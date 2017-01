Beteja e Tendës së Qypit

Një nga më të lavdishmet e Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare

Beteja e Tendës Qypit*) është një nga betejat më të mëdha dhe më të lavdishme të Luftës Nacionalçlirimtare. Kjo është beteja kryesore që u zhvillua në operacionin e dimrit të ushtrisë gjermane të vitit 1944, kundër forcave partizane shqiptare. Operacioni gjerman i dimrit që u quajt “Horidok” përbëhej nga disa operacione, por më kryesorët ishin tre: Operacioni i parë u zhvillua në zonën Korçë- Skrapar prej 7-25 janar; operacioni i dytë u zhvillua në zonën Përmet-Gjirokastër prej 24 janar deri më 2 shkurt dhe i treti u zhvillua në zonën Vlorë-Tepelenë prej 29 janarit deri më 17 shkurt 1944.

Për operacionin në Shqipërinë e Jugut kundër forcave partizane komanda gjermane përdori dy divizione të korpusit 21, divizionin 100 dhe 297, forcat kryesore të divizionit 104 si dhe një pjesë të divizionit të 1-rë malor të korpusit 22. Qeveria kuislinge përdori tre batalione mercenarësh si dhe gjithë forcat e tjera të Ballit Kombëtar.

Më datën 19 janar 1944 u formua me shpejtësi grupi i 3-të i Skraparit në fshatin Slatinjë, në vendin e quajtur Qafa e Liqedhit. Ideja e komandës së Grupit të 3-të ishte që me forcat partizane të ndalonte depërtimin e trupave armike në drejtimin Berat- Skrapar dhe Korçë-Skrapar-Këlcyrë, të ndihmonin formimin e Brigadës 6-të në Përmet, të siguronin tërheqjen e të plagosurve nga spitalet dhe evakuimin e depove në Zagori e gjetkë. Në këto kushte vendosi që batalioni i dytë të mbrohej në rajonin kodrat e Slatinjës-Veleshnjë-Tenda Qypit; batalioni i parë të mbrohej në rajonin Munushtir-Tepelenë-Spatharë, për të ndaluar mësymjen e armikut në drejtim të Malit Spatharë-Qafa e Murrizit.

Lufta e Tendës së Qypit orë pas ore

Më 19 janar 1944 rreth orës 15:00, kolona gjermane e përbërë nga batalioni i parë i regjimentit 54, kompania e tetë e regjimentit 227 dhe bateria e tetë e regjimentit të artilerisë së divizionit 100-të, mbasi përshkruan Oparin dhe Tomorricën dhe pushkatuan në fshatrat e Skraparit 114 njerëz si, në Vëlushë, Turbëhovë, Kapinovë, Krushovë e gjetkë, mbërritën në Çorovodë.

Kolona e trupave gjermane në mëngjesin e datës 20 janar u nis nga Çorovoda në drejtim të Tendës Qypit, kaloi Sharovën, u ngjit përpjetë, hyri në Veleshnje dhe rreth orës 12:00 sulmoi pozicionet e batalionit dytë. Beteja u zhvillua e rreptë dhe në volum të madh zjarri nga të dy anët. Trupat gjermane në sulmin e parë nuk mundën të shpërthejnë mbrojtjen partizane, prandaj u detyruan të hapin gjithë forcat e tyre në formacion luftimi, duke vendosur në pozicione zjarri artilerinë e mortajat dhe duke hapur zjarr kundra forcave partizane dhe vetëm pastaj kaluan përsëri në sulm.

Në kurrizin e kodrave të Veleshnjës dhe të Kodrës së Karakollit e deri në afërsi të Tendës Qypit u zhvilluan luftime shumë të ashpra dhe këmbëngulëse. Gjermanët megjithëse përsëritën disa herë sulmet e tyre të fuqishme nuk mundën të përparojnë me lehtësi përpara. Vetëm pas tre orë luftimesh të ashpra, trupat gjermane mundën të përparojnë në drejtim të Tendës Qypit dhe të rrezikojnë pushtimin e saj; mbasi në këtë drejtim luftonin vetëm forcat e batalionit të dytë, kurse forcat e batalionit të parë nuk ishin angazhuar në luftë në drejtimin Vëndreshë-Spatharë. Kështu që gjithë barra e luftimeve kundra gjermanëve binte vetëm mbi batalionin e dytë, i cili i mbrojti pozicionet e tij me guxim të pa treguar dhe me këmbëngulje të fuqishme.

Në çastet më kritike, mbërrin Mehmet Shehu

Në këtë kohë nga fshatrat e krahinës së Dëshnicës po marshonin në drejtim të Tendës Qypit, batalioni tretë, batalioni i parë dhe një kompani e batalionit “Antonio Gramshi” së bashku me komandantin e Brigadës së parë. Mehmet Shehu, i cili sa dëgjoi krismat e armëve, matanë Tendës Qypit, erdhi me shpejtësi, përpara se të vinin batalionet e tij.

Mehmeti pasi u takua me komandën e Grupit të 3-të dhe u njoh me situatën, vendosi të krijojë një shtab operativ të përbashkët për drejtimin e gjithë forcave partizane. Komandat u caktua Mehmet Shehu. Ai përpiloi shpejt e shpejt planin kundërsulmit dhe lajmëroi që batalionet e tij të afroheshin sa më parë në majën e Tendës së Qypit.

Batalioni i tretë i Brigadës së Parë, i komanduar nga Gjeli Argjiri, sapo mbërriti mori urdhër për kundërsulm dhe u hap menjëherë në formacion luftimi. Së bashku me ta do vepronin dhe partizanët e batalionit të dytë të Grupit të 3-të.

