy fëmijëve të saj, Evës dhe Endrit që sot kanë emra arabë Sara dhe Tahla.

“Kam 6 vite që lutem. Janë fëmijë që nuk kanë asnjë faj”, shprehet e ëma.

Larg Shqipërisë, vajza i kërkon nënës vetëm të bashkohet me familjen. Besimi se kjo do të ndodhë është kthimi në atdhe i kosovarëve më shkurt të këtij viti, sic dëgjohet në një audio të transmetuar nga kanali Top Channel.

Audio e vajzës me nënën:

– Veç duam të vijmë atje. Nuk kemi nevojë për asgjë. Veç të vijmë atje.

– Ti më the mua që do ju heqin të gjithëve bashkë…

– Ku e morëm vesh ne… Ata thanë veç Kosova. Ndoshta dhe neve vijnë na marrin sot. Nuk dimë gjë”.

Mesazhi i fundit që 14 vjeçarja (8 vjeç kur u çua në Siri nga i ati) ka dërguar ishte mbrëmjen e të hënes, ku paralajmëron rrezikun që e pret nga sulmi turk në Siri dhe zhvendosja e tyre nga autoritetet kurde.

Shkëlzen Dumani në 2014 rrëmbeu në atë kohë djalin e tij 5 vjecar dhe vajzën 8 vjeçare pa dijeninë e bashkëshortes, Mides.

“Motra s’ka qenë në dijeni as ne s’kemi qenë. Ai ka thënë që do shkoj me disa vëllezër të tjerë mysliman që do jenë pa gratë e tyre dhe kështu nuk është nevoja të vish dhe ti. Arriti te noteri të marr një deklaratë që motra jep pëlqimin për të lëvizur jashtë Shqipërisë bashkangjitur me një kontratë të shitjes së shtëpisë. E ka përdorur deklaratën për të kaluar në Rinas”, thotë Agim Ndregjonaj, daja i fëmijëve.

Qasjen ndaj ISIS, mendohet nga familjarët, se Shkëlzeni e ka kryer në Arabinë Saudite, ku sipas tij punoi si hidraulik për 2 vite.

“Pas kthimit filloi sjellja e çuditshme. La mjekër filloi duke veshur pantallona më të shkurtra por ama me motrën s’kishte sjellje problematike”, shton Ndregjonaj.

Pak muaj pas arritjes në Siri bashkë me dy fëmijët, Shkëlzeni humbi jetën në luftë krah grupit militant të shtetit islamik.

Para kësaj ngjarje pranë tij kishte mbërritur edhe e ëma, gjyshja e fëmijëve Medije Dumani.

Ajo sot kërkon ndërhyrjen e shtetit shqiptar në kampin Al Hol ku gjenden një grup shqiptarësh.

“T’kini durim ju edhe ne se kemi ndenjur 6 vjet këtu në luftë e tani jemi më mirë, mos kini merak. Kur t’ikin gjithë shqiptarët e ne bashkë me ta. Ju a mundeni të lidheni me shtetin? Shteti e ka dorë në këtë mes. Vetëm me ta mund të dalim prej këtu” – i thotë ajo në video-mesazh nënës së fëmijëve dhe dajës së tyre.

Pavarësisht interesit të vazhdueshëm nga familjarët që gjenden në Shqipëri, për Interpolin shqiptar fëmijët rezultojnë me statusin “të humbur”.

Shteti shqiptar vazhdon të thotë prej 6 vitesh se po punohet “për kthimin e sigurtë të fëmijëve në vendlindje”.



l.h/ dita