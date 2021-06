Urdhri i Biden, ambasadorja Yuri Kim: Synon t’u kërkojë llogari atyre që shkelin të drejtat e njeriut, dërgojini trafikantët në burg

Ambasadorja e SHBA, Yuri Kim ka komentuar në një konferencë të OSBE, urdhrin e ri të Joe Biden ku përfshihet Shqipëria dhe ish-Jugosllavia për ndalimin e zyrtarëve dhe ish-zyrtarëve të këtyre vendeve që janë përfshirë në korrupsion qeveritar apo ndikojnë në destabilizimin e e rajonit.

Znj.Kim thotë se urdhri i Biden synon të kërkojë llogari ndaj atyre që shkelin të drejtat e njeriut.

Po ashtu ajo ka theksuar se ata persona që kryejnë trafik qeniesh njerëzore do u ndalohet hyrja në SHBA dhe ka kërkuar që trafikantët të çohen në burg pasi ky është synimi i Amerikës.

‘’Biden e ka bërë të qartë që korrupsioni dhe krime destabilizuese përbejnë kërcënime jo vetëm për SHBA, por edhe për botën. Shqipëria për integrimin në BE nuk i kërkohet asgjë më pas, urdhri i Biden lidhur me BaLlkanin Perëndimor e ngre në përparësi, synojmë përgjegjësit ose bashkëpunëtorët për abuzimin me të drejtat e njeriut të jenë pas hekurave, dërgojini në burg trafikantët. Nëse trafikoni qenie njerëzore do ju pezullojmë hyrjen në SHBA, nëse keni vizë ajo nuk do iu hyjë më në punë, nëse trafikon qenie njerëzore do të marrë veprime për pronën tua nëse ka lidhje me SHBA, urdhri i Biden kërkon veprim kolektiv. Presim bashkëpunimin me OSBE për të zbatuar përgjegjësitë tona së brendshmi dhe së jashtmi për qëllimin e përbashkët, Shqipëria është në një pikë kthese, është anëtare e NATO-së, sapo fituar një vend në OKB dhe Shqipëria është në prag të hapjes formale të negociatave me BE, ky është momenti për Shqipërinë që të tregojnë udhëheqjeje për problematikën e trafikimit të qenieve njerëzore. Falë reformës në Drejtësi, ju e dini që keni profesionistët për të vendosur trafikantët pas hekurat dhe për të ndihmuar viktimat, le të punojmë së bashku për të luftuar trafikimin e qenieve njerëzore’’- tha znj.Kim.

O.J/DITA