U dha urdhri që para se të hidheshin në kundërsulm, partizanët të hidhnin dy granatat e dorës një nga një me komandën “Granata hidh”, sepse në këtë mënyrë bënin më shumë efekt dhe zëvendësonin si të thuash një farë përgatitje artilerie para sulmit.

Borizani legjendar Haki Kapaj

Mbasi u hodhën granatat, gjithë partizanët u ngritën për kundërsulm nga lart-poshtë gjatë kurrizit të kodrave nga Nishica në Veleshnjë, nën tingujt e borisë së Haki Kapajt nga Gjerbësi i Mallakastrës. Duke vazhduar sulmin përpara boria nuk po binte vazhdimisht si më parë, sepse borizan Hakiu ishte goditur nga një plumb në fyt, komandanti i batalionit duke mos dëgjuar tingujt e borisë, sepse nuk e dinte se borizani ishte plagosur dhe gjaku nuk e lejonte t’i binte borisë, i dha urdhër atij të vazhdonte t’i binte borisë, për të entuziazmuar partizanët në sulm. Haki Kapaj për të zbatuar urdhrin e komandantit, me një gisht zuri plagën në fyt që të mos i rridhte gjaku dhe filloi t’i binte prapë borisë, por kjo nuk vazhdonte shumë se boria u mbush me gjak përsëri dhe nuk jepte më tinguj. Beteja e Tendës së Qypit është përjetësuar në një pikturë shumë të bukur nga Piktori i Popullit Fatmir Haxhiu, ku duket e dhe burizani Haki Kapaj.

Plagoset Zylyftar Veleshnja dhe Iljaz Sevrani

Në këtë kohë një togë gjermane, pa u diktuar nga ne lëvizi gjatë përroit të Veleshnjës, me qëllim që të zinte qafën e Murrizit në krahun verior të Tendës Qypit, për t’u dalë në shpinë forcave partizanëve që kundërsulmonin. Toga nuk mundi të dalë në qafë, se parashikoi se mund të asgjësohej, prandaj dërgoi një grup të vogël zbuluesish, të cilët në fshehtësinë më të madhe dhe të maskuar shumë mirë iu afruan Tendës Qypit nga ana e qafës së Murrizit. Aty pranë ndodhej vend-vrojtimi i komandës së grupit. Zylyftar Velëshnja, duke vrojtuar luftimet që zhvilloheshin te kodrat e Karakollit u godit pa pritur dhe në befasi nga një zbulues gjerman në këmbën e djathtë dhe u rrëzua menjëherë në tokë. Iliaz Sevrani duke parë Zylyftarin e shtrirë, u ngrit në këmbë të shihte çfarë ka ndodhur, se nuk mendonte që gjermanët të jenë kaq afër, kur lufta bëhej larg përpara, por dhe ky u godit në nofull nga zbuluesi gjerman. Partizani Ali Zaimi nga Dobrusha, korrier i komandës së grupit shkoi të ndihmonte të plagosurit, por dhe ky u godit për vdekje nga zbuluesit gjermanë, të cilët, mbasi kryen aksionin, u larguan me fshehtësi pa u dëmtuar nga ne.

Abaz Rogu: “Edhe unë jam shqiptar”!

Mitralozat “Sharrës” të gjermanëve të vendosur në llogoret e luftës italo-greke në kodrat e Karakollit, bënin zjarr të pandërprerë dhe shumë preçiz kundër partizanëve, të cilët u gozhduan në vend dhe nuk mund të lëviznin përpara nga ky zjarri i tmerrshëm. Afër meje ishte vendosur në pozicion partizani Abaz Rogu, i cili duke dashur të ndërrojë pozicion, u godit nga një breshëri plumbash mitralozi në të dyja kofshët, u rrëzua përtokë dhe zuri të thërrasë “O Skënder Malindi, hajde më merr se dhe unë për Shqipërinë u plagosa”! Në kodër ku isha vendosur vjen Mehmet Shehu dhe si dëgjon të thirrurat e Abazit, pyet çfarë ka ndodhur. Ja tregoj ngjarjen dhe i them se do marr dy partizanë për të shkuar të tërheq Abazin. Ishte në të errur dhe Mehmeti na ndaloi kategorikisht të bënim një veprim të tillë. Pritëm pak sa u err dhe shkuam e morëm Abazin në krahë dhe e nisëm të shoqëruar menjëherë për në spitalin partizan.

Kthesa e luftës

Situata luftarake prapë u vështirësua. Në këtë situatë vetëm futja në luftim e forcave të tjera mund të ndryshonte situatën në favorin tonë. Prandaj Mehmet Shehu vendosi të fusë në luftim me shpejtësi batalionin e parë të Brigadës së Parë, të komanduar nga Xheladin Beqiri (Karadaku). Me hedhjen në kundërsulm të batalionit parë, u hodhën edhe partizanët e batalionit tretë dhe të dytë të Gupit të 3-të. Kodrat në drejtim të majës Karakollit u ndezën flakë nga bombat, luftimet u bënë të ashpra dhe të përgjakshme, duke arritur pikën kulminante trup me trup. Nuk kaloi shumë dhe situata kaloi në favorin tonë. Gjermanët u shkulën nga pozicionet dhe filluan të tërhiqeshin në drejtim të Çorovodës, duke lënë një sasi materiale që kishin me vete.

*) Sipas kujtimeve të ish-komandantit të Batalionit partizan “Margarita Tutulani”, Skënder Malindi